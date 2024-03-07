孩子被欺負怎辧？比起還擊或迫對方道歉　爸媽更應教懂子女一心態

昨天接我的兒子DD放學，他換鞋時，跟我告狀「同學XX午睡完收墊子的時候，把我撞倒了，但是他不跟我道歉」。



我問：他是不小心，還是故意撞你的？

DD：我不知道呀，他當時也抱着被子。但是，他最後都沒跟我説對不起！哼！

我：也許他不是故意的？沒太在意這事兒？

DD：那他也應該道歉呀！

看着兒子一路氣呼呼的小臉，我突然覺得，好像哪裏不太對？莫名覺得，哪裏差了一道工序，讓這件事兒無法實現閉環。

直到開車回家的路上，半路遇到一個車生猛的轉線。前方紅燈，我減速中……跟前車拉開了約半個車身的車距，眼看要進入長實線了，隔壁車道愣是踩了腳油門插了進來，我一個急剎忍不住罵了句，「有病吧，這也加？？」

正好等紅燈，我順手打開了音樂頻道，剛好放一首我會唱的歌，便忍不住跟着唱起來。DD坐在後面問：「媽媽，你被插隊，還這麼開心？」我瞬間就豁然開朗了， 終於知道丟得那一環，是甚麼了！

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話説有人的地方就有江湖，孩子的世界也是，3歲之後，社交就成了母親們心頭一大患。

每當孩子社交遇到了問題，大多數媽媽都是教給孩子怎麼反擊、怎麼保護自己。其實還有一個閉環也很重要，就是教孩子學會「原諒」、和自己和解。因為，不是每次衝突都會完美地解決，你都能等來別人一句對不起。

有的時候，是對方孩子也不成熟，不習慣道歉；有的時候，是對方就不講理，根本不會道歉。但我們大部分父母教育孩子都是十分「耿直」的：「錯了，就要勇敢承認錯誤」。越是正直的父母，越容易養出正直的小孩，然後這些正直的小孩，就很容易較真。

．「我犯錯的時候，每次都要求我道歉，那別人犯錯，憑甚麼不給我道歉？」

．「我從來不插隊、不打尖，為甚麼他可以？」



他們所受的正義感教育，讓他們對「道歉」非常執着。

一旦發生分歧，就一定要分個對錯，但凡認定是對方錯了，就要反覆追問對方「為甚麼不給我道歉」。

02

不僅是孩子，有些家長也對「美好結局」有執着。

之前就有兩位媽媽因為孩子衝突而大打出手，起因是兩個孩子打鬧，一位媽媽覺得自家孩子被欺負了，於是找對方家長理論。結果對方家長認為自家沒錯，兩個人沒説兩句就動起手來，不顧形象地在地上扭打在一起。

其實，媽媽的初心都是好的，無非就是不想讓孩子受委屈，想幫孩子討回公道。沒承想兒童糾紛演變成了成人鬥毆，反而給孩子留下了不小的心理陰影。

但，跳出父母的角色，當我們客觀的看看成年人世界的時候，不難明白一個事實：你並不是每次都可以等到對方一句道歉的。尤其是在教育孩子這件事上，我們不能把重點，壓在對方的教養上。

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03

如果孩子一直生氣或者無法原諒對方，這種憤怒的情緒會給他帶來更多的怨恨和焦慮，可能讓他一天都不快樂，甚至很多天後，想起這件事還生氣。所以，我們可以告訴孩子，去反擊、去討要說法，去讓對方道歉，但是！我們也該讓孩子知道，很多時候，做出一個幸福的讓步，也是一種選擇。

如果時光倒回20分鐘，我會這麼做：

Step 1. 在DD表達不滿的時候，第一時間站隊支持他。



那個小朋友撞倒你也沒道歉，你生氣了是嗎？要是我也會很生氣，不管是不是故意的，把人撞倒了，該説句對不起呀？

讓孩子覺得我們懂他，跟他建立情感連結，就像不分青紅皂白支持你的無腦閨蜜一樣。而不是試圖還原真相，態度不明，甚至替對方解釋，暗示孩子大度。

一旦孩子被共情了，他委屈的情緒就得以釋放了。而且啊，千萬不要因為孩子發脾氣、哭鬧就責怪他們小氣、任性。孩子也不想失控，只是他們還沒有能力掌握自己的情緒。所以，越是情緒失控的孩子，越需要情感連結，他們才是最痛苦的。‍

勞倫斯．科恩博士把親子間的親密情感紐帶稱為「連結」，當孩子失控時，連結就徹底斷裂了。這個時候，我們再怎麼講道理孩子都是聽不進去的。若是再一味要求他們大度，他們反而會感覺自己被孤立。

所以，比給孩子討要公道更重要的是，跟孩子建立情感連結，讓孩子在情感上得到接納和認同。

Step 2. 告訴DD，下次直接、當下跟對方說出心裏的想法和情緒。



很多人會說，孩子說了，對方也不一定就聽啊。但很多時候，一句話並不是因為說了讓別人停止了，才叫「有用」。

就像我罵那個突然轉線嚇我一跳的前車，我是為了制止他嗎？不是，我只是為了發泄當下的憤怒。罵一句，發泄了，這事兒我就翻篇了！我壓根沒指望他給我道歉！所以我能繼續下一個活動——聽歌！

成年人能無縫銜接，是因為我們遇到類似的事兒太多了。要事事計較，得被氣死；要事事都忍，得被憋死。

孩子也是一樣。

當他把生氣的原因説出來，就會感到一種解脱：

．「你撞倒我了， 我好疼啊！」

．「你把我的橡皮弄壞了，我很生氣！」

．「你一直拽我的帽子，我很不喜歡！」



很多時候被傷害，不一定非得要對方道歉，你發泄了、解氣了，就夠了……在你這兒，這事兒也就過去了、無殘留了，這是我們該傳遞給孩子的一種能力。‍‍‍

04

之所以，很多時候，我們會揪着不放？其實，是因為我們都搞錯了解決孩子社交衝突的本質。

解決衝突的本質，不是爭個對錯，也不是「犯錯方」有沒有道歉，而是看孩子有沒有化解情緒，把自己的不舒服排出去。只有孩子內心那種被欺負了，那種憋屈的情緒被化解了，這事才算真的解決。

等待別人的道歉，是一個通道。但更重要的，是自己開闢一條通道。

如果我們需要依靠別人的道歉才能得到快樂，那我們就像一個等待被赦免的囚犯，你只能等別人救贖。

原諒，不是讓你忘記或者贊同對方的行為，而是希望你為自己的快樂而活。如果我們能夠主動地去原諒他人，我們也就獲得了自己主動獲取幸福的能力。等再過20年，孩子深諳世事之後，他會明白，這個通道的名字，叫「豁達」。一個人能不能幸福，20%取決於他經歷的事，剩下的80%取決於他怎麼看待這些事。

當然，原諒也不代表我們對那些不友好、傷害我們的行為無底線忍讓，維護和肯定自己的權利是一切的前提。

但是，當維護孩子權利，安撫孩子情緒後，我們也需要讓孩子知道一個事實——不是每個人都有能力為自己的行為負責，也並不是每個人都有勇氣向別人道歉的。

我們既需要教給孩子保護自己的方法和能力，也需要幫助孩子去學習和包容這個大千世界的人生百態。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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