深圳情人節餐廳13大｜法國菜/Omakase/自助餐　免費蛋糕+即影即有

深圳情人節餐廳推介2026｜情人節將至，又是時候準備慶祝活動！除了留在香港度過，在深圳慶祝情人節後直接留一晚過夜也是不錯的選擇！《香港01》「好食玩飛」整合13間位於深圳的情人節餐廳推介，有精緻法國菜、日式Omakase、黑珍珠中菜、酒店自助餐等，大部分餐廳更提供免費蛋糕、鮮花及拍照服務，即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳情人節餐廳推介【1】Journee——精緻法國菜！送蛋糕+玫瑰花+即影即有

Journee是位於萬象天地一家法式小酒館，提供精緻的法國菜，儀式感滿分的用餐環境及菜式非常適合情侶慶祝節日或情人節！推薦的餐點有招牌和牛威靈頓、M9+和牛塔塔、岩烤龍蝦、黑松露牛肝菌湯等。此外，從大眾點評團購套餐，更會免費贈送畫有祝賀語小蛋糕、浪漫的白色玫瑰及即影即有！

價格：人均約¥250

地址：南山區深南大道9668號萬象天地北區里巷L1層NL118號舖

交通：高新園站步行5分鐘



深圳情人節餐廳推介【2】La Tablée——黑珍珠一鑽！浪漫日法料理／送甜品賀卡

La Tablée是2025年黑珍珠一鑽餐廳之一！餐廳以極簡工業風設計，環境寧靜舒適，僅提供12個吧檯位，可以近距離看到廚師團隊處理食材及擺盤！餐廳主打日法融合料理，招牌菜有炭烤藍龍蝦、酥皮茶碗蒸、海膽塔及和牛西冷。提前跟餐廳溝通需要慶祝，餐廳更會提供音樂盒、賀卡及甜品，甜品盤更可繪畫可愛圖案或寫字，可以為摯愛製造驚喜！

價格：人均約¥1600

地址：南山區華僑城創意園深南電路大廈103b號

交通：僑城北站步行10分鐘



深圳情人節餐廳推介【3】Pogoyo——人氣約會餐廳！浪漫花藝佈置+精緻威靈頓牛扒

Pogoyo是位於前海壹方滙的露台餐廳，也是深圳熱度極高的約會餐廳，餐廳環境及夜晚燈光都十分打卡able！餐廳主打威靈頓牛扒、奶油松露野菌湯、法式油鴨封腿、西班牙蒜香蝦。餐廳亦推出了浪漫佈置套餐，提供額外花藝佈置、標有紀念日日期的日曆、小蛋糕、小卡片，非常浪漫！

價格：人均約¥350

地址：南山區聽海大道5059號壹方滙L2層L2-012號

交通：桂灣站步行5分鐘



深圳情人節餐廳推介【4】PANOS——打卡美式扒房！儀式感十足火焰牛排表演

PANOS是一家經典美式扒房，餐廳以深色木質調裝修，燈光環境昏暗，非常適合情人節約會。餐廳提供一系列精緻餐點，包括乾式熟成澳洲上等腰肉、蟹肉餅、龍蝦蟹肉海鮮湯等。餐廳亦提供專業的生日及紀念日佈置（需提前預訂），包括玫瑰花及花瓣的桌面佈置、蠟燭裝飾、精緻的蛋糕等。此外，餐廳亦有儀式感十足的火焰牛排表演！

價格：人均約¥500

地址：南山區後海中心路3033號喜之郎大廈鑽石塔裙樓3樓302店鋪

交通：海月站步行10分鐘



深圳情人節餐廳推介【5】MONTARA 山上——隱世推介！浪漫半山懸崖餐廳

立即預訂👉🏻隱世推介💐！浪漫半山懸崖餐廳套餐$132起

MONTARA 山上（Hillside 畔山牛排館）是位於龍崗鳳儀山的半山懸崖餐廳，擁有絕美山景與城市遠景，是遠離塵囂的隱世推介！餐廳供應不同套餐，招牌有波士頓龍蝦、和牛粒鵝肝炒飯、海膽海鮮意粉等。餐廳亦提供戶外星空帳篷或景觀包廂，更可以安排大型花束佈置、煙火蠟燭及桌面佈置，非常適合情人節或紀念日！

價格：人均約¥400

地址：龍崗區金稻田路鳳儀山雅詩閣酒店旁（鳳儀山北區）

交通：羅湖區轉乘的士



深圳情人節餐廳推介【6】小十Omakase——壽司蛋糕慶祝情人節！

小十Omakase是走極簡侘寂風的日式板前料理，主打親民價格的Omakase，適合小資族慶祝情人節或紀念日！餐廳僅提供16個板前座位，情侶可以並肩而坐，近距離欣賞師傅捏壽司！餐廳的套餐亮點包括海膽熱狗、飄雪鵝肝吞拿魚壽司、磯煮鮑魚配肝醬、手作雪葩等。師傅更會配合節日氛圍，製作精緻的紀念日甜品碟或壽司蛋糕！

