孕後期身體變化多必須定期檢查 若出現三大症狀需立即就醫

孕後期是指懷孕期間的最後一個階段，一般從孕婦懷孕的第28週開始，一直持續到孕期結束。在這個時期，胎兒的發育已經接近完成，孕婦的身體也會經歷一些變化和挑戰。

本文作者：婦產科專科醫生 邱珮琪醫生



孕後期身體變化大 定時檢查及注意飲食為關鍵

在這個時期，因為胎兒的體積和重量變大，孕婦的活動及動作會變得更吃力和困難，造成腰痛和關節疼痛。而這時孕婦膀胱亦可能會受到壓逼，令膀胱體積變小，出現尿頻的問題，導致睡眠中斷和不適。另外，水腫都是一個常見的問題，在孕後期由於子宮的增大，孕婦下肢的血液會較難回流到心臟，令血液有機會積聚在下肢引發水腫。建議孕婦可以間中墊高雙腿和伸展肢體，減少水腫症狀。

在孕後期，定期的產檢覆診和檢查是確保母親和胎兒健康的關鍵。一般而言，懷孕28週前，會每4至6個星期檢查一次。28至36週這段時間，就會約每2至4個星期檢查一次，而36周後就會約每1至2個星期檢查一次。此外，有孕婦亦會順道進行妊娠糖尿病檢查、乙型鏈球菌（GBS）篩選等等。

在飲食上，孕婦可以多吃一點高纖食品，如麥片、全穀麥麵包、水果和蔬菜。並盡量避免吃香腸、午餐肉等醃製食物，三餐以少鹽及清淡為主。亦可吃多一點補充鈣質的食物，例如菠菜、西蘭花和杏仁。

若出現以下三大症狀應立即就醫

如果出現以下症狀，建議盡快諮詢醫生。

1. 子宮收縮增加或破水：孕後期，子宮收縮增加是正常的現象，但如果你感覺到異常頻繁的子宮收縮，或是破水，應盡快聯絡醫生。

2. 胎動減少：在孕後期，寶寶的胎動應該是持續的。如果你感覺到寶寶的胎動異常減少或停止，應聯絡醫生檢查。

3. 劇烈頭痛或視力模糊：如果你在孕後期出現劇烈的頭痛、視力模糊、嘔心等感覺，這可能是妊娠高血壓的症狀，應盡快聯絡醫生。除了以上症狀外，如果孕婦感到有其他異常不適或症狀，都建議應盡快尋找醫生諮詢。

儲存臍帶血需知

而近年，亦有愈來愈多的家長會選擇為新出生的嬰兒儲存臍帶血，以避不時之需。若家長想為子女儲存，需注意目前只有私家醫院才可以進行收集臍帶血作私人儲存。在選擇臍帶血庫時，亦建議先作資料搜集，確保選擇的血庫能夠長期穩定營運，及擁有國際權威機構如美國血庫協會（AABB）持續多年的認證。

其次，可以留意選擇的血庫會否定期公開品質檢定報告。在報告中，除了抽取不同樣本作檢測之外。亦可留意會否有同一樣本，但不同年份的檢定，以查看該樣本在若干年後的活躍率變化，確保儲存質素，因為畢竟臍帶血會進行多年的儲存。

本文作者：婦產科專科醫生 邱珮琪醫生

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