年初一｜翠華服務費「加二」　旅客稱可接受　惟有人不滿上菜太慢

今日是農曆大年初一，部份餐廳如常營業，期間會加收服務費。當中，連鎖茶餐廳「翠華」年初一至四實施堂食加二服務費，額外收費未有影響客流，下午二時多，店內有十分多食客光顧，以內地遊客為主。



有來自廣州的遊客一行五人花費了400多元，他們認為價錢可接受，與香港消費水平相若。不過，亦有來自深圳的遊客認為加二服務費有點貴，更不滿用餐體驗太差，因上菜時間太耐而要退菜。



連鎖茶餐廳「翠華」年初一至四（17至20日）實施堂食加二服務費。（洪戩昊攝）

位於尖沙咀的翠華門外張貼了告示，指餐廳年初一至四（17至20日）實施堂食加二服務費。服務費增加，未見影響客流，下午二時多，餐廳客似雲來，以內地遊客為主。

連鎖茶餐廳「翠華」餐廳門外張貼了告示，指餐廳年初一至四（17至20日）實施堂食加二服務費。（洪戩昊攝）

下午二時多，連鎖茶餐廳「翠華」內依然有十分多食客。（洪戩昊攝）

廣州客稱價錢可接受 服務態度良好

來自廣州的莫先生一行五人花費了400多元，他認為價錢可接受，與香港消費水平相若，「冇計。香港肯定貴過廣州、貴過內地。」他同時亦稱讚餐廳服務態度良好。

來自廣州的莫先生一行五人花費了400多元，他認為價錢可接受。（洪戩昊攝）

江蘇客稱點餐時始知收加二

來自江蘇的沈先生在澳門光顧過翠華，覺得很好吃，所以來港旅遊時再度光顧。他進店時沒留意到加二服務費的告示，直至點餐時才發現，不過也無阻其光顧的興致。最終，他一行三人消費了175元。他認為價錢可接受，但食物質素令人失望。

一名不願具名的深圳遊客認為，翠華加二服務費有點貴。（洪戩昊攝）

深圳遊客：加二服務費貴 上菜太慢要取消

亦有人持相反意見。一名不願具名的深圳遊客認為，加二服務費有點貴。她更指因為其中一個餐點超過20分鐘仍未上菜而退掉了，形容用餐體驗十分差。