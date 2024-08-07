台北溫泉套票及酒店11間推薦　人均$87起！3分鐘到車站／包下午茶

撰文：陳映蓉
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台北溫泉套票及住宿推介！想浸溫泉不一定要飛去日本，近近地去台北都一樣得！《香港01》「好食玩飛」記者是次整合了11個台北溫泉酒店套票推介，部分套票包含下午茶，亦有套票可以享用精緻景觀湯屋，最快3分鐘便到捷運站，最平人均只需HK$87起，方便又夠平！如果有興趣在台北旅遊，亦不妨留意台北酒店推介如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Agoda優惠碼2024Trip.com優惠碼2024

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北投溫泉一向是北台灣有名的溫泉勝地（圖片來源：Instagram@fchenang）
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台北溫泉套票推介【1】三二行館（Villa32）

三二行館（Villa32）位於北投，坐擁泉瀑鳥鳴、隱身於山間綠意中；後倚地熱谷，氤氳美景渾然天成。三二行館在設計上亦花足心思，保留了近三分之二空間的自然景觀，讓前往浸溫泉的旅客可以有親近大自然的機會，隔絕城市煩囂。三二行館提供4個室內湯池，4個室外湯池；分為男、女大眾池，除了可以欣賞自然景色，亦可以使用蒸氣室、禪室、舒眠室，甚至到休息區喝杯冰桂花紅茶好好放鬆！

三二行館（Villa32）
票價：人均HKD$494起（大眾湯4小時，平日券）
地址：北投區中山路32號
交通：搭淡水線捷運至北投站，轉乘的士約6分鐘車程
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台北溫泉套票推介【2】北投春天酒店（Spring City Resort）

北投春天酒店是北投最大戶外親子露天風呂，引流日本號稱「帝王泉」的白磺溫泉，有助恢復疲勞、保健養生，非常適合一眾忙碌的打工仔！北投春天酒店的湯屋皆使用觀音石與紅檜砌築而成，除了室內湯屋外，露天風呂更有石板浴、八角靜態池、氣泡浴、寢浴、衝擊浴等九種戶外SPA功能池，在夜晚靜謐時候泡溫泉更有機會可以欣賞滿天繁星！此外，北投春天酒店亦有觀音石大眾湯池、檜木烤箱、石板浴、蒸氣室、健身房、露天游泳池、人體工學休眠椅等設施與服務，讓你可以享受悠閒寧靜的泡湯時光！

北投春天酒店（Spring City Resort）
票價：人均HKD$132起（大眾風呂或湯屋，二擇一）
地址：台北市北投區幽雅路18號
交通：搭淡水線捷運至北投站，轉乘酒店免費接駁車
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台北溫泉套票推介【3】北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）

北投亞太飯店可以體驗北投特有白磺溫泉，泉水為乳白色，可軟化皮膚角質、促進血液循環、紓解筋骨疲勞。北投亞太飯店採用日式禪風設計，空間寧靜優雅，加上岩湯造景小庭園，以及香柏木的木質香讓人心靈沉靜。除了大眾風呂外，亦有和室湯屋及戶外湯屋，戶外湯屋可以盡收丹鳳山美景，呼吸山林間的清新空氣，和室湯屋則可以穿上浴衣踏足在傳統榻榻米上，休閒地在茶几上品茗，各有各享受！

北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）
票價：人均HKD$299起（大眾風呂，平日）
地址：台北市北投區幽雅路31號
交通：搭捷運至北投站或新北投站，轉乘酒店免費接駁車
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台北溫泉套票推介【4】北投享溫泉（Waterhouse）

北投享溫泉位於北投區光明路，從新北投捷運站出發，10分鐘步程內便可抵達，交通非常方便！北投享溫泉整體為日系現代建築風格，不用搭飛機到日本也可感受到滿滿的日本風情！大眾風呂是以白磺為山泉水或溪水吸納火山氣體，加上地熱所形成的人工溫泉，擁有綠意的美景，晚間到訪更可以觀星攬月；而湯屋則可以欣賞北投溪山景觀，可以在不受打擾的環境下好好休息放鬆！

北投享溫泉（Waterhouse）
票價：人均HKD$120起（大眾湯｜白磺原湯）
地址：台北市北投區光明路248號
交通：搭捷運至新北投站步行10分鐘
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台北溫泉套票推介【5】雀客藏居陽明山溫泉飯店（CHECK inn Select Taipei Yangmingshan）

雀客藏居陽明山溫泉飯店藏身在陽明山中，是陽明山國家公園唯一五星級觀光旅館。雀客藏居陽明山溫泉飯店公共區域設有優質的白磺溫泉，在花季時刻能一邊泡湯一邊賞櫻，寫意萬分！另外更設有山泉泳池及親子戲水池，可以一次體驗雙泉！除了大眾風呂外，亦有提供溫泉客房，設計採日式風格，窗外更可飽覽紗帽山及群山美景，讓你可以來一場徹底放鬆的泡湯之旅！

雀客藏居陽明山溫泉飯店（CHECK inn Select Taipei Yangmingshan）
票價：人均HKD$195起（大眾風呂｜白磺溫泉+山泉泳池，單人不限時）
地址：台北市士林區格致路237號
交通：自行開車或搭的士前往
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台北溫泉套票推介【6】北投大地酒店（The Gaia Hotel Taipei）

