台東酒店10間推介｜人均$172起／1分鐘到夜市／鄰近鐵花村+波浪屋

台東酒店推介2023！台東因為面山近海，自然資源相當豐富，每年都吸引不少熱愛大自然的旅客前往朝聖，鐵花村、波浪屋、台東觀光夜市、伯朗大道、知本溫泉等人氣景點更是非去不可！《香港01》「好食玩飛」記者是次整合10間台東酒店及民宿，有溫泉旅館，亦有交通方便、價錢超值的住宿推介！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Agoda優惠碼2023 或 Trip.com優惠碼2023

鐵花村近年來成為台東知名景點，色彩繽紛的彩繪氣球更是獨特指標。（圖片來源：Instagram@sunyajess）

台東酒店推介【1】地景澤行館（The Suites Taitung）

地景澤行館（The Suites Taitung）位於旅遊熱點附近，距離台東觀光夜市僅3分鐘步程，還有鐵道藝術村、鐵花村聚落、波浪屋等打卡景點亦在步行距離內，地理位置極佳！酒店客房分為雙人客房、雅緻套房、豪華家庭房、歡樂家庭房等共八種房型，空間寬敞採光明亮，設計簡約典雅，深色系色調搭配木質地板令人感覺柔和舒服。酒店全部房型均有超大落地玻璃窗及景觀浴缸，可以俯瞰台東醉人美景，緩解旅途的疲憊感！酒店房價亦包含免費自助早餐，中式、西式、港式料理任君選擇！

地景澤行館（The Suites Taitung）

房價：人均HKD$340起（豪華房(兩床)；包早餐）

地址：台東縣台東市博愛路362巷18號

交通：台東火車站轉乘的士約15分鐘車程

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台東酒店推介【2】知本老爺酒店（Hotel Royal Chihpen）

知本老爺酒店（Hotel Royal Chihpen）是台東知本的溫泉度假酒店之一，亦是設施最豐富的五星級酒店。酒店有山林環繞、自然生態豐富，建築融合原住民文化和現代簡約風格。酒店大堂擺放了達悟族木雕、達悟族拼板舟等藝術裝飾，有豐富歷史元素非常打卡able！酒店客房有六種房型，設計時尚簡約，亦有原住民圖騰元素，以淺色溫暖木色系為主，並提供獨立的廁所，乾濕分離的浴室。全部浴室均帶有私人溫泉，在房間就能泡到碳酸氫鈉泉美人湯！房價更包含免費自助早餐，亦可加購一泊二食，酒店亦有提供大眾風呂、遊戲室、泳池等設施，入住時光絕對精采！

知本老爺酒店（Hotel Royal Chihpen）

房價：人均HKD$712起（2張雙人床豪華雙人房；包早餐；2位未滿5歲小童可免費入住）

地址：台灣台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號

交通：台東知本火車站轉乘的士約15分鐘車程

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台東酒店推介【3】台東桂田喜來登酒店（Sheraton Taitung Hotel）

台東桂田喜來登酒店（Sheraton Taitung Hotel）為萬豪集團旗下的酒店品牌之一，走出酒店大門就是台東知名觀光夜市，距離鐵花村也只需步行6分鐘，台東美術館及四維夜市亦在15分鐘步程內可抵達，酒店大堂亦有Starbucks，絕對是交通方便、生活機能完善的酒店！酒店設計有貴氣，大堂仿如古堡中的書房，客房則將木質建材與金屬、皮革搭配，營造出時尚舒適的氛圍。酒店客房採光柔和，可以將台東美景盡收眼底，部分客房更提供露台及浴缸，讓你可以寫意舒適度過美好時光！酒店房價除了包含免費自助早餐，亦可享用游泳池、三溫暖、多功能娛樂室、兒童區、酒吧等設施。

台東桂田喜來登酒店（Sheraton Taitung Hotel）

房價：人均HKD$630起（Monarch房(特大床或兩床或2張單人床)；包早餐）

地址：台東縣台東市正氣路316號

交通：台東火車站轉乘酒店接駁車

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台東酒店推介【4】THE GAYA HOTEL渡假酒店（THE GAYA HOTEL）

THE GAYA HOTEL渡假酒店（THE GAYA HOTEL）融合台東風土人文理念設計，「GAYA」則源自於台灣原住民泰雅族的族語。酒店大堂以黑色系為主調，運用了大量的竹子搭配光影，更掛了許多毛筆，每個設計都有相應典故，別具特色！客房方面偏時尚新潮，以木系元素搭配白色系裝潢，採光度和空間感同樣十足，台東城市景色一覽無遺！酒店亦有頂樓無邊際泳池、GAYA藝廊、酒吧、咖啡店等設施可以享用！酒店距離鐵花村音樂聚落慢市集亦僅2分鐘步程，鐵道藝術村、波浪貨櫃屋、TT Style 原創館全部5分鐘步程內可抵達，逛街購物、飲飲食食都超方便！

THE GAYA HOTEL渡假酒店（THE GAYA HOTEL）

房價：人均HKD$431起（雅緻房(兩床)；2位未滿7歲小童可免費入住）

地址：台東縣台東市新生路169號

交通：台東豐年機場或台東車站轉乘酒店接駁車

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台東酒店推介【5】立麗大酒店（Grand Hotel Lili）

立麗大酒店（Grand Hotel Lili）位於台東市區豐源橋附近，與台東市區及人氣景點有段距離，前往鐵花村及台東夜市等需要大約10分鐘車程，前往知本海灘則需要9分鐘車程。雖然如此，但酒店可以免費泊車，如果有自駕遊的想法，這家酒店亦是不錯的選擇。酒店鄰近海邊，大部分客房都可以欣賞到海景及田園風光，而且景觀相當開揚，客房淡淡金色調配上藍色色調，令人有陽光與海灘的錯覺，部分客房更提供露台，可以無阻擋飽覽城市風光！房價亦包含免費自助早餐，CP值相當高！

