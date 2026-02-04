東京預約Omakase餐廳！港女生怒轟2宗罪　用餐後肚痛腹瀉：食到喊

日本是港人熱門旅遊地區，不少人更會特意預約餐廳，務求享受當地美食！有香港女生在網上公審，指預約東京一間吃廚師發辦（Omakase）餐廳，但不滿店內環境衛生欠佳，竟有蟑螂出現在食物碗碟旁，而師傅所做的壽司「散修修」，形容香港碟頭飯甚至更勝一籌。樓主指，她妹妹用餐後出現肚痛和肚痾症狀，決定公開事件兼狠斥「唔該快啲執笠」。



大批「曾中伏」網民紛紛留言，批評餐廳質素其差，「3年前食過一次，唔係同一個師傅做到尾，中間有轉人整，佢哋無溝通都唔知serve到邊件，最尾有意無意漏件鮑魚無上，要出聲話先補返」、「去到見到個師傅將啲食材左掉右掉，仲要一路切一路食，然後半夜肚痾」，並指當地有很多假冒日本人開的餐廳，勸喻他人預約前要留意清楚，「邊有日本餐廳會收tips」。



有港女生預約東京一間Omakase餐廳，事後批評環境衛生欠佳，和壽司質素未如理想惹熱議。（示意圖／Unsplash）

東京預約Omakase餐廳 港女生怒轟2宗罪

「食Omakase食到喊，我真係好嬲」，女事主在threads發帖，指和妹妹到東京旅遊原本打算「食好嘢」，故提早預約當地一間餐廳吃Omakase，事後批評餐廳和師傅罪狀，包括環境衛生欠佳，先是發現擺放餐碟後方有蟑螂，甚至出現在她面前；另外壽司質素未如理想，斥責師傅做的壽司「散修修」，形容「我返香港食碟頭飯（都）好食過佢N倍」。

妹妹用餐後肚痛兼肚痾 事主斥：快啲執笠

相中顯示，樓主在Omakase餐廳用餐，穿著白色廚師服的師傅正在切刺身，但枱面擺放1個寫有「TIPS are appreciated（感激給予小費）」的透明膠箱，意指歡迎客人額外給予服務人員獎勵。樓主續指，她妹妹用餐後出現肚痛和肚痾症狀，氣憤不已決定公開事件，質疑「阿師傅，如果你真係唔想做壽司，你唔好喺到返工」、「唔該快啲執笠」。

穿著白色廚師服的師傅正在切刺身，枱面擺放1個「TIPS are appreciated」的透明膠箱。（「threads＠goldy_wong」圖片）

店內擺有「小費箱」？ 疑假冒日本人開餐廳呃遊客

許多網民覺得該間餐廳明顯「呃遊客」，「邊有日本餐廳會收tips」、「呢個箱…住日本咁多年真係第一次見」、「見到張枱發晒霉都唔開胃」、「唔睇晒你篇文我以為你喺旺角食」、「靚啲嘅迴轉壽司都好過佢」、「好彩睇到你個post，原本預約咗即刻取消booking」，認為當地近年多了很多假冒日本人開的餐廳，提醒遊客預約前要檢查清楚，「真係要小心中伏，唔再係以前咁求其入一間餐廳都好食」。

網民直指餐廳「呃遊客」，「邊有日本餐廳會收tips」，認為是假冒日本人開設的餐廳。（示意圖／Unsplash）

網民「中伏」經驗逐個睇！

有不少留言分享在同一餐廳「中伏」經驗，「我都食過呢間！唔係污糟，但就真係好X難食」、「3年前食過一次，唔係同一個師傅做到尾，中間有轉人整，佢哋無溝通都唔知serve到邊件，最尾有意無意漏件鮑魚無上，要出聲話先補返」、「我都中過伏！好難食！服務又差。嗰日我叫咗杯梅酒，飲晒之後佢問仲要唔要，我話唔要就即刻黑面。我記得佢係做咗啲唔太衛生嘅嘢，所以當時想打負評，最驚訝係佢喺我哋面前照食壽司，完晒成餐無講任何一句就走咗，啲態度唔知點解有種覺得俾佢X嘅感覺」、「去到見到個師傅將啲食材左掉右掉，仲要一路切一路食，然後半夜肚痾」、「2年前俾啲KOL廣告吸引入去，啲壽司每件都好難食」。

網民分享同一餐廳「中伏」經驗。（threads截圖）

事主Google給予4分高分 網民嘲：有伏齊齊中

有網民在Google發現樓主對餐廳的評分，即使對餐廳存有各種不滿批評，但仍離奇給予4星的高分（總分5分），遂調侃「咁嬲都仲有4星，你再嬲會係點」、「有曱甴都俾4星？」、「不能只有自己中伏，有伏齊齊中」，但有留言估計「俾得高分啲容易啲將個食評俾多啲人睇到」。事主目前已將評分改為1星。

有網民在Google發現樓主對餐廳的評分，竟給予4星高分（總分5分）。（threads截圖）

事主目前已將評分改為1星。（threads截圖）

（threads＠goldy_wong）