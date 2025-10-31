萬聖節活動2025｜香港75+好去處：鬼屋/親子遊戲/商場市集

萬聖節2025好去處｜萬聖節又到了！各位父母計劃好如何與孩子們一起度過了嗎？《01親子》為大家整合多個必玩活動及商場打卡好去處，本文將會一一介紹。



萬聖節2025【1】精選活動好去處

萬聖節2025【1.1】香港迪士尼樂園度假區｜20周年奇妙派對 + 連玩2日門票優惠

由惡人萬聖派對、魔雪聖誕，到Duffy春日萌粉派對，都為粉絲們帶來源源不絕驚喜。現享3人行8折優惠成為「奇妙處處通」會員，全年無限暢玩香港迪士尼樂園！👉 香港迪士尼樂園門票｜$575起入場連玩2日

萬聖節2025【1.2】PAPAPBUBBLE 西班牙手工糖果工作坊｜獨家半價 人均$145起｜9-10月限定萬聖節圖案主題

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊，讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛和滿滿果香的創意手工糖果，享受難忘親子時光👉立即購票

【限量快閃5折】👉立即購票

手工糖果工作坊: HK$340 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊: HK$290 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊

地點：銅鑼灣銅鑼灣道34號



萬聖節2025【1.3】伊藤潤二恐怖體驗展｜獨家低至95折

被譽為日本當代恐怖漫畫大師的伊藤潤二，今個萬聖節登陸香港！展覽結合沉浸式鬼屋體驗與珍貴原畫展示區，經典角色富江和雙一現身，原汁原味還原故事，讓觀眾全方位走進伊藤潤二筆下的詭譎世界，帶來視覺與心靈雙重衝擊。

展期門票 *適用於2025年9月19日至11月9日

展期單人票－$179/張

萬聖節單人票－$199/張（適用於10月11日至10月31日的場次，購票時需要先預定進場時段）

❗展期門票｜01空間獨家低至95折換購 入場送限定禮品※❗👉立即購票

【伊藤潤二 恐怖體驗展】

日期：2025年9月19日 至 11月9日

時間：星期一至五 5pm-11pm；星期六至日 3pm-11pm

地點：旺角創興廣場地庫INCUBASE Arena B2

體驗時間：60分鐘



萬聖節2025【1.4】PMQ Coffee Agenda 2025

今年 PMQ Coffee Agenda，一連三日的活動送請多位世界冠軍人馬坐鎮，今屆更邀請揚威海外的本地咖啡師和「Gen C」(Generation Coffee) 新生代聚首一堂，帶來連場精彩的分享會與咖啡體驗。逾 40 個本地和海外咖啡品牌、專業的香港咖啡師大賽 2025與一眾啡迷歡聚盡興！

2025 年 10 月 31 日至 11 月 2 日

地址：PMQ



萬聖節2025【1.5】「Mickey Keep It Real」主題活動 夏日型格登陸太平山頂

全港首個迪士尼「Mickey Keep It Real」主題活動，將太平山頂打造成充滿驚喜的盛夏慶典！人氣角色米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托、鋼牙與大鼻，將於中環山頂纜車總站出發，與所有Disney fans展開一場橫跨整個太平山頂的精彩旅程！

「Mickey Keep It Real」裝置詳情：

日期：2025年6月26日至12月31日

時間：每日10am – 10pm

地點：山頂纜車中環總站、山頂纜車、凌霄閣及摩天台428



萬聖節2025【1.6】港島香格里拉魔法萬聖節盛典

在一個充滿神秘的國度裡，小女巫萊拉收到一張魔法護照，邀請她與朋友們前往魔法島，探索萬聖節的秘密力量並舉辦一場盛大的慶典！港島香格里拉誠邀大家參與刺激的遊戲和創意手作挑戰，包括「萬聖節劇場」、「頑皮貓咪棉花糖稻草大挑戰」、「里奧的奇趣工坊」及「南瓜雕刻工作坊」，為你及家人締造充滿無窮創意，充滿魔法的節日。

魔法萬聖節盛典

建議年齡：3至8歲

集合地點：港島香格里拉酒店大堂小女巫萊拉草芧屋



萬聖節2025【2】商場打卡好去處

萬聖節2025【2.1】朗豪坊x KUROMI怪異影院 《The Show Must Go Wrong??》

朗豪坊「WoW!WePLAY」20周年驚喜再臨！今個秋天，商場特別邀請 同樣慶祝20周年的SANRIO人氣角色KUROMI，聯手打造朗豪坊x KUROMI怪異影院 《The Show Must Go Wrong??》，以玩味創意碰撞出嶄新火花，同你一齊玩轉萬聖節！

