《情約一天One Day》經典名言　剖析現代愛情觀：我單身但不寂寞

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-02-07 12:01

由安妮夏菲維 Anne Hathaway和占史杜哲斯 Jim Sturgess所主演的經典愛情電影，自2011上映至今，即將在2021年滿十周年。劇中男女主角 Emma 和 Dexter 因為大學畢業當天不小心睡在一起後，從此開啟一段情牽 20 年的陪伴。趁著即將到來的10周年回看這部電影，或許你會發現，10年前所設想的愛情觀，10年之後現在的你，是否有更多體悟？兩個人在友情和愛情之外，還有其他可能嗎？現在帶你回顧五大經典名言，這是多年之後再看才懂的現代愛情觀。

多年之後再看才懂的現代愛情觀，《情約一天》5大經典名言回顧 （按圖查看）▼▼

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1. 無論明天發生什麼，我們至少擁有今天。

"Whatever happens tomorrow, We've had today. And if we should bump into each other sometime in the future, well that's fine too, we'll be friends."

劇中男女主角 Emma 和 Dexter 因為大學畢業當天不小心睡在一起後，從此開啟一段情牽 20 年的陪伴。如果可以，好好把握在學時期的男女朋友，因為當時的愛是沒有任何利益關係，沒有任何污染。所謂的「真愛」，在你出了社會後會更了解這聽起來有多刺耳和諷刺。就算多愛一個人，有可能因為相處、因為生活、因為對方家庭而變卦。回頭看自己學生時代的戀情，才會明白那種純粹，只要心裡有彼此，哪裡就是真愛。

2. 我愛你，只是我再也不喜歡你了。

Emma : Dexter, I love you so much. So, so much, and I probably always will. I just don’t like you anymore. I’m sorry.

喜歡，是人的天性。因為「愛」，你關心你「喜歡」的東西。這一幕是Emma做著不屬於自己夢想的工作，抱怨窒息般的生活和愛情；家境好的Dexter輕輕鬆鬆成為節目主持人，很得意卻也很糜爛，爛醉如泥快人快語對Emma說了句：「混不好的才去當老師。」傷透了Emma的心。Emma回應：「我愛你，只是我不再喜歡你了。」關係從來不是定義完畢就永生不變，命運迫使每個人為了不同的生活而忙碌，看清自己的本質與需求。當你遇上一個真正「愛」的人，你會明白喜歡並不代表「愛」，擁有亦不一定代表你懂「愛」，選擇放手不是因為輸了，而是因為懂了。

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3. 我單身，但是我不寂寞。

Emma: I'm not lonely, I'm alone.

多年後 Emma 和 Dexter 再碰頭，此時的Emma更有自信，也更漂亮，朝著自己的目標和夢想前進。或許是因為當時決定放下不再等待。單身，但不孤單，是多麽健康的心理狀態。Emma或許還是愛著Dexter，但是這個愛已昇華，不再只是友情，也不再只是愛情，而是內心裡一塊美好的回憶。單身時，即使內心可能多少都是渴望有人陪，但是如果此時此刻沒有碰到適合的人，也能怡然自得，寧缺勿濫，好好愛自己，過好屬於自己的生活。

4. 你治癒了我對你的迷戀

Emma: "When we were at University...I had a crush on you." Dexter: "So what happened?" Emma: "I got to know you, you cured me of you."

在最開始的時候，Emma就知道Dexter對她的好感遠不及她對他，但她並沒有選擇切斷聯繫這種最好的方法，而是選擇與他做朋友，一輩子的好朋友。當Dexter告訴Emma他要結婚時，Emma落寞的樣子，整個城市的霓虹都照不亮她暗淡的眼睛。天大的委屈無人訴說，心心念念的人就在身邊卻又那麼遙遠。這是每一個曖昧最讓人心疼的地方，對一個人愛到一定程度，便願意以朋友的身份在他身邊，Emma 沒自信時，只有 Dexter 是她的解藥，彼此的好，只有對方看得到，因為太過於了解彼此，寧可延續這段友情，也不願意成為愛情。

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5. 喜歡，是看到一個人的優點；愛，是接受一個人的缺點

Affection is when you see someone’s strength; love is when you accept someone’s flaws.

最好的愛情，是他看清你所有缺點，還是想要好好在一起。這句或許就是總結Emma 和 Dexter 二十多年感情最好的註解。愛和喜歡從來就不是一個概念，我喜歡你所以我們是好朋友，我們可以無話不說；我愛你，所以很多事情我寧願自己默默忍受。喜歡一個人，是因為看到他的優點，然而愛上一個人，是儘管知道了他所有的缺點，還是無法控制自己想愛他的衝動。

最後，我們要用徐志摩曾寫過的一段話來總結，「一生至少該有一次，為了某個人而忘了自己，不求有結果，不求同行，不求曾經擁有，甚至不求你愛我，只求在我最美的年華裡，遇到你。」如果遇到了，就好好把握，不留遺憾。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「我愛你，只是我不再喜歡你了。」《真愛挑日子One Day》10周年，5大經典名言回顧，是多年之後再看才懂的現代愛情觀】