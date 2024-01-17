大寒24節氣｜必睇大寒四大養生要點 附6大大寒食療推介

終於來到一年中最後的節氣—大寒了，大寒是冬季的尾聲，亦是氣溫最寒冷的時候。同時，過了大寒之後，新的一年即將來臨，一個新的循環再次開始。然而大寒與立春相交接時，陽氣開始萌生，因此在生活作息、飲食上也應順應季節的變化和現時天氣、環境的變化而稍作改變。

本文作者：黃凱雯中醫師



大寒四大養生要點

1. 宜保持足部溫暖

大寒時節溫度寒冷至極，風寒之邪繼續肆虐，俗語話「寒從足起」，大寒時應加強注意足部的保暖。愛美的女士們要注意雙腿的保暖、少穿短裙短褲，以防寒邪入侵，寒邪容易引起腰膝酸痛、手足冰冷、腹痛泄瀉，又或引致痛經、月經不調等婦科病的發生。

此外，陽氣較虛、經常手足不溫的人士可配合泡腳，以祛寒通絡，並有助溫補腎陽。可適當加入藥性溫熱的中藥如生薑、花椒等於水中略煎後放置稍涼時泡腳，水溫宜在40℃左右，水量宜浸過腳踝部。注意，泡腳時不宜過飽或過飢，浸泡時間宜控制在20-30分鐘之內。當感到全身溫熱、額頭微有汗出即可。糖尿病併具有周圍神經病變者不宜長時間泡洗，因為皮膚感覺減弱對水溫不敏感，建議由家屬測試水溫或者溫度計測試水溫在40℃左右為佳。

2. 宜保養肺臟滋潤

大寒時節，風寒之邪容易侵犯肺臟，引起上呼吸道症狀。另外從內陸來的北風內氣候特別乾燥，空氣中缺少水份，此時燥邪容易引致口乾、咽痛、煩躁、大便乾燥，甚至便秘等情況，因此在飲食上注意少進食煎炸食物，宜以溫補滋陰為原則。

食療上可選取冬棗、冬甘蔗等。中醫認為冬棗性平味甘，具有益心潤肺、健脾胃和養血安神的作用，可舒緩燥邪引致的不適。另外冬棗含有多種人體必需氨基酸和豐富的維生素C，可提高人體免疫力，預防感冒。而冬甘蔗則含有大量的鐵、鈣、磷、錳、鋅等微量元素，其中鐵含量最高有助補血，中醫藥典中亦指甘蔗能治消渴，並能潤燥，還具有清熱、補肺益胃的作用，適宜於乾燥時節食用。但甘蔗糖份較高，大家要適可而止，糖尿病患者則不宜食用。

3. 進補宜適可而止

來到冬季最後一個節氣，或許大家會想把握最後時機進補，但保持身體陰陽平衡同樣重要。而且冬天氣溫低，人體保暖所需能量相對較大，因此進補調養對加強我們的抗病能力很重要。適逢大寒與立春相交接的時段，陽氣開始升發，若進食過多溫熱藥物或辛熱食物，容易耗傷體內陰津，嚴重可導致火從內生。因此進食溫陽食物的同時，宜加入養陰養血的食物，並且份量要適可而止。

4. 宜注意氣溫反覆變化

順應大自然的規律，大寒節氣理應寒冷至極，但根據近年天氣實況，往往在大寒前氣溫已開始回溫，或者忽冷忽熱。雖然寒冷天氣對很多人會帶來不便，但寒冬仍有它存在的意義。所謂「冬不藏精，春必病溫」指出我們在冬天若未能充份斂藏精氣（精氣指維持人體生命活動的基礎物質），新一年可導致陽氣收藏不足，大大降低免疫力。另一方面，溫暖的氣候是病毒的溫床。因此，日常中我們應小心謹慎，注意反常天氣的變化，同時要增強抵抗力，避免傳染病的大流行。

大寒養生兩大食療推介

1. 雪耳蓮子紅棗茶

大寒天氣寒冷乾燥，容易出現咽乾、乾咳少痰等情況。而此食療中的雪耳具有滋陰潤肺，益胃生津的作用。另外蓮子肉益腎固精，補脾止瀉，固澀止帶，養心安神。紅棗補中益氣，養血安神。冰糖可潤肺和胃，化痰止咳。全方十分適宜冬季食用。

材料：

雪耳2朵 、蓮子8粒(去芯) 、紅棗6粒(去核) 、水3杯、冰糖適量

做法：

1. 蓮子洗淨，用水浸約2小時後連紅棗洗淨。

2. 雪耳洗淨，浸軟去蒂，剪成小朵。

3. 蓮子加水煮約 30分鐘，加入雪耳及紅棗再煮30分鐘，最後放入冰糖煮溶即成。

溫馨提示：

糖尿病患者不宜多放冰糖及宜減少紅棗。

雪耳宜用溫鹽水浸泡，可去除雪耳中的部分保鮮劑。

2. 螺片淮杞煲老鴿湯

此食療中的螺片具有滋陰補腎、潤肺養肝的作用。鴿子可補肝腎、養氣血。淮山有益氣養陰、健脾補肺、固腎益精的作用。枸杞子具有補腎益精、養肝明目的功效。桂圓肉可健脾益氣，養血安神。適用於氣陰兩虛所引起的口乾舌燥、氣短眼矇、皮膚乾燥等情況，而且能同時補肝腎，養氣血，滋陰潤肺，是大寒時節養生的好選擇。

材料：

乾螺片80-100克、淮山20克、枸杞子10克、桂圓肉15克、老鴿1隻、豬瘦肉160克、薑1片、鹽適量

做法：

1. 豬瘦肉洗淨，老鴿移除內臟洗淨，一起汆水。

2. 乾螺片用水浸軟備用。

3. 瓦煲裝清水用武火燒沸後，放入全部材料，煲2小時後加入鹽調味即可食用。

溫馨提示：

如有對海鮮如螺片等過敏者，可加入紫蘇葉4-8克，加強解魚蟹毒和抗敏感的功效。

注意紫蘇葉需要後下，即約關火前10分鐘放入，以免減弱解毒、抗敏感的效果。

《本文資料獲博愛醫院黃凱雯中醫師授權轉載》

博愛醫院黃凱雯中醫師

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