朗豪坊x KUROMI怪異影院《The Show Must Go Wrong??》

日期：2025年9月30日至11月2日

時間：上午10時30分至晚上10時

地點：朗豪坊4樓通天廣場



萬聖節2025【2.2】JOYPOLIS SPORTS HONG KONG呈獻「時空南瓜飛船：萬聖節歷險記」

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG呈獻「時空南瓜飛船：萬聖節歷險記」，以「時空護照」作為挑戰憑證，穿梭古今未來三大時空，於逾3萬平方呎的層層關卡之中，逐層向上挑戰，收集「開心能量印章」後封印時空裂縫 ！完成任務後更將登上「 時空南瓜飛船」 降落地——餓虎藏龍餐廳，並於餐廳內的AI相機留下輝煌時刻，即時打印專屬照片留念。

「 時空南瓜飛船：萬聖節歷險記 」活動詳情

日期：2025年9月29日至11月2日

時間：時段一：上午10時30分至下午12時30分；時段二：下午1時至下午3時；

時段三：下午3時45分至下午5時45分；時段四：下午6時30分至晚上8時30分 （ 每節活動 時間 為 120 分鐘 ）

地點：香港九龍城啟德體育園運動健康中心G 樓至三樓JOYPOLIS SPORTS HONG KONG



萬聖節2025【2.3】 THE SOUTHSIDE 萬聖節限定「EYES ON YOU」幻彩森林

一年一度的萬聖節即將來臨！港島南生活文化地標THE SOUTHSIDE今年強勢打造前所未見的「EYES ON YOU」幻彩森林，於即日至11月2日期間，為大家帶來一連串驚喜活動，與你共度神秘的節日時光！

THE SOUTHSIDE萬聖節「EYES ON YOU」幻彩森林

日期：2025年10月10日至11月2日

地點：THE SOUTHSIDE各樓層



萬聖節2025【2.4】荃灣廣場《Aliens & Stitch 萬聖節期間限定店》

荃灣廣場迎來《Aliens & Stitch 萬聖節期間限定店》，三眼仔與史迪仔換上萬聖節限定造型登場，以迪士尼和彼思人氣角色為靈感，結合搗蛋與可愛元素，打造萬聖節限定主題設計！史迪仔和骷髏軍團出發尋找糖果，三眼仔們也換上幽靈、巫師、南瓜帽裝扮，一起玩「Hide & Seek」！

《Alien & Stitch 萬聖節期間限定店》詳情

日期：即日起至11月9日

時間：上午11時至晚上9時

地點：荃灣廣場L1長廊



萬聖節2025【2.5】 信和集團商場帶動全城迎全運 「齊撐運動員 主場出擊」

第十五屆全國運動會（下稱全運會）將於今年11月9日隆重揭幕，香港作為賽事承辦城市之一，將主辦8項競賽項目及1項群眾賽事。為迎接這項國家級體育盛事，帶動全城「齊撐運動員 主場出擊」，信和集團多個商場將舉辦連串精彩活動，與市民共同投入運動熱潮！

「齊撐運動員 主場出擊」

地點：奧海城



萬聖節2025【2.6】香港太古可口可樂60周年

香港太古可口可樂札根香港60年，連繫著幾代人的珍貴回憶，自設的本地廠房每日為大家生產最優質、香港製造的飲品，無論是大人小孩、男女老幼，相信總有一款飲品是你的摯愛！適逢今年香港太古可口可樂邁向60周年，一系列全城「換」樂慶祝活動已陸續展開！

香港太古可口可樂巨型可口可樂®樽打卡位

活動日期：即日起至10月31日

活動地點：尖沙咀星光大道金像獎女神銅像旁

開放詳情：免費開放



萬聖節2025【2.7】《JOGUMAN meets AIRSIDE: THE SUPERPOWER DREAMSCAPE超能日常夢境遊》

「JOGUMAN」帶到啟德AIRSIDE，BRACHIO（芭奇奧）、DIPLO（甸蒲露）、TRICERA（特莉奇娜）、ANKYLO（荌奇爐）、STEGO（蒔提哥）及BRACHIO（芭奇奧）的寵物狗 —— WOODY（葫迪）等一眾可愛的 JOGUMAN，將帶領大家漫遊6大JOGUMAN夢境打卡位；位於AIRSIDE露天廣場的「JOGUMAN 登月打卡點」的5米高月亮裝置前，首次穿上紅色斗篷變身超能JOGUMAN拍檔—— BRACHIO（芭奇奧）與WOODY（葫迪），擺定霸氣英姿陪大家打卡賞月。

+ 9

日期及時間： 即日起至11月9日(上午10時至晚上10時)

