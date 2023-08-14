解暑湯水｜赤小豆扁豆荷葉冬瓜茶食譜 助夏天健脾化濕、止渴除熱

夏天為瓜類和豆類當造的季節，解暑湯水則是家中必備的解暑良品。赤小豆、扁豆、薏仁和荷葉等食材配以冬瓜炮製湯水，有健脾化濕、止渴除熱的功效。如家長想嘗試不同類型的冬瓜湯水，可參考以下食譜。

（資料來源：Maggie's Kitchen - 瑪姬煮場）



赤小豆扁豆薏仁荷葉蜜棗冬瓜茶



材料

1. 冬瓜 一斤半至兩斤（清洗淨外皮，對切，留瓜核囊，再切厚件，瓜囊連籽可用茶袋袋好同放煲湯用）

2. 蓮葉 半塊（洗淨，用熱水略汆水）

3. 赤小豆 一兩半（沖洗淨，略浸）

4. 扁豆 一兩半（沖洗淨，略浸）

5. 生薏仁 一兩半（洗淨略浸後備用）

6. 蜜棗 四粒（沖洗淨）

7. 水 約四至四點五公升

烹調方法

1. 冬瓜洗淨留皮囊切厚件，蓮葉洗乾淨，撕成小塊。

2. 蜜棗沖洗淨，扁豆洗淨用水略浸。赤小豆及薏米洗淨後，用白鑊炒至微香。

3. 適量水放煲煮至沸騰。

4. 加入炒香薏米及赤小豆及扁豆上蓋煮滾。

5. 將剩下材料全部放入。

6. 當水再次滾起時，稍將火調至中火。繼續以滾煮形式煲約十五分鐘左右。

7. 將火調至文火，繼以小火煲煮個半小時。

8. 全程約煲個半小時至兩小時。

9. 煲至剩水所需及至一半時，可先試味。

10. 熄火稍焗十分鐘左右可飲用。

《本文内容獲Maggie's Kitchen - 瑪姬煮場授權轉載》