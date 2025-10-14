兒童安全｜男童誤吞拉環致呼吸困難 照X光無果 母靠醫學雜誌救兒

兒童意外｜一名10歲北愛爾蘭貝爾法斯特男童因誤吞下罐頭拉環導致呼吸困難，多次照X光都未有發現異樣，幸母親經網上求助及自行查閱資料後得悉罐頭拉環不會顯示在標準的X光片上，並再次求醫讓男童成功得救。男童母親事後在網上分享自身經歷，希望盡量讓更多人知道是次病例。



一名北愛爾蘭貝爾法斯特的10歲男童Michael在某日突然不斷咳嗽、神情慌張，在母親Holly Morrison的詢問下才得知Michael誤吞下罐頭的拉環。由於Michael患有自閉症和專注力不足/過度活躍症，因此經常會將物品放入嘴裡，之前曾被叮囑過不應將此類物品的吞下。

男童誤吞拉環 三度求醫測出無異樣

Holly得悉情況後，立刻帶兒子到醫院求助，但卻被診斷出胸部聲音清晰，並無異樣。翌日，Michael開始出現呼吸急促且不斷地咳嗽的症狀，同時感到驚慌失措。Holly再度帶同兒子到醫院檢查，但X光片的結果則再度顯示無異樣，醫生只為Michael處方了治療哮喘和咳嗽的吸入藥物，病情卻沒有好轉。後來，Michael在一次吃晚飯中噎住，Holly第三度帶兒子到急症室，但仍被告知X光片上沒有發現罐頭拉環。

母向網上求助 終得悉密度致拉環無法顯示在X光片

面對這種情況，Holly不得不在在網上分享自身經歷，幸有網民告訴她只有在某些特定的X光片上才能看到拉環。Holly當時得知這個資訊後便自行搜尋資料，最後在《英國醫學雜誌》上找到一篇文章，文中指出由於密度的原因，因此拉環無法顯示在標準的X光片上。

Holly立馬和兒子一同再次前往急症室，將資訊告知顧問醫生，醫務人員便以內窺鏡為男童檢查肺部，半小時後便順利拉環取出。男童母親事後在網上分享自身經歷，希望讓更多人知道是次病例。