立麗大酒店（Grand Hotel Lili）

房價：人均HKD$278起（經典特大床客房；包早餐；1位未滿3歲小童可免費入住）

地址：台東縣台東市中華路四段755號

交通：台東火車站轉乘的士約15分鐘車程；台東知本火車站轉乘的士約10分鐘車程

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台東酒店推介【6】好和院景HOWHAS（HaoHer Bed and Breakfast）

好和院景HOWHAS（HaoHer Bed and Breakfast）位於伯朗大道附近，周圍是草原、生態池、一望無際的稻田，山景一覽無遺。民宿主人為台灣原住民馬卡道族，「好和」亦是源自馬卡道族語。民宿同樣帶有自然復古感，以原木和磚牆為主，結合古式與歐式現代設計，擁有「阿嬤時代」的陳年家品，亦有現代感滿滿的燈飾，讓人耳目一新！每間客房有不同特色主題，有南洋風味、復古風情，但均帶有時代感。部分客房提供私人露台，晚上拉開窗簾便可欣賞滿天繁星！民宿更有多隻可愛迎賓小貓，可以邊吃早餐邊摸貓貓，愛貓之人絕對不可以錯過！

好和院景HOWHAS（HaoHer Bed and Breakfast）

房價：人均HKD$176起（雙人房；包早餐；1位小童（2-4歲）可免費入住）

地址：台東縣池上鄉萬安村10鄰龍仔尾11號

交通：池上火車站轉乘的士約11分鐘車程

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台東酒店推介【7】富杉晴（Rich-Sunshine Inn）

富杉晴（Rich-Sunshine Inn）是不少台灣網紅及KOL都會選擇的熱門住宿之一，有著背山面海的絕佳地理優勢，可以眺望360度的台東山海美景，更充滿熱帶島嶼度假感！從酒店開車7分鐘便可抵達伽路蘭海岸、3分鐘便到富山漁業資源保育區，鄰近亦有餐廳及咖啡店，雖然遠離市區，但配套設施亦算齊全。酒店為兩幢純白色建築，被綠色草地、高聳的椰子樹包圍，客房設計舒適簡約，而且有兩面採光，景觀開揚，全部客房均有浴缸及露台，部分客房更是打開門便可走到戶外區。酒店有吊椅、躺椅、藝術造景及頂樓觀景台，讓你更貼近大自然！

富杉晴（Rich-Sunshine Inn）

房價：人均HKD$263起（Spa客房(特大床)；2位未滿7歲小童可免費入住）

地址：台東縣卑南鄉富山村杉原70號

交通：台東火車站轉乘的士約25分鐘車程

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台東酒店推介【8】大仁哥文旅（Ren House）

大仁哥文旅（Ren House）位於台東市中心，步行8分鐘便到台東美術館，前往鐵花村、鐵道藝術村、台東天后廟、四維夜市等均在7分鐘車程內，地理位置極佳！民宿由大仁哥夫妻與兒子一家三口共同經營，外型以清水模建造，搭配木質橫條元素，時尚又簡約。每間客房的佈置與色調各有不同，有型格風、工業風、街頭風、文青風等房型，全部客房均提供小廚房，部分客房亦有浴缸。民宿房價亦包含免費早餐，由民宿主人親自下廚，住客亦可享用往返機場與車站的免費接駁服務及免費停車，價錢絕對超值！

大仁哥文旅（Ren House）

房價：人均HKD$251起（標準雙人房；包早餐）

地址：台東縣台東市鄭州街93號

交通：台東火車站轉乘免費接駁服務

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台東酒店推介【9】東眠（Taitung sleep well）

東眠（Taitung sleep well）是一家特色民宿，位於台東市區，離鬧區僅需10分鐘步程，交通尚算方便。民宿由住宅改建而成，外表有如一般民宅，但內部則是復古文青風格濃厚的空間。民宿有不少圖騰元素擺設、以木系元素配上工業風牆壁，散發濃濃民族風、活潑野性美。民宿客房均設有露台，讓你可以欣賞戶外景觀。客房空間雖然不算大，但亦做到乾濕分離，客房與浴室以一道彩繪趟門分割，空間相當寬敞。酒店雖然沒有提供早餐，但有公共廚房可以使用，更可以在交際區用餐，非常方便！

東眠（Taitung sleep well）

房價：人均HKD$221起（雙人房－附陽台）

地址：台東縣台東市濟南街65號

交通：台東火車站轉乘的士約10分鐘車程

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台東酒店推介【10】門廷若室 河堤左岸館（Tiin Tinn Rivershore B&B）

門廷若室 河堤左岸館（Tiin Tinn Rivershore B&B）位於太平溪與開封橋河提邊，距離台東觀光夜市、鐵花村等人氣景點僅需5分鐘車程，來往台東火車站亦僅需10分鐘車程，交通及觀光尚算方便。這家五星級民宿外型是一棟純白的建築，以黑灰白與原木棕點綴，營造出現代簡約風格，客房同樣以黑灰白三種顏色設計，透過植物、畫作帶出其他色彩。雖然客房用色簡單，但能讓旅客真正放鬆，客房設計空間感十足，景觀開揚。民宿亦有提供桌遊、娃娃機、扭蛋機等設施，大朋友小朋友都能玩得盡興！

門廷若室 河堤左岸館（Tiin Tinn Rivershore B&B）

房價：人均HKD$172起（客房(兩床)；包早餐）

地址：台東縣台東市開封街818巷2號

交通：台東火車站轉乘的士約13分鐘車程

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