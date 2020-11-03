戀愛必修課︳愛情偶會帶來「寂寞」　12句話說出你在戀愛中的心酸

各大書店TOP 1人氣作家肆一以「寂寞」為題，暢銷書《寂寞太近，而你太遠》給還在愛中掙扎、強忍著淚水，仍想要在愛情裡安身立命的你。那些不能言喻的、不敢張揚的話，都在肆一的文字裡了，心慌時就躲到這裡，終於，你有了一個遮風擋雨的地方。

在愛情裡，很多心情都難以言喻，這12句話可以形容愛情所帶給你的「寂寞」嗎？▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

一個人要先開心，兩個人才有可能會銘心

一個男人的告白：「你知道蛋糕上面都會裝點的花樣，對吧？像是草莓。它們都是用來搭配蛋糕本身的，愛情也是這樣，你不能把愛情拿來當生命的全部。」

一個人不能依賴另一個人的給予來得到快樂，這樣太不自然了，而且，也太不保險了。

終於，在連電話也轉了語音，按下了「停止通話」鍵之後，你這樣想著：「之後他會怎麼說呢？」「剛剛收訊不好」，很好；「我沒接到你的來電」，很好；「手機擺在包包裡，沒聽到」，這樣也很好。這些理由或許都是真的，但更確定的是，無論如何都記得要開心，你這樣提醒著自己。

這是你從前面幾段戀情總結出來的心得。如果說，之前瀕臨發狂的經歷有帶給你一些什麼的話，或許就是這件事。相處裡所有的小細微，其實都是一把小刀，每不開心一回，就往心上劃上一刀，一直要到最後遍體鱗傷了，才會發現再回不了頭，就連後悔都來不及。

那些你曾經以為天會塌下來的事情，在失去了之後，才發現原來都只是無關緊要的小事罷了。

所以，你才開始學著不把刀拿在手上，不再用尖銳的方式去處理兩個人的關係，因為這樣不僅傷人，且不利己。

【相關圖輯】【冷淡期】熱戀期過後甜蜜不再？挽回變淡感情切忌做這4件事（點圖放大閱讀）：

+ 4 + 4 + 4

愛情裡常常是非難分，爭理、爭理，爭到最後不見的都是裡子，更何況不是黑白分明的模糊地帶，面紅耳赤並不是一種戀愛的方式。再者，愛情更沒有所謂的輸贏。

愛情是兩個人的，兩個人一起過日子、一起往前，但卻並不表示自己要依附著對方。所謂的「我們」，仍舊是複數，你們可以一起生活，但不是只能去過其中一個人的生活。你可以將對方的悲喜感同身受，但卻不用再當作是唯一的依歸。就像是找不到他的人，你的世界仍舊要繼續運作，你還是可以擁有屬於自己的開心。

一個人要先開心，兩個人才有可能會銘心。這是愛情裡很難的功課，你們有各自的生活，但卻不跟兩個人的生活起衝突，在一起的時候很好，但各自也能過得好。

這點很難做到，你當然知道。

要是簡單，你也不會之前敗仗了這麼多次。也不是那麼容易就可以學會，甚至說，一輩子都不可能學得會，愛情就是難在它的可變性，但也就是珍貴在它的獨特性。所以你只能努力去讓自己做得更好一些，而這一點，或許就是愛情成敗的關鍵。

相愛最重要的功課是包容，然後記得溫柔。而這裡頭就包含了挑選，什麼是該在意的、什麼又是不該責備的，一種關於愛裡頭的去蕪存菁，把鋒利的磨平，讓兩個人可以一起過得更好。至少你努力讓自己可以先做到。

也就像是你也知道，你不能要求別人給你愛，但卻希望自己給得起，並在別人給予的時候接受。這是你對自己的期望，不是對別人的。

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】愛情心理學︳8個研究帶你重新認識愛 98%的人感情「無縫接軌」？

+ 3 + 3 + 3

延伸閱讀：

「累了就休息，不用活得那麼認真也沒關係。」﻿千萬別因為遷就他人而跌倒受傷

真正的快樂是「當你不再期待別人讓你快樂，你才能得到真正的快樂。」

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：所謂的「我們」是複數，你們可以一起生活，但不是只能去過其中一個人的生活】