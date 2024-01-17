大寒節氣 | 一年之中最冷之日 宜早睡晚起 中醫教煮兩款養生食療

大寒為一年之中最後一個節氣，是每年最為寒冷的時候，此時人體的陰陽消長緩慢，適宜早睡晚起，保養陽氣，大家不妨賴多5分鐘床，伸伸懶腰！註冊中醫師葉葉揚舟醫師更分享以下3個大寒養生小貼士！

（本文作者：註冊中醫師葉揚舟）



中醫建議三個大寒養生貼士：

一、運動貼士：

進行適量、適度的緩和運動，例如慢跑、行山等，但切忌劇烈運動、過度體力勞動導致陽氣隨汗而出，以免耗傷身體元氣，增加風寒濕邪進入身體的機會，同時繼續防寒保暖。

二、防寒貼士：

頭為諸陽之會，因此大寒時期頭頸部的保暖非常重要，尤其是固有哮喘或鼻敏感患者注意，日常可戴帽、頸巾、面罩或口罩禦寒，避免冷空氣誘發呼吸道疾病。

三、保暖貼士：

可以將發熱貼貼在下腹部（肚臍以下）及後腰部，溫暖著氣海穴、關元穴以及腎俞穴等，溫補脾腎，痛經患者若平時容易因飲食冰冷後誘發經行腹痛也可參考上舉暖宮調經，緩解不適。

大寒時期進補的方向應由大補轉為溫補，適量疏肝養肝排毒，同時健脾補腎。飲食方面可以適量食用胡椒、孜然、小茴香、花椒、辣椒、肉桂、五香粉等辛香暖脾、散寒理氣的香料，提鮮同時養生。

中醫推薦兩款應節食療 暖脾溫腎不上火

1. 胡椒豬肚湯

材料：白胡椒、鹹酸菜、豬肚、豬骨、生薑。

做法：1至2湯匙白胡椒粒乾鑊以慢火炒香，然後稍微搗碎備用；一棵鹹酸菜洗淨後切好以清水浸泡，除多餘鹽分後盛起備用。用粗鹽把一個豬肚內外徹底洗淨，重複此步驟3次。一斤豬骨及豬肚汆水後盛起備用。最後將所有材料放入滾水中火煲2至3小時，有需要可以再加少量鹽調味。

2. 肉桂蘋果茶

材料：肉桂粉、蘋果、紅茶包。

做法：一個蘋果洗淨切片加300毫升水煮5至10分鐘，後加入一個紅茶包浸泡1分鐘，最後撒上適量肉桂粉待涼卻至合適溫度後即可飲用，也可隨個人喜好加入少許蜜糖補中潤肺。

註冊中醫師葉揚舟

《文章獲註冊中醫師葉揚舟授權轉載》

相關閱讀：大寒24節氣｜必睇大寒四大養生要點 附6大大寒食療推介

相關閱讀：大寒廿四節氣｜中醫教你兩大方法活血、暖身｜附溫補食材推介