西瓜皮原來咁有用！中醫推薦抗暑熱翠衣湯 味道清甜、清熱解暑

外出天氣炎熱，小朋友抵抗力弱，容易因悶熱的天氣而中暑。中暑是由於皮膚的血管擴張，令供應大腦及身體各部分的血液減少，引致暈厥。一旦發生高熱痙攣，甚至會增加死亡的機會。中醫爸爸推介平日可以煲「抗暑熱翠衣湯」消暑，全家人都適合飲用。

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



抗暑熱翠衣湯，使用西瓜翠衣（白肉）滾肉片湯，瓜皮內側的那層白肉「翠衣」是涼性的，所以是解暑良方。中醫認為其性涼、味甘，食用能有清熱解暑、利尿的功效。湯也有清清甜甜的味道，小朋友也會喜歡。大家吃完西瓜之後，可以善用翠衣煮出美味的湯水！

（PhotoAC）

材料：

西瓜白肉4至5片

肉片10片

紅蘿蔔

紫淮山粉1匙

做法：

1. 將西瓜硬皮外層去除，取皮與肉交接的白色部位

2. 肉片加進1500 c.c.熱水中煮滾後，將西瓜皮、胡蘿蔔，滾大概1小時，加入紫淮山粉及少少調味即可

小朋友中暑時的症狀：

1. 身體摸起來總是熱熱的，體溫介乎正常和發燒的臨界點

2. 有汗流太多或是汗流不出來的情況，表現得疲倦、食慾不振

3. 常常想喝水，也有頭昏腦脹、嗜睡的症狀

4. 若體溫超過41度，要立刻求醫

（PhotoAC）

飲食注意：

喝水：如果出汗太多引起暑熱，可以飲用電解水補充水份流失，如大量喝水，有可能引發水中毒。

抗暑的水果：梨子比較適合小朋友，甘而潤肺，西瓜對小朋友比較寒涼，吃太多容易拉肚子。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》