皇庭廣場美食10大推介｜乳鴿專門店/高質Omakase/M9和牛燒肉/韓燒

深圳福田皇庭廣場作為港人北上快閃的搵食熱點，近年引入了大批網絡爆紅、性價比極高的全新餐廳。由新開業的粵菜排隊王、幾百蚊就食到的板前料理Omakase，到即將進駐的深圳首家披薩炸雞自助餐，無論是喜歡啖啖肉的肉食獸，還是追求海鮮放題的大胃王，這裡通通都能滿足！《香港01》好食玩飛頻道特別為大家精選10間皇庭廣場最新、最人氣的美食推介，即刻來睇睇啦！



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皇庭廣場美食推介【1】喜上鴿‧乳鴿粵菜——新開業的粵菜排隊王

皇庭廣場新開業的喜上鴿，憑著雅致環境與美味菜品，成為大家聚餐首選！必點招牌爆汁紅燒鴿金黃油亮、皮薄焦脆，一口咬下直接飆汁，肉質鮮嫩到脫骨；用滾燙石鍋裝的遼參鴿湯泡飯湯頭金黃濃稠，米飯吸飽湯汁特別鮮美；湯底清澈的石斛燉老鴿滋補不膩。他們的粵菜調味偏向港人喜歡的清鮮，帶長輩來吃絕對穩陣。現在還有開業特惠活動，限時6.8折！

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喜上鴿‧乳鴿粵菜（皇庭店）

地址：深圳福田區皇庭廣場L1層-5&6喜上鴿

交通：距地鐵1/4號線會展中心站C口，步行約510米

人均收費：人均¥103起



皇庭廣場美食推介【2】順德佬——老字號的粵菜與茶點大集合

皇庭廣場這家老字號順德佬菜品種類非常多元，除了經典的順德菜和滋補湯品，還有多款廣式茶點，非常適合想一次體驗多種粵菜風味的食客。

首推經典名菜客家釀豆腐口感嫩滑、調味極鮮，分量也相當誠意；喜歡爽脆口感的必點撈魚皮，微辣開胃；再來一碗順德勝瓜拆魚羹，暖胃又鮮甜！這裡的茶點表現也頗具水準，金沙脆皮紅米腸層次豐富、口感酥脆，豉油皇鳳爪醬香濃郁。最後一定要用順德雙皮奶完美收尾，奶味濃郁、絲滑入口即化，甜而不膩。是一家無論男女老少都能吃得滿足的實惠聚餐好選擇！

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順德佬（皇庭廣場店）

地址：深圳福田區福華三路118號皇庭廣場西門B1層8號

交通：距地鐵1/4號線會展中心站C口，步行約150米

人均收費：人均¥93起



皇庭廣場美食推介【3】京味張‧北京烤鴨——宮廷風的傳統地道京味

想吃正宗北京烤鴨不用飛北京，皇庭廣場這家京味張裝修得像老北京茶館，京味十足。必點招牌宮廷精品北京烤鴨，師傅會推車到桌前現場片鴨，手起刀落間皮肉完美分離。烤鴨油脂飽滿，鴨皮酥脆、肉質細嫩，用溫熱的薄餅包裹著，抹上甜麵醬，加上蔥絲和青瓜條，一口塞進嘴裡，豐富的層次感讓人欲罷不能。鴨架還能選擇椒鹽或熬湯，性價比極高。還可以再來一份老北京自製酸奶，質地濃稠絲滑、奶香濃郁，解膩又圓滿！

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京味張‧北京烤鴨（皇庭廣場店）

地址：深圳福田區福華三路118號皇庭廣場L1層29號

交通：距地鐵1/4號線會展中心站C口，步行約140米

人均收費：人均¥101起



皇庭廣場美食推介【4】潮發潮汕牛肉店——當天新鮮運到+現切鮮牛肉

喜歡打邊爐的街坊，絕對不能錯過這家在深圳超火爆的潮發潮汕牛肉店！作為潮汕牛肉火鍋的實力代表，他們標榜牛肉每天從屠宰場新鮮運到，絕不使用冷凍肉。看著明檔廚房裡師傅刀工俐落，把牛肉片得厚薄適中。

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這裡的牛肉細分得非常講究，從油脂豐富、入口即化的雪花，到肉質鮮嫩、帶有獨特奶香的匙柄、肥牛，還有爽口彈牙的三花趾和五花趾，只要在滾燙的牛骨清湯中三吊三夾只需8秒，蘸上靈魂沙茶醬簡直是人間美味！除了現切牛肉，每天純手工捶打的手槌牛肉丸也是必點，口感爽脆彈牙又爆汁。主食再來一份鑊氣十足的濕炒牛河，牛魔王們超滿足！

潮發潮汕牛肉店（皇庭廣場店）

地址：深圳福田區福華路皇庭廣場L2層（西門旁）

交通：距地鐵1/4號線會展中心站C口，步行約540米

人均收費：人均¥106起



皇庭廣場美食推介【5】東洞烤肉大排檔——正宗韓式烤肉

這家餐廳環境裝飾主要是韓式復古大排檔風格，一進來就有滿滿一桌無限續加的韓式小菜，其中熬得糯糯甜甜的南瓜粥和超入味的魚餅讓人驚艷。首推店內的調味雪花牛小排，烤前淋上蘿蔔醋泥，烤後帶著淡淡酸甜且肉汁直接爆開，紋理極美；熟成五花肉烤得焦香四溢，包上山蔥葉一起吃，油脂香剛好被激發，一點都不油膩；連甜品草莓布丁雪冰也很不錯。這裡最讚的是全程有店員在旁邊幫烤，完全不用自己動手，簡直是懶人狂喜。

