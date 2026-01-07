東京壽司10間推介2026｜米芝蓮級迴轉壽司＋$199平民價Omakase

東京壽司推介2026｜去東京旅行當然要吃壽司，但東京有這麼多壽司店，肚子的空間又那麼有限，究竟應該如何選擇？《香港01》「好食玩飛」整合10間高品質的壽司推薦，有連鎖迴轉壽司店、平民價的Omakase、米芝蓮級別的壽司店！即看內文！



東京壽司推介【1】迴轉鮨銀座おのでら（Kaiten Sushi Ginza Onodera Hon Ten）

迴轉鮨銀座おのでら是由米芝蓮星級名店「銀座おのでら」所開設的平價迴轉壽司品牌，主打接近高級板前壽司品質的料理。餐廳提供ipad直接點餐，每款壽司都附有圖片，一盤壽司約¥300！餐廳亦堅持使用正統江戶前「赤醋飯」，壽司由師傅現點現握，十分新鮮！餐廳的必食推介有海膽壽司、金槍魚壽司、三文魚籽壽司及自家製煮海鰻。

地址：東京都渋谷區神宮前 5-1-6 イルパラッツィーノ表参道 1F

交通：表參道站步行1分鐘



東京壽司推介【2】根室花丸（Nemuro Hanamaru）

根室花丸（Nemuro Hanamaru）來自北海道，被譽為東京「美味迴轉壽司」的御三家之一。根室花丸在東京有3家迴轉壽司店，分別在銀座、東京車站KITTE及後樂園。餐廳的壽司價格從¥165到¥420不等，招牌推介有二層堆疊干貝、醬油漬紅鮭筋子、花咲蟹鐵砲汁及炙燒比目魚鰭邊肉。在根室花丸亦可以吃到八角魚、油鰈、秋刀魚等稀有魚種。

東京車站KITTE店

地址：東京都千代田區丸の内 2-7-2 JPタワー5F

交通：東京站步行1分鐘



銀座店

地址：東京都中央區銀座 5-2-1 東急プラザ銀座10F

交通：銀座站步行1分鐘



後樂園店

地址：東京都文京區春日1-2-3 Metro M後樂園5F

交通：後樂園站步行1分鐘



東京壽司推介【3】廻転とやま鮨 銀座（Kaiten Toyama Sushi Ginza）

「廻転とやま鮨」是來自富山縣的迴轉壽司店，並在銀座開設了東京首間分店。餐廳食材多由富山灣直送，主打富山縣產的嚴選食材，包括紅雪蟹、螢光魷、富山灣白蝦等特色海鮮，並使用高級熟成赤醋飯，售價¥159起。餐廳提供支援多國語言的平板點餐，點完後師傅現握，透過輸送帶送達，即使不會日文也沒問題！

地址：東京都中央區銀座 8-2-16 FUNDES銀座 B1F

交通：新橋站步行4分鐘



東京壽司推介【4】回し寿司 活 美登利 西武渋谷店（Mawashi Zushi Katsu Katsu Midori Seibu Shibuya Ten）

回し寿司 活 美登利是知名高級壽司店「梅丘壽司美登利」旗下的迴轉壽司品牌，其中西武渋谷店位於澀谷十字路口旁，是最具人氣的迴轉壽司分店！餐廳的最大特色就是「料大飯小」，菜單上也有多達250種選擇，售價僅¥130起！抵食推薦包括海膽軍艦壽司、鮪魚赤身及一本穴子，直接使用原條星鰻，長度比盤子還長！

回し寿司 活 美登利 西武渋谷店

地址：東京都渋谷區宇田川町 21-1 西武渋谷店 A館 8F

交通：渋谷站3分鐘



東京壽司推介【5】回転寿司トリトン（Kaiten Sushi Toriton）

來自北海道的超人氣排隊名店「回転寿司トリトン」目前在東京共有3間分店，分別位於東京晴空塔、池袋東武及Atre 品川。餐廳的魚生亦標榜「配料大到看不見飯」，魚生切得非常厚實，而且可以選擇半份飯，售價¥130起。餐廳食材幾乎每天從北海道空運到東京，能夠還原北海道風味！餐廳的人氣餐點包括牡丹蝦、哈密瓜、生三文魚及海膽壽司。

