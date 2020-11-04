假閨蜜｜無朋友有原因！最乞人憎的7種人　你或身邊人有無中招？

知性女生
撰文：
最後更新日期：

被氣到想要馬上斷絕的7種朋友類型。是時候審視一下我們的話語和行為了！

朋友經常講錯話激嬲自己？激到想馬上跟他絕交的7種朋友類型（按圖看更多）

+9
+9
+9

如果你真的和一個這樣的人交流，你們的對話應該不會太長的吧！如果不幸的是自己被說中，我們需要改正這些毛病，讓自己成為一個別人願意交流的人 。

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】【閨密】好朋友不只用來訴苦？　9個有BFF的好處：讓你更長壽？

+13
+13
+13

想要繼續跟他聊天的7種類型

1. 總是會考慮到對方

2. 不吝嗇稱讚、懂得感恩、知道道歉

3. 不去攻擊對方的弱點

4. 不插話，不轉移話題

5. 只針對個人，不涉及周圍的人或物

6. 不會冒失地拋出一些讓人負擔或尷尬的話題

7. 不會事先靠推測去評價一個人

雖然想要處理好人際關係並非易事，但是有志者事竟成，一定要努力！

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】被人杯葛有原因　5種被朋友討厭的行為　第四點年輕人最易中地雷

+5
+5
+5

【相關圖輯】【閨蜜】20件超越十年友情的朋友們才懂的事　讀書一齊經歷MK時代（點圖放大瀏覽）：

+15
+15
+15
【人際關係】6種朋友令你變得更優秀　你的閨蜜能正面影響你嗎？
【12星座】做朋友做情人都咁啱！4個單純善良不做作的星座
【閨密】好朋友不只用來訴苦？　9個有BFF的好處：讓你更長壽？
朋友對你嘴賤是為你好？另類激將法 愈難聽愈是真心為你付出！
【維尼與我】如果閨密是Winnie the Pooh角色　你有豬仔朋友嗎？
【職場交際】同事變朋友增生產力　職位改變友誼產生更大嫉妒？
人際關係｜不懂拒絕別人？「情緒勒索」3步曲　看看你是否已中招
【人際關係】幾時開始朋友越來越少？　研究指25歲是轉捩點

延伸閱讀：

一畢業就後悔！大學時期沒做的9件事情

男友們別再手殘了！快來跟著BTS學這個「男友五大拍照法」

【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：你也中招了嗎？被氣到想要馬上斷絕的7種朋友類型】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。