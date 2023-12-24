男子每次出差都失眠　老婆不在旁是關鍵！研究：伴侶味道有助入眠

一位30歲男子，向醫生索取安眠藥，經醫生詢問，男子出差過夜、跟朋友出去玩的時候，在外面睡的時候總是睡不着，不過神奇的是若跟太太出去玩，就不會失眠。



台灣醫生洪暐傑在Facebook「洪暐傑醫生的愛講空間」與網站發文分享，一位30歲男子，膽固醇過高固定服藥在看診，和男子討論完抽血報告，準備要結束看診的時候，男子表示，想要開幾顆安眠藥，男子過去的病歷，從來沒有寫到有失眠狀況。

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洪暐傑經詢問後發現，男子最近工作常常需要出差過夜，在外面睡的時候總是睡不着，不過男子表示不是因為出差工作壓力大睡不好，跟朋友出去玩的時候，自己睡還是會失眠，但若是跟太太出去玩，就不會失眠。

根據2020年4月發表於「心理學科學(Psychological Science)」期刊的研究，一共找了155位成人進行分析睡眠與心愛伴侶味道是不是真的有關，研究方式是一開始頭兩晚的睡眠環境中，會有着伴侶的味道，接着後兩晚環境中就會隨機是其他的味道。

研究分析睡眠的品質與睡眠效率，睡眠品質的部分1分代表着睡得極差，幾乎睡不着，7分代表睡得超好；另外睡眠效率是指睡着的時間/躺在床上的時間，意思是睡眠效率越高代表着躺上去很快睡着，不太會睡一睡醒來就再也睡不着。

研究結果發現在睡眠品質部分，在有伴侶味道的環境下，睡眠品質分數能改善0.14分，另外睡眠效率部分提高了2.14%，以這篇研究成員的平均睡眠時間換算起來，等於是每晚多睡了9分鐘，一週下來多睡了一小時，作者提到了先前關於褪黑激素的研究，也是讓睡眠效率提升2.2%，有伴侶味道的環境對睡眠效率的幫助，效果上相當接近。

洪暐傑表示，所以在心愛伴侶味道的環境，睡眠品質和睡眠效率能提升，睡眠效率提升的效果與過往褪黑激素的研究相似。

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