東京晴空塔店

地址：東京都墨田區押上 1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 6F

交通：東京晴空塔站直達



池袋東武店

地址：東京都豊島區西池袋 1-1-25 東武百貨店 池袋店 11F

交通：池袋站直達



Atre 品川店

地址：東京都港區港南 2-18-1 アトレ品川 4F

交通：品川站直達



東京壽司推介【6】江戸前鮓 すし通（Edomaezushi Sushi Tsu）

江戸前鮓 すし通是位於的頂級板前壽司（Omakase），是Jennie都食過的壽司店！餐廳的有別於一般壽司店選用新鮮的刺身，而是選用經過適度的低溫熟成魚肉搭配赤醋飯，保留了江戶前的傳統做法。餐廳採用完全預約制，廚師發辦套餐¥33,000起，包含10至12貫握壽司，以及前菜、燒物、玉子燒、湯品，當中以熟成鮪魚中腹壽司、海膽、鮪魚泥沢庵卷最為出色。

地址：東京都港区西麻布 3-1-15 RFビル B1F

交通：六本木站步行6分鐘



東京壽司推介【7】鮨よしたけ（Sushi Yoshitake）

鮨よしたけ是東京壽司界的殿堂級名店，曾連續多年獲得米芝蓮三星餐廳推介，被譽為是一生必吃一次」的頂級壽司店，就連Jennie都曾經到訪！餐廳是採用全預約制的無菜單料理，主打江戶前壽司，套餐¥56,000起。招牌餐點有蒸鮑魚佐肝醬、柔煮章魚、頂級鮪魚、極上海膽軍艦及稻燻鰹魚。

地址：東京都中央区銀座 7-8-13 Brown Place 9F

交通：銀座站步行5分鐘



東京壽司推介【8】鮨よしかわ 恵比寿（Sushi Yoshikawa Ebisu）

鮨よしかわ在東京有5家分店，分別在惠比壽、中目黑、銀座、新宿及麻布十番。餐廳均為預約制的無菜單料理（¥13,200起），以創意新派壽司為主。雖然每家分店都有不同的菜品，但套餐裡均會包含海膽熱狗和龍珠壽司卷兩樣招牌菜！此外，中目黑店亦有提供獨家「鰻魚熱狗」；銀座店亦包含酒精飲料喝到飽的套餐，可以根據需求預約不同分店。

惠比壽店

地址：東京都渋谷区惠比壽 1-6-3 ゼネラル惠比壽イースト 1F

交通：惠比壽站步行3分鐘



中目黑店

地址：東京都目黒区上目黒 1-19-4 中目黒TNビル 1F

交通：中目黑站步行3分鐘



銀座店

地址：東京都中央区銀座 6-12-15 いちご銀座612ビル 2F

交通：銀座站步行3分鐘



新宿店

地址：東京都新宿区西新宿 7-19-7 サンローゼ新宿 1F

交通：西新宿站步行3分鐘



麻布十番店

地址：東京都港区麻布十番 1-3-8 エフプラザ 1F

交通：麻布十番站步行3分鐘



東京壽司推介【9】鮨 麻布（Sushi Azabu）

鮨 麻布在日本和美國都有分店，美國分店更曾拿過米芝蓮一星的殊榮！餐廳主打正統江戶前壽司，採用預約制無菜單料理，提供醃漬、昆布漬和煮物壽司。餐廳的招牌菜有醬油漬赤身與中腹、煮穴子、昆布漬比目魚、胡麻豆腐等。值得留意的是餐廳的午餐omakase只需¥4,800（~HK$239）就可以吃到14貫壽司，以米芝連級別來說絕對抵食！

地址：東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ 3F

交通：六本木一丁目站步行4分鐘



東京壽司推介【10】壽司• 天（Sushi Tokyo Ten）

壽司• 天在東京有5間分店，提供親民價的Omakase，午餐僅約¥4,000（~HK$199），晚餐約 ¥8,800（~HK$438）就可以吃到多達25道料理！餐廳有別於一般Omakase先吃酒餚再吃握壽司的次序，師傅會交替上酒餚與握壽司，讓味蕾可以在生食與熟食之間切換，非常特別！套餐經典菜色有柔煮鮑魚、海膽軍艦、醃漬洋蔥鮪魚手卷及芥末茄子。

新宿店

地址：東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-24-55 NEWoMan新宿 2F

交通：新宿站直達



渋谷店

地址：東京都渋谷区渋谷 3-21-3 渋谷ストリーム 3F

交通：渋谷站步行2分鐘



六本木店

地址：東京都港区赤坂 9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア 1F

交通：六本木站直達



高輪店

地址：東京都港区高輪 2-21-1 NEWoMan高輪 THE LINKPILLAR 1 NORTH 28F

交通：高輪 Gateway 站直達



