大時大節聚餐｜小心五類最易食滯食物 附三大食材消滯及消滯貼士

秋冬佳節將至，親朋好友共聚一堂，不少人都會選擇打邊爐應節。但如果進食過量、過急，或吃了難消化的食物，就會產生飽滯感，俗稱「食滯」，或見脘腹部不適，如肚脹、肚痛、嗝氣、反酸、噁心、嘔吐、便秘或腹瀉等。火鍋時，哪些食物最容易導致食滯情況？哪些食物可以幫助消食？怎麼吃才能更易消化？選擇火鍋湯底時要按體質嗎？本文將會一一剖析。

本文作者：博愛醫院林集美中醫師



從中醫病機角度而言，飲食不節導致食積停滯中焦，氣機不暢，脾胃運化升降失常，上下不通，故覺脘腹脹滿；胃失和降，濁氣上逆，所以呃氣、反酸、嘔吐；腸腑傳導失職，則見洩瀉或便秘。

最易食滯五大類食物

1. 高脂肪

比起蛋白和澱粉質，脂肪需更長時間消化。食物在胃腸停留得太久，便會令人覺得飽滯。因此，除了避免過食肥膩及油炸食材，例如和牛、五花腩、動物內臟、響鈴、生根、炸魚皮等，也要注意湯底和醬料中的高脂陷阱，如沙嗲、麻辣、豬骨湯底，麻醬、沙茶醬、辣油等。

2. 豆類

豆類屬高纖食物，且含不易消化的寡醣，需由大腸細菌進行發酵分解，過程中產生大量氣體，容易令人脹氣。打邊爐中常見的豆腐、豆乾、豆卜都是黃豆製品，不宜多吃。

3. 醃製物

部分醃製品富含益生菌，適量攝取能維持腸道健康，不過也會短暫引起胃脹、排氣。想避免打邊爐時太快飽脹，需減少攝取泡菜、味噌、酸菜、泡椒、腐乳等食物。

4. 乳製品

亞洲人較其他人群更易有乳糖不耐症，食用乳製品可能出現腹脹、腹痛、腹瀉、排氣甚至嘔吐等不同程度的反應。如果你平時喝牛奶有這些症狀，便需注意乳製品攝取量，如芝士片、芝士腸、芝心丸、牛乳湯底、芝士火鍋、奶茶等。

5. 飲料類

含氣體的飲料如汽水、梳打水、啤酒，進入胃腸道後會釋放出二氧化碳。當大量氣體積聚，胃腹內壓力就會增加。且這些飲料多含人工增甜劑，難以被人體消化吸收，都可引致飽滯感。

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三大食材為消食化滯好幫手

1. 白蘿蔔

又稱「萊菔」，《本草綱目》曰其能「消食，除脹，利大小便，止氣痛」，其性味辛、甘、平，有消食化積、降氣除脹之功，尤能改善食積氣滯所致脘腹脹滿、呃氣反酸。

2. 薑

《本草備要》指生薑「暢胃口而開痰下食」，其性味辛、溫，能溫中止嘔，又可止魚蝦蟹毒。海鮮鍋中可放幾片薑同煮，飽膩大餐後也可喝一杯薑茶以紓緩噁心、胃脹、胃痛的症狀。需注意體質偏熱者，症見怕熱大汗、易流鼻血、生痱滋、口乾口苦、大便乾結需慎用。

3. 茶

《本草備要》曰其能下氣消食，「解酒食油膩燒炙之毒」。飽餐後半小時飲用熱普洱茶、麥茶可助解膩，但不宜過濃，以免刺激腸胃。不喜喝茶者也可用山楂、麥芽焗水溫服，消食開胃。

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防止食滯小貼士

1. 打邊爐、食放題時狼吞虎嚥，使飽腹感延遲出現，覺得飽時很多時已進食過量，加重胃腸負擔。因此，吃飯應細嚼慢嚥，將食物充分研磨碾碎，幫助消化之餘，更易感飽足，有助控制食量。

2. 飲食時不要講話太多或走動，以免吞入過多氣體，加劇胃腹脹感。

3. 次序上先吃蔬菜，再吃肉類及澱粉，可增加飽腹感，避免過食，又可防止葉菜吸收過多鍋中醬料、油分，亦能減緩餐後血糖升高。

4. 飯後如覺飽滯，可散步15分鐘，也可圍繞肚臍以順時針輕輕按摩腹部，以助腸道蠕動。

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邊爐湯底助養生

根據「藥食同源」的概念，許多食物既是食品也是藥品，一樣能夠防治疾病。以下根據不同體質推薦幾款湯底，讓你在大快朵頤之餘也能保健強身。

1. 一般體質

湯底：皮蛋芫荽冬瓜湯、蕃茄薯仔湯

邊爐常食的牛羊雞肉皆性溫，久煮愈加燥熱，加之調料大多辛香，故打邊爐易熱氣。皮蛋滋陰清熱，芫荽開胃消食，冬瓜清熱利水，番茄生津止渴，薯仔調中和胃，這兩款湯底性味平和，味道清甜可口，一般人無明顯體質偏性可食用。

2. 熱底

症狀：怕熱大汗、易流鼻血、生痱滋、口乾口苦、大便乾結、小便黃赤

湯底：竹蔗茅根粟米湯

竹蔗潤燥止渴，茅根清熱涼血，粟米調中和胃，適合體質偏熱的人。

3. 寒底

症狀：怕風怕冷、手足不溫、面色蒼白、大便溏爛、小便清長

湯底：胡椒豬肚枸杞湯

胡椒溫中散寒，開胃醒脾；豬肚微溫，補中益氣；枸杞平補陰陽，適合體質偏寒的人。

註：各人體質不同，如有傷風感冒、過敏體質、長期病患如三高、痛風等，不宜經常打邊爐。如有任何疑問，建議諮詢註冊中醫師或醫生。

《本文獲博愛醫院林集美中醫師授權轉載》

博愛醫院林集美中醫師

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