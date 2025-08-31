台灣美食｜點止珍珠奶茶！10間人氣台式茶飲推薦　幾家新品牌必試

2025 年台灣手搖飲界又有新勢力崛起！不只老品牌穩坐人氣榜，近期也有一批茶飲品牌們快速爆紅，像是走簡約文青風的青山、主打AI科技製茶的UG TEA，還有茶感細緻、日系和風感十足的八曜和茶等，都是近期社群熱推、排隊也要喝到的話題品牌。



這次編編也貼心幫大家整理好這幾家爆紅新手搖的品牌特色＋熱門飲品菜單，直接幫你省去選擇障礙！快把這份清單收進辦公室的團購口袋名單，下次想喝手搖時，不用再煩惱「今天喝哪間、喝哪杯」還得花時間滑菜單、研究推薦，直接點起來最省事！

台灣最新人氣手搖飲推薦

1. UG TEA

推薦品項：三窨十五茉、米香玉露菁UG奶茶、雲頂茶花紅烏龍



UG TEA 是近幾年迅速竄紅的新派茶飲品牌，結合AI調茶系統與極簡設計美學，整體風格視覺感強烈，讓人看一眼就會想走進店內嘗試看看！像三窨十五茉和米香玉露菁UG奶茶都是店內超人氣款，三窨十五茉茶湯淡雅、花香細緻，沒有過度人工香氣，尾韻乾淨，適合喜歡清爽系茶感的人。

米香玉露菁UG奶茶則是把茶與米香融合得剛剛好，茶味飽滿，米香輕柔的殘留在嘴中，加上順口的奶香，整體喝起來有一種溫暖的記憶感，又不會太厚重，整體來說UG TEA是真的很值得嘗試看看的新品牌呀！此外雲頂茶花紅烏龍回家後稍微冷凍一下，上面的奶蓋會有點像冰淇淋，口感很特別喲！

2. 青山

推薦品項：四季青茶、蔡燕春青、天蟬那堤



青山在這陣子在飲料圈裡颳起一陣旋風，剛在台北開幕時就吸引超多人前去排隊，現場人潮有看過的絕對都會默默被震撼到！青山主打四季青茶，以春、夏、秋、冬四款青茶分出不同季節的特色，每一款都有獨特香氣是內行人才懂的好茶！整體以質感系為核心，沒有浮誇包裝、裝潢，卻用茶的本質默默圈粉。門市風格簡約篇日系簡約風，茶品命名也都很詩意，走一種安靜卻讓人記得住的氣質路線。

青山人氣款「菜燕春青」則多了一款台灣獨有的甜品——菜燕，獨特的口感與擁有梔子花香的春青茶意外合拍，適合不想喝太甜又想有點飽足感的時候。天蟬那堤是喜歡清淡系奶茶人不能錯過的組合，奶味偏淡但整體不膩又不會有負擔感，是屬於靜靜喝完還會想再點一杯的那種！

3. 得正

推薦品項：芝士奶蓋春/焙烏龍、緋烏龍系列



從品牌設計到店面裝潢看得出走極簡文青風的得正，這幾年默默培養出一大票鐵粉，尤其是喜歡純茶、重視茶感的手搖愛好者，幾乎都被圈粉過！高人氣系列「芝士奶蓋春／焙烏龍」，選用得正主打的春烏龍或焙烏龍茶作基底，搭配厚實鹹香的芝士奶蓋，茶香與奶香融合得恰到好處。春烏龍清香回甘、焙烏龍溫潤帶烘焙感，兩款喝起來都層次十足！

另一個編編私心激推的是近期新推出的「緋烏龍系列」，以紅玉為前調，比起烏龍更加紅茶、比起紅茶更加烏龍，雖然聽起來很繞口，但入口溫潤、尾韻有厚度的緋烏龍，層次很耐喝，是適合慢慢品味、每一口都能感受到細節的那種茶，加上招牌奶蓋絕對會讓你一喝愛上！

4. 沫茗

推薦品項：招牌抹茶紅豆蒟蒻、金箔玉露抹茶、十勝霸王醇乳重拿鐵



如果你是抹茶控或奶控，沫茗絕對會讓你眼睛一亮！這家主打高質感手搖的品牌，店內「招牌抹茶紅豆蒟蒻」是人氣冠軍，而編編個人認為最吸睛的是「金箔玉露抹茶」，茶味醇厚不苦澀，飲品裡還有著金箔宇宙，高雅度直接拉滿！口感濃而不膩，尾韻還帶點抹茶微微回甘，拍照打卡超有感，又真的好喝！

另一杯「十勝霸王醇乳重拿鐵」則是走奶系濃厚派，使用來自日本北海道十勝乳源，奶味超香濃，搭配濃萃咖啡或茶底，整體質地厚實飽滿，一杯就很有幸福感，適合當犒賞自己的下午茶。此外不只飲品，沫茗的十勝霜淇淋也是隱藏版人氣王！香濃滑順、奶味溫潤不膩，不少人甚至專程為了這支霜淇淋跑一趟。

5. 季緣

推薦品項：水蜜桃青烏龍、巨峰葡萄青、芭樂青梅烏龍、精品奶茶



近期在Threads上引起討論度的季緣，以一杯「水蜜桃青烏龍」帶起一陣旋風！使用台灣拉拉山、梨山的水蜜桃製成果肉，配上也同樣來自台灣南投的青烏龍為茶底，再次巧妙加入烏龍茶凍整體風味、層次非常豐富，是收穫一票網友的關鍵！

