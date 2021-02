《情約一天One Day》經典名言　剖析現代愛情觀：我單身但不寂寞

撰文: VOGUE Taiwan 最後更新日期: 2021-02-07 12:01

由安妮夏菲維 Anne Hathaway和占史杜哲斯 Jim Sturgess所主演的經典愛情電影,自2011上映至今,即將在2021年滿十周年。劇中男女主角 Emma 和 Dexter 因為大學畢業當天不小心睡在一起後,從此開啟一段情牽 20 年的陪伴。趁著即將到來的10周年回看這部電影,或許你會發現,10年前所設想的愛情觀,10年之後現在的你,是否有更多體悟?兩個人在友情和愛情之外,還有其他可能嗎?現在帶你回顧五大經典名言,這是多年之後再看才懂的現代愛情觀。

多年之後再看才懂的現代愛情觀,《情約一天》5大經典名言回顧 (按圖查看)▼▼

1. 無論明天發生什麼,我們至少擁有今天。

"Whatever happens tomorrow, We've had today. And if we should bump into each other sometime in the future, well that's fine too, we'll be friends."

劇中男女主角 Emma 和 Dexter 因為大學畢業當天不小心睡在一起後,從此開啟一段情牽 20 年的陪伴。如果可以,好好把握在學時期的男女朋友,因為當時的愛是沒有任何利益關係,沒有任何污染。所謂的「真愛」,在你出了社會後會更了解這聽起來有多刺耳和諷刺。就算多愛一個人,有可能因為相處、因為生活、因為對方家庭而變卦。回頭看自己學生時代的戀情,才會明白那種純粹,只要心裡有彼此,哪裡就是真愛。

2. 我愛你,只是我再也不喜歡你了。

Emma : Dexter, I love you so much. So, so much, and I probably always will. I just don’t like you anymore. I’m sorry.

喜歡,是人的天性。因為「愛」,你關心你「喜歡」的東西。這一幕是Emma做著不屬於自己夢想的工作,抱怨窒息般的生活和愛情;家境好的Dexter輕輕鬆鬆成為節目主持人,很得意卻也很糜爛,爛醉如泥快人快語對Emma說了句:「混不好的才去當老師。」傷透了Emma的心。Emma回應:「我愛你,只是我不再喜歡你了。」關係從來不是定義完畢就永生不變,命運迫使每個人為了不同的生活而忙碌,看清自己的本質與需求。當你遇上一個真正「愛」的人,你會明白喜歡並不代表「愛」,擁有亦不一定代表你懂「愛」,選擇放手不是因為輸了,而是因為懂了。

3. 我單身,但是我不寂寞。

Emma: I'm not lonely, I'm alone.

多年後 Emma 和 Dexter 再碰頭,此時的Emma更有自信,也更漂亮,朝著自己的目標和夢想前進。或許是因為當時決定放下不再等待。單身,但不孤單,是多麽健康的心理狀態。Emma或許還是愛著Dexter,但是這個愛已昇華,不再只是友情,也不再只是愛情,而是內心裡一塊美好的回憶。單身時,即使內心可能多少都是渴望有人陪,但是如果此時此刻沒有碰到適合的人,也能怡然自得,寧缺勿濫,好好愛自己,過好屬於自己的生活。

4. 你治癒了我對你的迷戀

Emma: "When we were at University...I had a crush on you." Dexter: "So what happened?" Emma: "I got to know you, you cured me of you."

在最開始的時候,Emma就知道Dexter對她的好感遠不及她對他,但她並沒有選擇切斷聯繫這種最好的方法,而是選擇與他做朋友,一輩子的好朋友。當Dexter告訴Emma他要結婚時,Emma落寞的樣子,整個城市的霓虹都照不亮她暗淡的眼睛。天大的委屈無人訴說,心心念念的人就在身邊卻又那麼遙遠。這是每一個曖昧最讓人心疼的地方,對一個人愛到一定程度,便願意以朋友的身份在他身邊,Emma 沒自信時,只有 Dexter 是她的解藥,彼此的好,只有對方看得到,因為太過於了解彼此,寧可延續這段友情,也不願意成為愛情。

5. 喜歡,是看到一個人的優點;愛,是接受一個人的缺點

Affection is when you see someone’s strength; love is when you accept someone’s flaws.

最好的愛情,是他看清你所有缺點,還是想要好好在一起。這句或許就是總結Emma 和 Dexter 二十多年感情最好的註解。愛和喜歡從來就不是一個概念,我喜歡你所以我們是好朋友,我們可以無話不說;我愛你,所以很多事情我寧願自己默默忍受。喜歡一個人,是因為看到他的優點,然而愛上一個人,是儘管知道了他所有的缺點,還是無法控制自己想愛他的衝動。

最後,我們要用徐志摩曾寫過的一段話來總結,「一生至少該有一次,為了某個人而忘了自己,不求有結果,不求同行,不求曾經擁有,甚至不求你愛我,只求在我最美的年華裡,遇到你。」如果遇到了,就好好把握,不留遺憾。

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載,原標題:「我愛你,只是我不再喜歡你了。」《真愛挑日子One Day》10周年,5大經典名言回顧,是多年之後再看才懂的現代愛情觀】