地點： AIRSIDE 地下露天廣場、2樓中庭



萬聖節2025【2.8】3萬6千呎 WHIMSY 歡樂天地

場內超多玩樂設施，包括超感官VR飛行電單車、超時空鐵騎、環幕機動影院。滿滿打卡位包括：可以體驗零下15度飄雪，5,000平方呎的奇幻冰雪樂園、縮小的小童版保齡球場經典遊戲，包括杜拜收藏家割愛，超過30年歷史的射大牙機、跑馬仔（歡樂競賽）、神奇保齡、推銀機、籃球機、歡樂彩虹、歡樂飛環及幸運滾球等等，新舊玩家一起來個技術大比拚！

+ 2

分店地址： 灣仔合和商場 14樓1403-1405號舖



萬聖節2025【2.9】4,000呎LBE VR體驗館

全港澳首個8K超高清大空間沉浸式VR體驗，並風靡全球顛覆傳統的《SPACE ODYSSEY：星際危機》，除了能於全層近4,000呎超大體驗空間，沉浸式地於8K電影級高清宇宙中探險，更可駕駛飛船、以手勢開啟雷射武器、激光劍迎擊外星敵人，更需在關鍵時刻隱蔽潛行避開敵方，動作與真人神同步，讓你徹底置身30分鐘的太空冒險中！

4,000呎LBE VR體驗館

《SPACE ODYSSEY：星際危機》全港首個8K沉浸式VR大空間冒險

地點：163 QRE 7樓LBE 體驗館（灣仔皇后大道東163號）

注意事項：體驗者需全程佩戴VR頭戴式裝置



萬聖節2025【2.10】Hot Toys 屯門市廣場

Hot Toys正式進駐屯門市廣場，隆重開幕！開幕亮點重磅雲集，包括10款「全球首發」25周年獨家1:6比例珍藏人偶、屯門限定聯乘 SOFVI 搪膠作品以及先行發售超人氣 IP 的 COSBI 新品，連同開業限定購物禮遇，勢必點燃收藏熱潮！

+ 11

地址：屯門市廣場1期, 2樓, 2095–2098 & 2099–2100



萬聖節2025【2.11】Kiztopia旗下品牌Bouncetopia進駐奧海城

這座逾 6,000 平方呎的彈跳樂園，以運動競技作靈感，專為喜愛跳躍的孩童量身設計。場內設有14大「肌肉 Fun 練站」及26款多元彈床設備，搭配巨型充氣城堡與刺激主題攀爬牆，讓孩子在歡笑與挑戰中提升體能與協調力，秒變運動小達人！

Bouncetopia by Kiztopia奧海城分店

地址：奧海城3期G02, G05-G08, G13&G15

營業時間：11am– 8:00pm (週一至週五)；10am – 8:00pm (週末及公眾假期)



萬聖節2025【2.12】The ONE X AAPA Pickleball Power-up!

美國掀起的社交運動Pickleball熱潮席捲香港，尖沙咀時尚地標The ONE夥拍Asia Aces Pickleball Academy（AAPA）舉辦【The ONE X AAPA Pickleball Power-up!】，並由前網球及現役Pickleball「一姐」陳詠悠小姐（Venise）聯同其專業教練團隊，帶領大家走進結合趣味、健身及社交的Pickleball世界！

PikPok Pickle期間限定店詳情

日期：即日起至11月7日

時間：上午11時至晚上9時

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭



The ONE X AAPA Pickleball體驗日詳情

日期：10月19日（星期日）

時間：中午12時至晚上6時

參加方法：毋須消費，即可預約或現場報名免費參加體驗課程。 詳情將於The ONE 社交平台公布。



萬聖節2025【2.13】杏花新城 x Baby Shark日日陪你做運動

商場二樓平台化身大型「杏花競技運動場」，免費開放供大家盡快釋放活力，當中精心打造4大運動挑戰區及3大打卡位，包括激發彈跳力和爆發力的「叻叻跳高挑戰站」、4米長「平衡大冒險」、挑戰左右腦協調能力的「旋轉拼圖站」、2米高「Baby Shark 冠軍時刻」立體獎盃等，快來投入這場運動派對，齊來揮灑汗水吧！

+ 2

杏花新城 x Baby Shark日日陪你做運動

活動日期：7月13日至11月21日

活動地點：杏花新城二樓平台



萬聖節2025【2.14】《Live Well Fest ＠西沙GO PARK》

由 10 月 18 至 11 月 2 日舉行《Live Well Fest @西沙 GO PARK》，以「十月秋日巡禮」最後一炮活動姿態壓軸登場！中央廣場將搖身一變「心靈綠洲」，逾30個特色攤檔於指定週末接力進駐「Live Well療癒生活市集」及「秋日毛孩運動會市集」帶領大家展開全方位洗滌心靈。

