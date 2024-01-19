影響受孕機率因素多 一種心理質素或成負面影響 中醫教4招助受孕

備孕是一段特別的旅程，而前期準備至關重要，重視心理、生理、和環境等各方面的配合，需要伴侶雙方協力達成。就讓我們跟隨本文逐一了解女士可以如何於備孕階段保持最佳狀態，準備迎接新生命的到來。

本文作者：博愛醫院譚丁蔚中醫師



過分擔憂要不得 或影響受孕機率

為了準備孕育小生命，對雙方的生活均有重大改變，伴侶之間對於備孕的期望落差也容易產生摩擦。無論是忙碌的生活、工作壓力，抑或是過於緊張或焦慮的情緒，日積月累的心理壓力漸漸對生理機能造成負面影響，甚至影響受孕的成功率。女士應該保持放鬆，適當休息，並進行紓壓活動，例如可通過運動、冥想、閱讀等方式放鬆身心，亦建議多與伴侶、家人或專業人士交流，分享自己的感受和憂慮，別讓壓力「爆煲」。

氣血沖和經帶調

有言「種子必先調經」，月經及帶下的異常會影響受孕機會。女子以血為用，血由臟腑化生而來，賴氣的推動才得以周流全身、營養身體。氣行則血行，氣滯則血滯，血也是月經的物質基礎。月經的產生也與中醫之腎息息相關，「腎藏精」，是生殖發育之源，腎氣盛則月經至，腎氣衰則月經竭。氣血充足，運行通暢，月經之期量色質正常，受孕機會才會大增。

臨床上，中醫師可以根據月經及帶下的情況，運用不同方法調節女士臟腑功能以促進血脈流暢、滋養子宮，使月經規律趨至正常，並可促進排卵。另可根據女士的體質特點，運用飲食調理、內服中藥、針灸等方法，調節陰陽平衡、臟腑功能、經絡運行等，冀以最佳狀態，提升受孕機會。詳細情況建議諮詢註冊中醫師意見。

4招助提升受孕機率 先製造良好受孕環境

1. 營養均衡：女士應確保飲食均衡，攝取足夠的營養物質，包括蛋白質、維生素、礦物質等，尤其是含有叶酸、鐵、鈣、維生素D等食物，這些營養素有助妊娠發展。另外，日常飲食應減少享用煎炸、辛辣等刺激性食物。坊間有言道「胎毒」，中醫認為「胎毒」是指懷孕期間感受風、寒、暑、濕、燥、火六種致病邪氣，傳給胎兒，導致出生後產生相應症狀，譬如皮膚問題、腸胃不適等。若然女士飲食不節，感受濕熱毒邪，可致內熱過重，甚至傳給胎兒，則影響甚遠。

2. 戒除不良習慣：煙酒是備孕路上的常見「禁忌」之一，不單會影響女士的個人身體健康，還會影響未來胎兒的健康發育。此外，女士應避免過度飲用咖啡因和其他刺激性飲料，以確保身體處於最佳狀態。

3. 適度運動：適度而有規律的運動對於個人健康和孕育計劃非常重要，女士可選擇適合自己的運動方式，如散步、游泳、瑜伽等，以增加身體的柔軟性，鍛鍊心肺功能，並有助維持體態。

4. 環境清潔：計劃懷孕前應注重居住環境的清潔衛生，避免接觸有害物質和化學物品，減少暴露於污染環境，如煙草煙霧、有害化學物質、重金屬等影響女士的生殖系統和胎兒發育。

未『孕』先查至重要

伴侶於計劃懷孕前應互相溝通，一起進行必要的身體檢查，例如健康狀況、生育能力評估、婦科常規檢查，同時可就一些常見的隱性遺傳疾病及傳染性疾病進行檢驗，以保障未來小生命的健康，也有助於及早發現和處理潛在的健康問題。

不論有多麼期待新生命的降臨，雙方都不應過分擔憂或執著於備孕期間的失敗。備孕是一趟重要而令人期待的旅程，通過保持積極的心態、調節月經、注重營養均衡、戒除不良習慣、適度運動，女士可以建立穩固的健康基礎，為新生命創造最佳的孕育環境，亦是為自己、為未來的寶寶創造一個健康、愉快的開始。

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