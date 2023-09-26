學童開學情緒波動大 容易觸發噁心/頭痛/肚瀉 中醫教整開心小食

一年容易又開學，不是每位小朋友都是熱愛學校的小蜜蜂，有時候「開學焦慮症」悄然來到，逃避開學收拾書包、搣手指、咬嘴唇等焦慮反應會出現，學生家長們可以如何應對呢？

撰文：博愛醫院林之蘭中醫師



「開學焦慮症」學童情緒波動大

容易觸發噁心、頭痛、肚瀉問題

暑假期間學生的生活作息通常比較放鬆，他們可能經常熬夜通宵玩樂，第二日大覺訓到中午才斯斯然起床。然而，當學校開學後需要重新調整回早睡早起的作息時間，這種轉變可能給他們帶來壓力，並可能引發負面情緒。「開學焦慮症」（Back-To-School Anxiety）最常見於升小升中的學生，這種症狀並不是正式的病理診斷，而是指在長假期後、新學期之始，抑或在學校環境轉變（譬如疫情在家學習）等情況下，學生或甚至家長出現的情緒和行為變化。常見表現包括對上學感到排斥、持消極態度、情緒波動較大（容易發脾氣或流淚哭泣）等行為上的變化。同時，也可能出現頭重/痛、胸悶噁心、腹痛泄瀉等功能性的症狀。

高敏小孩不習慣面對新環境 產生不快樂情緒及壓力

近年常提到高敏人的性格與日常習慣適應，而對環境、聲音、作息改變敏感的小孩在9月時更會首當其衝。曾有校長到診時與我聊天，談到疫情後小朋友缺乏社交，小息時「木獨」的站立一旁，不懂分享手中零食，自然心裡有不樂或壓力，也不懂與同學老師家長傾訴。如同近月鬼節所言，氣盛鬼怕人、氣衰人怕鬼。中醫理論中，小孩為純陽之體，陽氣足而如同花葉欣欣向榮，樂於探索世界。當陽氣不足則相反，譬如膽氣虛弱、腎陽不足，常見小朋友鬱鬱寡歡、膽小怕生不合群。

適應開學小貼士：Hyper 肉桂蘋果片



「腎在志為恐」一方面是指恐懼可能對中醫理論中的腎臟造成傷害，例如通俗中的「嚇到瀨尿」就是恐懼影響腎臟水液代謝功能。另一方面，因爲腎陽具有溫煦、推動的作用，故恐懼亦是腎虛的表現之一。用肉桂能補火助陽、引火歸元，可以溫補脾腎減少小孩恐懼感，同時是一個Happy booster、鼓舞氣血生長，令小孩心情快活一點。

做法：

1. 把蘋果洗乾淨，可以保留果皮讓口感更豐富。

2. 把蘋果切成0.5公分左右的薄片，平鋪於烤盤上，在表面灑上適量的肉桂粉。

3. 肉桂粉太多會苦，需控制份量

4. 肉桂粉建議½茶匙左右，不建議多於1茶匙

5. 預熱焗爐180度大約5分鐘，也可用光波爐/氣炸鍋處理。

6. 以180度烤10-15分鐘即可，若想吃蘋果乾則烤20分鐘。

依小朋友年齡估算集中力時間 平衡學習與放鬆時間

小朋友集中力時間大約可以根據他們的年齡估算，約為年齡乘以3。譬如一個小一6歲的小朋友可以集中專注約18分鐘，而一個小五10歲的小朋友則是約30分鐘。為了幫助他們在開學後適應，課外活動、溫習是將學習時間分成小段，每段時間中有一個5至10分鐘的小息。這樣可以幫助小朋友保持專注，同時也提供了休息和放鬆的機會，避免小孩過累時的彆扭、哭鬧，苦了家長自己。

輕撫孩子印堂助眠 有助增進親子關係及安全感

「氣會膻中」——《黃帝內經》

膻中穴可調節人體氣機流動之餘，也是多條經絡的交會穴。宗氣聚匯於膻中，有阻擋邪氣、宣發正氣的功效。小朋友容易受驚，心慌慌、心神不安，可以佩戴小飾物，讓其重量輕壓心口。注意年紀過少的孩子，需要小心飾物過細容易誤吞。

另外，可以輕撫小朋友印堂助眠、同時增進親子關係和安全感。印堂在額部兩眉頭之間，有寧心安神的作用，中醫急症中小兒驚厥也會用到此穴。

小朋友是父母的一面鏡子，當親子關係緊張時、父母的負面情緒也會反映在他們身上，所以先安自身、後安孩子的心。如果見到情緒受困的情況持續，應該尋求幫助，譬如學校老師、社工，嚴重時或需進一步專業心理或精神科協助。如有任何中藥/穴位疑問，請向註冊中醫師查詢。