Live Well療癒生活市集

日期：10月18-19、25-26日（共4日）

時間：中午12時－下午7時

地點：地面中央廣場



《Live Well Fest ＠西沙GO PARK》主題裝置

日期：10月18-11月2日

時間：上午10時－下午10時

地點：地面中央廣場



萬聖節2025【2.15】利東街 「喜魚映花月」迎中秋

灣仔利東街今年中秋節精心呈獻「喜魚映花月」綵燈會，逾800盞中式傳統及金魚燈籠將會點亮整條利東街。

利東街中秋呈獻「喜魚映花月」

開放日期： 10月1日至10月 26 日

開放時間： 上午 10 時至晚上 11 時*（每日下午 5 時亮燈）

*中秋節正日（10月6日）、逢星期五至日及公眾假期，亮燈時間將延長至晚上 12 時

*開放日期及時間將因應天氣狀況而作出更改，詳情請留意利東街網站或社交平台公佈

地點： 灣仔利東街



萬聖節2025【2.16】南豐紗廠「Sanrio characters 秋日文創派對」

南豐紗廠將於10月4至5日、11至12日、25至26日呈獻「Sanrio characters 秋日文創派對」，聯同多個本地創作單位，以《2025 Sanrio character ranking》香港區三甲得主Cinnamoroll、Kuromi 和Hello Kitty為靈感，帶來過百款全新文創產品，為全球大熱的角色注入本土文化元素，勢必為粉絲們帶來驚喜！

+ 9

日期：2025年10月11至12日、25至26日

時間：中午12時至晚上8時

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠六廠1樓



萬聖節2025【2.17】MOSTown 新港城中心 x mofusand「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」

受喜愛的日本貓咪mofusand即將登陸馬鞍山MOSTown新港城中心，首度聯乘mofusand於L2天幕廣場設置4大主題打卡區及2大主題體驗區，首次匯聚最多不同造型、逾30款聖誕萌LOOK的mofusand與粉絲見面，包括 : 全港首度登場3米高巨型毛茸「MOST-Cuddly! 抱抱mofusand」、7.5米高 Santa mofusand聖誕樹坐陣的「mofusand 站前冰雪廣場」、「MOST-Exploring 冰雪樂園」、「漫『郵』時光郵局」及「MOST-Glittery 聖誕閃爍花園」。

「MOSTown 新港城中心 x mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」活動詳情

日期：2025年11月8日至2026年1月1日

時間：主題打卡區：上午10時至晚上10時

主題體驗區：星期一至五 : 下午1 時至下午5 時；星期六、日及公眾假期 : 中午12 時至晚上8 時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）



「MOST- Loving 聖誕萌貓市集」

日期：2025年12月6日至12月28日

時間：中午12時至晚上8時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場



萬聖節2025【2.18】信和集團尖沙咀中心及帝國中心全新AI光影匯演「Windows of Wonder」

今個冬日，您將有機會化身維港聖誕美景的一部份！由即日起至12月5日，只須上載您與家人或摯愛的溫馨照片，並分享背後的真摯故事，獲選照片即有機會透過AI動畫技術，精彩呈現於維港兩岸的巨型光影幕牆上。凡於10月24日或之前提交表格，即有機會優先於11月27日起展示於幕牆，率先閃耀維港！

尖沙咀中心及帝國中心「Windows of Wonder」

日期：2025年11月27日起至2026年1月4日

亮燈時間：下午6時至11時

地點：信和光影藝術幕牆 - 尖沙咀中心及帝國中心外牆

參加表格：https://forms.cloud.microsoft/r/qfUXfkh11W



萬聖節2025【2.19】又一城｜NAMAGAKI日本生蠔BB首個香港大型展覽NAMAGAKI FESTIVAL

日本「蠔」氣爆棚的生蠔BB（Tsuburana Hitomino™ NAMAGAKI）強勢襲港！作爲日本人氣景品之一，生蠔BB憑藉豆豆眼及圓潤可愛的造型，風靡日本及香港各大遊戲機中心及夾公仔機店舖，成功俘虜各年齡層粉絲的心！

NAMAGAKI FESTIVAL @ Festival Walk

日期：2025年10月24日至11月13日

時間：11am - 9pm

地點：又一城LG2層



萬聖節2025【2.20】 華懋集團「華懋荃運會」

華懋集團旗下D‧PARK 為推動全民健康，即將舉辦大型社區體育盛事 ——「華懋荃運會」。活動將於2025年10月11日起至11月23日熱烈展開，以首階段「Get Ready」熱身準備及「Game On」全情投入，帶來多元運動體驗，鼓勵跨代參與！

滙豐保險贊助 -「運動健將動感挑戰遊樂園」/「巨大人生四格限定相框」

日期：由即日至2025年11月16日

時間：下午12時半至7時^

地點： D·PARK L1展覽區及多元智能運動場



萬聖節2025【3】玩樂好去處

親子好去處2025

親子餐廳2025

親子室內遊樂場2025