北投大地酒店曾被評為台灣第一夢想度假勝地，是以歐洲簡約風格休閒設計的渡假酒店。北投大地酒店擁有獨家四季下雪造景的大眾風呂，讓人置身於雪國般的幸福驚喜，泉質是北投特有的白磺泉。獨立湯屋舒適寬敞，擁有白磺溫泉湯池、乾濕分離SPA按摩淋浴間及臥榻或藤椅，可以獨享淡爽檜木香，享受頂級泡湯時光。除了可以享用室內溫泉／冷水池、烤箱、蒸氣室、戶外露天風呂等設施外，現場還有一個藏書閣，擁有超過20,000個英文和中文文學作品，浸完溫泉來趟文學洗禮，絕對可以慰勞身心靈！

北投大地酒店（The Gaia Hotel Taipei）
票價：人均HKD$399起（大眾風呂）
地址：台北市北投區奇岩路1號
交通：搭捷運至北投站或新北投站，轉乘酒店免費接駁車
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台北溫泉套票推介【7】北投水美溫泉會館（Beitou Sweetme Hotspring Resort）

水美溫泉會館是台灣最便捷的溫泉酒店，距離新北投捷運站僅3分鐘步程，地理位置極佳！水美溫泉會館擁有俗稱「牛奶湯」的白硫磺泉、冷泉、水療池、烤箱、SPA​​等設施，採用現代簡約設計，大眾湯為地中海式男女湯，以素潔的米白為主色調，有如羅馬貴族等級伺候！大眾湯亦有不同湯池、不同溫度以及不同水療方式可供選擇，讓你的身心完全自由！私人湯屋則以木系元素搭配米白色調打造，空間感及採光同樣充足，更可以望向山林景色！

北投水美溫泉會館（Beitou Sweetme Hotspring Resort）
票價：人均HKD$136起（水美大眾裸湯｜平日券）
地址：台北市北投區光明路224號
交通：搭捷運至新北投站步行3分鐘
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台北溫泉套票推介【8】少帥禪園

少帥禪園建於1920年，隱立在北投的山腰林木中，環境清幽，可遠眺觀音山、關渡平原的夕陽暮色，被蔣介石軟禁的少帥張學良也曾幽居於此。在這裡浸溫泉除了可以放鬆身心，更可以感受日治時期的復古台灣味！精緻湯屋溫泉屬白磺溫泉，有助消除疲勞、股肉痛、月經痛、腰痛等，更可以遠眺渾然天成的美景及夕陽暮色。票價除了包含精緻湯屋溫泉體驗，更包含足湯及下午茶套餐，小六茶鋪位於園區室內的最高視界點，可以一邊品壺好茶嘗塊美點，一邊飽覽滿山綠意！

少帥禪園
票價：人均HKD$374起（黃昏之戀｜雙人精緻湯屋體驗90分鐘＋雙人下午茶一份＋足湯兩人）
地址：台北市北投區幽雅路34號
交通：搭捷運至新北投站，轉乘的士車程約4分鐘
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台北溫泉套票推介【9】山樂溫泉（Shan-Yue Hotspring Hotel）

山樂溫泉地理位置優越，距離捷運站僅5分鐘步程，交通非常方便！山樂溫泉採用峇里島風設計，有不少木雕佛像或是圖騰裝飾，極具南洋風情！山水樂會館的大眾風呂為陽明山下的庭園式露天風呂，為男女分開之裸湯，泉質為白磺泉，風呂環境相對昏暗，配合輕柔的音樂，讓你可以好好放鬆享受溫泉，另外亦設有超音波按摩池、檜木烤箱、淋浴間、冷療室等，讓你擁有絕佳的泡湯體驗！

山樂溫泉（Shan-Yue Hotspring Hotel）
票價：人均HKD$125起（大眾風呂單人泡湯券）
地址：台北市北投區泉源路17號
交通：搭捷運至新北投站步行5分鐘
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台北溫泉套票推介【10】陽明溫泉渡假村

陽明溫泉渡假村是陽明山最大的森林溫泉渡假村，擁有秘湯、美人湯、療癒之湯等溫泉。陽明溫泉渡假村提供獨立木屋風呂，可以體驗在陽明山溫泉避世度假的舒暢。小木屋的溫泉泉質為白磺泉，引自冷水坑的硫磺溫泉，能夠柔膚美顏、養身保健等。票價更包含花饗宴雙人下午茶，可以品嘗手工鹹點、精選蛋糕、季節水果等美食，CP值超高！

陽明溫泉渡假村
票價：人均HKD$149起（平日木屋風呂＋花饗宴雙人下午茶）
地址：台北市士林區菁山路101巷71弄16號
交通：自行開車或搭的士前往
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台北溫泉套票推介【11】沐舍溫泉渡假酒店（The Loft Seaside Suite）

沐舍溫泉渡假酒店位於北海岸風景區，擁有擁有全台唯一純淨天然的海底溫泉。沐舍溫泉渡假酒店設計簡約，融合濃濃峇里風情，原木裝潢和美麗山景充滿舒適與浪漫！沐舍溫泉渡假酒店提供大眾露天海底溫泉，戲水泳池、SPA水療池，加上得天獨厚的自然美景，讓你擁有多元化享受，絕對是舒緩身心的不二選擇！如果想寧靜地享受溫泉，亦可以選擇入住私人湯屋，愜意地眺望大自然風景，療癒身心靈！

沐舍溫泉渡假酒店（The Loft Seaside Suite）
票價：人均HKD$87起（露天大眾風呂｜平日券）
地址：新北市萬里區大鵬里萬里加投166號
交通：自行開車或搭的士前往
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