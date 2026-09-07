白露24節氣｜孩子長高好時機 附3款湯水健脾潤肺 補腎強骨

「白露」是二十四節氣中的第十五個節氣。「白露秋分夜，一夜涼一夜」，此時暑氣漸消，入夜後天氣變涼，晝夜溫差較大，容易受寒感冒之餘，亦多發哮喘、過敏性鼻炎等呼吸道疾病復發。

本文作者：博愛醫院林夢納醫師



「白露身勿露，露了凍瀉肚」

當寒氣直中腸胃時，可見腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀。建議外出時多帶件長袖外套，確保「背暖、肚暖、足暖」，也應避免過食生冷寒涼的食物，例如雪糕、刺身、凍飲等。

秋收冬藏，養精蓄銳

踏入白露，是為「養陰」的時節，亦是孩子「轉骨」的黃金時間。「轉骨」是指透過調整臟腑機能及預防疾病，為孩子來年春夏的成長發育打好基礎，促進骨骼肌肉發展。

增強正氣，適當補益

小孩的臟腑嬌嫩、免疫力較低，故常言有「肺、脾、腎常虛」。秋天氣候乾燥，容易耗傷陰津，當肺臟滋潤不足，可出現皮膚乾燥瘙癢、咳嗽、口唇燥裂脫皮等問題。而骨骼肌肉的發展則注重健脾補腎，因為骨頭生長有賴先天腎精的充養，而脾為後天氣血生化之源，全靠脾胃所運化的水谷精微而獲取所需的營養。但是，正因小孩消化力較弱而不可胡亂進補，以防揠苗助長，建議家長先咨詢註冊中醫師再作調養。

保健湯水（2-3人份）：

（素食者可用核桃20克或腰果20克代替肉類）

（堅果敏感者可用黑豆20克代替）

1. 淮山百合桂圓瘦肉湯

功效：健脾益氣，養陰潤肺

材料：淮山30克、百合15克、桂圓肉15克、生薏苡仁15克、熟薏苡仁15克、蓮子15克、沙參15克、瘦肉適量

做法：

1.淮山洗淨切件

2.百合、生薏苡仁、熟薏苡仁、蓮子用水浸泡15分鐘

3.瘦肉汆水備用

4.將所有材料放入煲內，加水1000mL，大火煮沸，轉小火煲1.5小時，完成後加少許鹽調味

2.麥冬腰果栗子湯

功效：健脾潤肺，補腎強骨

材料：麥冬30克、腰果15克、栗子10粒、南杏仁10克、無花果1個、玉米1條、瘦肉適量

做法：

1.玉米、無花果洗淨切件

2.腰果、栗子、南杏仁用水浸泡15分鐘

3.瘦肉汆水備用

4.將所有材料放入煲內，加水1000mL，大火煮沸，轉小火煲1.5小時，完成後加少許鹽調味

3.太子參玉竹核桃雪梨湯

功效：健脾補氣，潤肺止咳

材料：太子參30克、玉竹15克、核桃20克、百合15克、杏仁10克、雪梨1個

做法：

1.雪梨洗淨切件

2.核桃、百合、杏仁用水浸泡15分鐘

3.將所有材料放入煲內，加水1000mL，大火煮沸，轉小火煲1.5小時，完成後加少許冰糖