此外其他水果系列像是巨峰葡萄青、芭樂青梅烏龍甚至是草莓、芒果等也同樣都是人氣王！也請一定要試試「精品奶茶」系列的手搖，茶底本身就足夠好，配上滑順香甜的奶製品更是吸引人！重點是全系皆可免費加珍珠，愛珍珠的怎麼會忍心錯過這杯？

6. 八曜和茶

推薦品項：柚香覺醒307、308炙燒濃乳



今年手搖圈話題度超高的文青系品牌之一，非八曜和茶莫屬！主打無咖啡因茶飲，整體風格偏日系簡約，加上茶品名稱帶點神秘的數字編號，不只好喝，連點單都多了點儀式感。人氣冠軍「柚香覺醒307」，以獨家輕焙烏龍茶王307，搭配現榨的葡萄柚格外清爽香甜，入口茶香溫潤、柚香清新，喝起來像是夏天的晨光，有清醒卻不刺激的舒服感，完全是午後解膩神飲！

另一杯「308炙燒濃乳」則是走濃厚系路線，綿密奶香搭配黃金焙煎的蕎麥茶，喝起來有種熟成甜點感，像是會讓人想在午後放空時靜靜品嚐的一杯，不知不覺就喝光了。八曜和茶不論是視覺、口味還是品牌氛圍都拿捏得恰到好處，難怪能在近幾年內迅速累積一票忠實茶粉！

7. 發發牧場

推薦品項：莓果派對乳酪、香檸海鹽綠萱



以生乳發酵乳酪為主打的發發牧場，絕對是今年手搖界裡的一股「酸甜系小清新」！主打乳酪、果香、茶感的完美融合，飲品設計不走甜膩風，而是讓人喝完心情變好的那種自然爽口感。超人氣的「莓果派對乳酪」，酸酸甜甜的莓果打底，加上綿密香濃的乳酪基底，口感超滑順，像在喝果昔又不會太厚重，冰冰涼涼的一杯，超適合夏天！

另一杯「香檸芭樂青萱」也是人氣之一，以香甜的芭樂、微酸的檸檬還有青萱茶搭配在一起不僅解膩還十分清爽，一口喝下解渴又易上癮，喝進嘴裡淡淡的茶香和檸檬香氣不會讓口腔或喉嚨有酸澀感，還能吃到有切成丁的芭樂十分特別！

8. 十盛奶茶專賣

推薦品項：極濃鍋煮、焙茶烏龍脆奶霜、米麻糬系列



在奶茶圈內也小有風聲的十盛奶茶專賣，店內主打「濃厚系鍋煮奶茶」，一喝就知道和一般手搖不一樣！從茶底到奶香、再到整體口感都超有存在感，是那種香濃的奶味緊接著濃厚茶韻，尾段還帶點微微焦糖感，濃郁奶香讓人欲罷不能。

另一款「焙茶烏龍脆奶霜」也超有特色，以焙茶及鐵觀音為基底搭配「鹹起司」奶霜，茶感溫潤回甘，頂層還有炙燒薄脆焦糖，超特別！編編也私心推薦跟黑白大廚聯名的米麻糬，口感放在手搖裡存在強烈卻不搶戲，超特別！

9. 大茗本位製茶堂

推薦品項：酪梨奶蓋紅玉、蘋果玉露青



近幾年默默竄紅的大茗本位製茶堂，店內整體風格簡約又帶點復古感，滿滿台灣茶文化元素融合文青美感，光是門口就讓人忍不住拍個幾張。編編最常點的是超多人推薦的「酪梨奶蓋紅玉」，真的必須說——超！出！色！醇厚的紅玉紅茶搭配綿密滑順的酪梨奶蓋，喝起來層次豐富，茶香與奶香交錯的尾韻帶點鹹味，喝起來完全不膩，嘴巴還會留下淡淡紅玉的清涼感，整個上癮！

另一杯也超熱門的「蘋果玉露青」，是以清香玉露綠茶為基底，加入清甜蘋果香氣，入口清爽又回甘，超適合炎熱天氣來一杯，解膩又提神。不同茶款在口中展現出的香氣、厚度都能喝出用心，是那種喝過會記住的品牌，默默喝一次就想再訪，完全值得納入手搖口袋名單！

10. 3% Three Percent 金萱茶手搖專賣店

推薦品項：3%茶王奶茶、桂香金萱茶



去年才新開幕的3% Three Percent 金萱茶手搖專賣店，一喝就很驚豔，連包裝、店面也都走時下最流行的文青可愛風，讓人超難拒絕！編編點了「3%茶王奶茶」，這杯以香醇金萱茶為基底的茶王奶茶，濃醇奶香搭配金萱茶的清香，整體奶味偏重喝完嘴巴還會有令人回味無窮的茶香，不愧是網友激推的超級品項！店內主打金萱茶，不同的茶喝進喉嚨裡殘留的餘韻也不盡相同，無論是帶有茶香、花香、果香德金萱茶都各有千秋，超欠喝！

每一杯手搖飲光聽名稱就讓人口水直流，無論是太陽高掛的天氣還是陰雨綿綿的日子，一杯簡單的手搖飲總能治癒每一個日常！這次編編還特地附上菜單，快別猶豫準備挑一間喝起來啦！

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】