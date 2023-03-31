清明節氣｜清明易出現與肝臟、脾虛、濕氣有關的疾病 宜疏肝健脾

清明是唯一一個屬於“節日”的節氣，除了標示“清明時節雨紛紛”的氣候變化外，還是祭祖思親的日子。清明節氣中，自然界呈現生機勃勃的景象，氣溫較爲溫暖，但又濕潤多雨，因此時寒時暖，一時寒溫不慎就容易出現外感夾濕的情況，因此要特別注意保暖防寒，保持家居乾爽溫暖。

受訪者：戴貝莎中醫師



此外，在春天的時候特別容易出現舊患或宿疾的反復和加重，尤其是冬天季節沒有好好調養正氣、收斂精氣，產生内熱、陰虛，到了春天就和容易和外感一起發病。

清明節容易出現肝臟身體問題 宜疏肝柔肝、健脾化濕

清明節氣容易出現的身體問題多與肝臟、脾虛、濕氣有關，例如皮膚病、過敏性疾病、消化不良、胃痛胃脹、高血壓、關節疼痛等。

要改善這些問題，中醫著重疏肝柔肝、健脾化濕兩大方面。針對肝臟方面，可以多吃護肝、補血、疏肝的食物，例如薺菜、菠菜、山藥可同時兼顧肺臟；桑葚、肝臟、當歸、白芍能柔肝補血；佛手、玫瑰花、果皮疏肝理氣。我們亦可以透過一些穴位按摩達致疏肝的效果，例如太冲、肩井、陽陵泉、肝俞等；小朋友則可由家長幫忙橫擦脅肋。需要注意的事，肝臟問題與情緒、壓力有莫大關連，因此除了關注飲食和按摩，更應關注心理健康，調攝身心。

健脾化濕食材推介

至於健脾化濕，除了多吃時令蔬菜水果外，亦可多吃健脾化濕的食材，如芡實、薏米、老黃瓜、赤小豆、扁豆、荷葉等。由於此時天氣已轉溫，較容易出現濕熱的情况，因此應該避免進食一些油膩、辛辣、難消化等容易生濕化熱的食物，當中亦包括奶製品及含大量糖分的食物和飲品。在這個節氣，適合多到郊外進行戶外活動，例如行山、步行等等，運動有助振奮陽氣，增強身體排出水濕的能力。

《本文受訪者為戴貝莎中醫師》

戴貝莎中醫師

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