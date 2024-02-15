雨水24節氣｜三大養生重點宜養肝、健脾、補肺 附三大補肺穴位

雨水，是春季第二個節氣，此時降雨開始、雨量漸增，天氣以毛毛細雨為主，陰晴不定，寒熱交替。雨水時節，春意盎然，草木萌動，正是大地回春的轉折點，我們應該順應春生之氣，在飲食、運動、起居、防病等方面去養肝、健脾、補肺。

本文作者：博愛醫院蕭智揚中醫師



雨水養生三大重點

1. 養肝

雨水期間，天氣陰晴不定，人的情緒受天氣影響亦易變得喜怒無常；在五行中，肝屬木，與春季相應，在萬物生長的春季，人的肝氣亦更為旺盛。若情緒不暢，暴燥憤怒，容易令本來旺盛的肝氣變得亢逆，損傷肝臟。所以，我們應當陶冶性情，放鬆心情，保持情志調暢，才能更好的養肝。

運動方面，雨水節氣日夜温差較大，不宜做過於劇烈的運動，以免出汗太多而損傷津液，陰傷導至肝陽上亢，氣逆亢進，引起情志和消化方面的疾病。散步、行山、瑜珈等運動可以放鬆心情，十分適合雨水節氣。

作息方面，春天陽氣開始生發，白日漸長，萬物開始復蘇。我們亦不要貪睡，應晚睡早起，利用陽光增強體內陽氣，有利於肝氣升發，以驅散冬天的寒氣和濕氣；肝、膽經的休息時間為晚上11時至凌晨3時，建議晚上11點前就寢，早上6點後起床，身體才能自我修復及排毒。

2. 健脾

脾臟有喜温燥、惡寒濕的特性，雨水節氣帶來降雨，隨之而來則是脾臟最為惧怕的寒濕之邪。當寒濕困脾，脾臟無法運化水濕，就會引起大量濕邪聚集而出現頭身困重、浮腫、大便溏稀等症狀，因此飲食上就更要避免生冷之物。

在五行的相生相克關系中，肝木克脾土，而春天本來就是肝旺的季節，所以在選擇食材時應盡量抑肝扶脾，以避免肝氣過旺侵犯脾臟。肝在味為酸，脾在味為甘，我們可少吃酸味，多吃甜味。甘味食物包括大棗、淮山、蓮子、甘蔗等，烹飪時可多放這些材料。

3. 補肺

雨水是流行感冒多發的時節之一，邪氣經常通過皮膚及毛孔去侵犯人體。肺臟主管皮膚毛孔，皮毛的抵抗能力強弱，取決於我們的肺氣充足與否，類似現代醫學所講的免疫力。在雨水節氣按揉以下三個肺經要穴，有助增強肺氣，提升抵抗力：

補肺三大穴位

1. 雲門穴

雲氣所出之門，意思是肺氣由此而出。此穴在胸前壁外上方，肩胛骨喙突上方，鎖骨下窩凹陷處。我們可以在早上將手掌放在胸大肌與三角肌之間，輕輕拍打，逐漸增加力度，直至微微發熱，左右交替各200下。

2. 太淵穴

太淵是肺經的原穴，位於腕掌側橫紋橈側，按在此穴上可以摸到橈動脈搏動。我們可以用拇指㧒摩大淵穴兩至三分鐘，按至有痠脹感即可，雙手交替按摩，每天2-3次。

3. 魚際穴

魚，魚腹，指大魚際（拇指球肌群）所形成的隆起；際，指邊緣。此穴位於拇指本節（第1掌指關節）後凹陷處，第1掌骨中點橈側，赤白肉際。有止咳喘、利咽喉的作用，咳嗽不止時，用拇指按壓魚際穴大概一到三分鐘，就能起到止咳的功效。

雨水時節忽冷忽熱，建議大家不要過度減衣，中醫理論認為寒濕之邪多由下半身入侵人體，因此需要重視下半身的保暖，穿衣以「下厚上薄」為原則，做好下肢的保暖工作，就能預防春季疾病入侵。