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東洞烤肉大排檔（皇庭廣場店）

地址：深圳福田區福華三路118號皇庭廣場L1-23

交通：距地鐵1/4號線會展中心站C口，步行約180米

人均收費：人均¥133起



皇庭廣場美食推介【6】赤坂一丁‧和牛日式烤肉——極致性價比的M級和牛烤肉

主打高品質和牛的赤坂一丁，憑著超高性價比成為皇庭廣場的日式燒肉首選！必點招牌澳洲M9和牛，大理石般的雪花紋路在烤網上滋滋作響，七成熟入口即化，肉汁在口中瞬間爆開；牛舌外脆內彈牙，搭配蔥鹽醬更顯鮮美；還有經過秘製醬汁醃製的調味牛肋條，肉質緊緻，越嚼越香。現在還有抵食單人套餐低至¥54起！

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赤坂一丁‧和牛日式烤肉（皇庭廣場店）

地址：深圳福田區皇庭廣場B1層55/57號舖

交通：距地鐵1/4號線會展中心站C口，步行約410米

人均收費：人均¥90起



皇庭廣場美食推介【7】曼格蒸汽活海鮮‧榴蓮自助——超值海鮮放題

店內主打鮮活海鮮現撈現蒸，場內設有巨大的活海鮮池，游水活鮑魚、大蝦、螃蟹、貝類全部任撈任吃。推介隻隻滿黃的大閘蟹、爽脆的澳洲藍龍及滋補海參，生蠔與帶子可以兩食，蒸吃原汁原味，烤吃香氣濃郁。刺身區的肥美三文魚腩與輕奢金磚鵝肝入口即化、不限量食到飽；熟食區更有榴蓮控狂炫的烤榴蓮，口感綿密清甜；火鍋配菜區甚至能實現野生羊肚菌與現切潮汕牛肉自由。最後用哈根達斯雪糕收尾，包你食到扶牆出！

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曼格蒸汽活海鮮‧榴蓮自助（皇庭廣場店）

地址：深圳福田區福華三路皇庭廣場G層東廣場26號商舖

交通：距地鐵1/4號線會展中心站C口，步行約180米

人均收費：人均¥264起



皇庭廣場美食推介【8】鮨響滿‧Omakase——驚艷藍鰭吞拿魚大拖羅

在香港吃一頓高質的Omakase，動輒上千港元。皇庭廣場的鮨響滿則走高性價比路線，價格親民許多，但食材與儀式感一點都不馬虎。坐在吧檯，看著板前料理長精準地拿捏醋飯的溫度與力度。肥美的藍鰭吞拿魚大拖羅，經過噴槍輕輕炙烤，油脂順着魚肉紋理溢出，入口即化，醋飯的酸度恰到好處地中和了油脂感，令人驚艷。

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必吃菜品包括黑松露香氣濃郁的鵝肝茶碗蒸，以及醇厚不膩的藍鰭吞拿魚紅酒鵝肝茸慕雪；海膽鮪魚茸塔塔手持更是鮮甜軟糯、層次豐富。目前在新開業階段，菜單還在不斷升級優化，推出很多抵食套餐，趁人少少快去試下啦！

鮨響滿‧Omakase（皇庭廣場店）

地址：深圳福田區福華三路皇庭廣場R層（頂樓天台）

交通：距地鐵1/4號線會展中心站C口，步行約510米

人均收費：人均¥284起



皇庭廣場美食推介【9】Tegu泰谷蓮‧泰國餐廳——酸辣過癮的人氣泰菜

這家泰國菜裝修充滿東南亞度假風，綠植環繞，非常適合打卡。必點的大頭蝦冬陰功湯味道極其驚艷濃郁，酸辣適中，湯頭酸甜開胃，加入超多蘑菇口感十足；而被眾多食客推崇為心中NO.1的炭燒泰式豬頸肉更是被點爆，肉質肥瘦相間、緊實有嚼勁。另外，主食可以叫一份粒粒分明的菠蘿海鮮炒飯或者點份黃咖哩牛腩，用烤得酥脆的蒜香麵包蘸著咖哩汁吃，簡直是碳水大滿足！

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Tegu泰谷蓮‧泰國餐廳（福田首店）

地址：深圳福田區皇庭廣場L2層-31舖位（皇庭廣場南門｜會展中心正對面）

交通：距地鐵1/4號線會展中心站C口，步行約430米

人均收費：人均¥124起



皇庭廣場美食推介【10】比格披薩自助——萬眾期待！6.16深圳首店強勢進駐

披薩炸雞狂熱粉注意！高性價比之王比格披薩自助將於6月16日在皇庭廣場迎來深圳首店，主打手工現烤披薩、炸雞及甜品無限量暢吃！開業進店必食果肉濃郁的榴蓮披薩、鹹甜交織的鹹蛋黃芋泥披薩與海味十足的小龍蝦披薩，熱騰騰出爐時餅底酥脆、芝士拉絲。還有外皮酥脆內裡爆汁的國王炸雞和肉鬆炸雞，啖啖肉超滿足。人均幾十元就可以實現披薩自由，記低時間衝首波啦！

比格披薩自助（深圳皇庭廣場店）——將於6月16日正式開業

地址：深圳福田區福華三路118號皇庭廣場L1層

交通：距地鐵1/4號線會展中心站C口，步行約300米



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