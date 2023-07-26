兒童亂食或食太多水果或會加重身體不適 中醫教轉食4款消暑水果

水果功效多，夏天時令水果既能生津解渴，同時有助清熱解暑。不過水果食用過量，或有機會引致健康問題。若然已出現消化不良、胃酸倒流、血糖波動、體重增加等問題，中醫介紹以下茶湯食譜介紹，有助舒緩以上症狀。

本文作者：香港註冊中醫師趙仕祥博士



建議食療：針對消化不良、胃酸倒流、血糖波動、體重增加四大問題

消化不良：進食：白粥、稀飯、清淡的蔬菜湯等，避免油膩和刺激性食物，清理腸胃過滯，消化不良反應；亦可以薄荷茶、生薑茶或山楂茶等，促進脾胃運化功效；

胃酸倒流：避免食用過酸的食物，如檸檬、醋等，可選擇含有黏稠質的食物，如梨、蓮藕，有助於保護胃黏膜。可以甘草茶或金銀花茶，具有護胃的作用。

血糖波動：控制碳水化合物攝入量，選擇低糖水果，如蘋果、梨、士多啤梨等。苦瓜茶和花草茶都有助於穩定血糖。

體重增加：選擇低糖、低熱量的食物，增加蔬菜和蛋白質攝入，適量控制水果攝入量。飲用綠茶和烏龍茶有助於促進新陳代謝，幫助減肥。

若兒童有過敏史或體質虛弱 應採用以下方法應對

對於一些特定的兒童，尤其是有過敏史或體質較虛弱的兒童，可能需要避免食用某些水果或限制攝入量，以免引起不良反應或加重體質不適。以下是一些建議：

過敏史：如果兒童曾經對某種水果或其他食物出現過敏反應，應該避免再食用這種水果。常見的過敏症狀包括皮膚發紅、瘙癢、皮疹、呼吸道問題等。

虛寒體質：一些兒童體質虛寒，容易感到寒冷或有腹瀉等症狀。這些兒童應該少食用寒涼的水果，如西瓜、哈密瓜等，而可以選擇一些溫熱水果，如桃子、車釐子等。

脾胃虛弱：脾胃虛弱的兒童容易出現消化不良、食慾不振等問題，對於這些兒童，應該避免大量食用生冷的水果，如蜜瓜等，而可以選擇煮熟或烤熟的水果，如蘋果、梨等。

中醫推薦四類消暑水果代替高糖、寒涼水果

桃子：桃子含有豐富的水分和維生素，具有清熱解暑的作用。

士多啤梨：士多啤梨是夏季時令水果，含有豐富的維生素C和纖維，有助於清熱生津。

藍莓：藍莓富含抗氧化劑和維生素C，有助於提高免疫力和保持面板健康。

車釐子：車釐子含有豐富的維生素C和抗氧化物質，有助於抗氧化和緩解炎症。