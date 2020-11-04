假閨蜜｜無朋友有原因！最乞人憎的7種人　你或身邊人有無中招？

被氣到想要馬上斷絕的7種朋友類型。是時候審視一下我們的話語和行為了！

朋友經常講錯話激嬲自己？激到想馬上跟他絕交的7種朋友類型（按圖看更多）

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如果你真的和一個這樣的人交流，你們的對話應該不會太長的吧！如果不幸的是自己被說中，我們需要改正這些毛病，讓自己成為一個別人願意交流的人 。

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想要繼續跟他聊天的7種類型

1. 總是會考慮到對方

2. 不吝嗇稱讚、懂得感恩、知道道歉

3. 不去攻擊對方的弱點

4. 不插話，不轉移話題

5. 只針對個人，不涉及周圍的人或物

6. 不會冒失地拋出一些讓人負擔或尷尬的話題

7. 不會事先靠推測去評價一個人

雖然想要處理好人際關係並非易事，但是有志者事竟成，一定要努力！

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：你也中招了嗎？被氣到想要馬上斷絕的7種朋友類型】