價格：人均約¥300

地址：南山區前海周大福金融大廈1層L114A｜福田區福華三路268號星河COCO ParkL2層L2-006A

交通：前海灣站步行8分鐘（前海店）｜購物公園站直達（星河COCO Park店）



深圳情人節餐廳推介【7】隱谷——隱藏在福田高空的Omakase！

隱谷是深圳十分熱門的Omakase，坐落於寫字樓高層，可以無死角俯瞰CBD的繁華夜景！餐廳每年都會推出情人節「雙人節日套餐」，必吃的招牌菜有海膽熱狗、藍鰭吞拿魚大腹、黑松露原隻大花蝦、時令生蠔等。在情人節到訪，餐廳更會提供簡單的桌面玫瑰花瓣佈置，甜品盤上也會用朱古力醬畫上紀念日祝福，可以盡情打卡！

價格：人均約¥1880

地址：福田區福華三路88號財富大廈41B

交通：會展中心站步行3分鐘



深圳情人節餐廳推介【8】星空坊——奢華高空自助餐！

立即預訂👉🏻奢華高空夜景🦪自助晚餐$935起

星空坊位於頂級奢華酒店鵬瑞萊佛士的34樓，坐擁深圳灣無敵海景！餐廳會在情人節期間推出包含香檳、魚子醬的豪華自助或套餐，除了會贈送鮮花或朱古力，窗邊位置也是觀賞日落和夜景的最佳打卡點，不過需要提前預訂。若提前與酒店聯絡，酒店亦會提供簡單的餐桌佈置！

價格：人均約¥900

地址：南山區中心路3008號深圳灣1號T7鵬瑞萊佛士酒店34層

交通：登良站步行15分鐘



深圳情人節餐廳推介【9】雲景軒旋轉餐廳——360°俯瞰深港夜景！

立即預訂👉🏻 360°俯瞰深港景色🌉自助餐$199起

雲景軒旋轉餐廳位於深圳彭年萬麗酒店的50樓，餐廳會以每2小時一圈的速度旋轉，每一秒都可以盡情在226米高空欣賞深圳360°不同的全景風貌及香港邊境，情人節來這裡慶祝絕對夠晒浪漫！自助餐回本必食芝士焗龍蝦、冰鎮海鮮、燒生蠔及厚切刺身。餐廳更會於節日提供主題蛋糕及鮮花預訂服務，需要的話記得提前聯絡餐廳！

價格：人均約¥400

地址：羅湖區嘉賓路2002號彭年萬麗酒店50樓

交通：國貿站步行5分鐘



深圳情人節餐廳推介【10】泰珍薈——貴婦級米芝蓮泰菜／精緻節日佈置

泰珍薈在泰國連續6年摘得米芝蓮一星，在深圳的海外分店更被譽為是「天花板級別的泰國菜」！泰珍薈參考泰國皇宮的室內設計，黑金風裝修帶來貴婦級享受！泰珍薈的特色菜有古法咖喱大肉蟹、72小時慢煮牛肋骨配星空咖喱、液氮斑斕芒果糯米飯及元貝牛油果魚子醬，擺盤精緻奢華，非常適合拍照！如果需要簡單佈置可以提前跟餐廳溝通。

價格：人均約¥200

地址：南山區科苑南路2888號深圳灣萬象城3樓L301

交通：後海站步行5分鐘



深圳情人節餐廳推介【11】天璽桃花源——沉浸式5D光影藝術餐廳

天璽桃花源是沉浸式5D光影藝術餐廳，透過投影技術將餐桌和牆壁變成畫作，因應不同餐點而改變場景，將餐點變成藝術品，帶來無窮的視覺衝擊！餐廳採用全預約制，每天僅接待一至兩組客人，獨立私密包廂非常適合想靜靜享受時光的情侶。想製造驚喜的話，在預訂套餐時可以寫下要求，餐廳會提供鮮花佈置、專業攝影及專屬定制光影服務！

價格：人均約¥1300

地址：龍崗區坂田坂雲路天安雲谷一期3棟B座3樓

交通：崗頭站步行10分鐘



深圳情人節餐廳推介【12】醒圜——瀑布花海+非遺表演慶祝情人節！

醒圜是位於深業上城LOFT區的獨棟花園式餐廳，擁有一個戶外花園庭院，種滿了綠植，晚上更有浪漫的氣氛燈，非常適合情人節約會！餐廳以精緻粵菜為主，擺盤和做法則融入了西式Fine Dining元素，必食推介包括黑松露鮑魚紅燒肉、醒圜四味寶盒北京烤鴨、水蜜桃富貴蝦梭子蟹魚子凍。此外，預訂包廂更可以提前預約瀑布花海的佈置及非遺表演！

價格：人均約¥368

地址：福田區皇崗路5001號深業上城L3層S301號舖

交通：冬瓜嶺站步行5分鐘



深圳情人節餐廳推介【13】主席樓——全獨立包廂享受二人世界！

位於深圳君悅酒店35樓的「主席樓」在2024年及2025年連續榮獲黑珍珠一鑽餐廳殊榮，主打高端精緻粵菜，值得盡情打卡！餐廳招牌菜包括脆皮玻璃乳鴿皇、果木烤北京烤鴨及蜜汁黑叉燒。餐廳擁有多間帶有獨立開放式備餐區的全獨立包廂，非常適合靜靜地享受二人世界！此外，在預訂餐廳時亦可要求鮮花裝飾，酒店通常會提供精緻的桌面花藝。

價格：人均約¥600

地址：羅湖區寶安南路1881號深圳君悅酒店35-36樓

交通：大劇院站步行5分鐘



