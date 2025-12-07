韓國10大人氣美食排名　醬油蟹只排第6　辣炒年糕竟做成珍珠奶茶

去韓國不知吃甚麼嗎？你可以吃烤腸、糖餅、紫菜包飯、醬油蟹等道地美食，以下整理十大人氣韓國美食帶你一次看。



近幾年「韓流」大舉進攻各地，不僅影劇、美妝等層面深受韓國文化影響，許多韓味美食，像辣炒年糕、泡菜等也擄獲眾多人的味蕾。今天透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大人氣韓國美食，除了泡菜擁有超高網路討論度以外，你有猜到還有哪些料理上榜嗎？

韓國美食排行榜TOP 10

10. 韓國烤腸

韓國女團MAMAMOO的華莎出演韓綜《我獨自生活》，一個人大啖烤腸挑起大家的食慾，不只那間烤腸店大排長龍，各地烤腸店生意都超好，究竟甚麼是韓國烤腸？

韓國烤腸主要由牛或豬的腸子填充各種食材製成，常見填充物包括葱和切碎的蔬菜。烤腸通常會切片放在烤盤上，加上辣椒醬或是鹽來食用，搭配燒啤，是地道的韓式吃法。

有網友IG分享豬烤腸食記，她表示本來就很喜歡豬大腸，吃起來真的大滿足，建議烤腸搭配生菜、烤洋葱、蒜片和泡菜共同食用。

有人留言回覆：

「感覺超美味」

「超愛韓式料理看了就流口水」



9. 糖餅

不少韓國人喜歡在寒冷冬天裏吃糖餅，糖餅是一種韓式的傳統街邊小吃，糖餅麵團裏包著黑糖和芝麻糖，高温煎至兩面金黃酥脆，再剪開糖餅放入瓜子堅果，拿在手中超級温暖，因為現做的糖餅裏流動的糖液非常燙嘴，不斷吹氣發出「호호호」（音同：呼）的聲音，這就是糖餅「호떡」命名的由來。

台灣廚師蔡季芳2023年底前往韓國釜山旅遊期間開直播，品嚐糖餅後表示：「油炸但不油」。

有網友留言表示：

「希望老師可以解鎖糖餅的做法，回台灣時可以教我們做」

「可以把它想成甜的台灣葱油手抓餅迷你款」



8. 韓式飯捲

韓式飯捲外觀與日本壽司卷相似，但風味和食材卻不同，它由調味過的白米飯和各種配料，例如韓式辣牛肉、菠菜、黃蘿蔔和醃黃瓜等，捲入紫菜中製成。韓式飯捲以其方便攜帶和營養豐富為特點，成為韓國家庭常見的食物之一。

有網友介紹台北東區道地韓國料理「山東韓中小館」的神隱飯捲，包含火腿、鮪魚、泡菜豬肉口味，他發文表示，海苔有淡淡的麻油香，內含蛋煎、黃瓜、魚板、還有醃漬的黃瓜，有人留言回應：

「這個搭配起來還真的很涮嘴又吃得飽」

「看起來好好吃」

「喜歡飯捲」



7. 韓式炸醬麵

韓式炸醬麵起源於中國，根據《飲食中的朝鮮野史》指出，炸醬麵於1948年由一位從中國前往朝鮮的廚師王松山所發明，不同於中國的甜麵醬，王松山將焦糖醬加入甜麵醬中，開發出符合韓國人口味的「春醬」，再將手工製作的麵條淋上特製的黑豆醬，就成了現今的韓式炸醬麵。

韓式炸醬麵的特色在於其濃鬱的醬汁，帶有甜味和深沉的醬香，通常搭配黃瓜絲或醃製蘿蔔等小菜一起食用。美食YouTuber千千2023年開直播吃韓式起司燉雞、炸醬麵。

引起網友討論：

「好想吃喔」

「（食物）是韓華園的嗎？」



6. 醬油螃蟹

醬油螃蟹主要由生螃蟹和特製醬油醃製而成，新鮮的螃蟹被徹底清洗乾淨後，與調好的醬油混合，其中可能包含蒜末、薑末、糖和其他香料，以增加風味。混合後通常需要在冰箱中醃製數天，讓螃蟹充分吸收醬油和香料的味道。

+ 1

醬油螃蟹鮮美的肉質和濃鬱的醬油香味，讓不少吃過的人難以忘懷。

有網友表示：

「想吃」

「好像有點好吃」



5. 辣炒年糕

辣炒年糕以其鮮紅色外觀和濃郁的辣味聞名，主要成分包括年糕、魚板、白菜和葱，這些食材通常會與辣椒醬、糖混合炒製而成。辣炒年糕吃起來又辣又甜，質地彈牙，是韓國街頭經典小吃，但辣炒年糕具有高熱量，在韓國必吃料理中，以每100公克320大卡位居第二，僅次於韓國炸雞的408大卡。

2024年愚人節韓國貢茶推出新品「辣炒年糕珍珠奶茶」，引起網友熱議，

「好特別喔」

「台灣食物也被玩壞了」

「好可怕為甚麼要這樣玩食物」

「台灣發動食物戰爭，我生氣了，我要做泡菜奶茶」



4. 韓式煎餅

韓式煎餅以麵粉、水或牛奶混合物為基底，加入葱或其他蔬菜、海鮮製成。煎餅外層金黃酥脆，內裏軟嫩，風味獨特，常見的口味是海鮮或是泡菜口味。這道菜通常搭配特製醬油醬汁食用，酸酸甜甜的醬汁與煎餅的鹹香味完美融合，可作為主餐、小吃或是下酒菜，因此受到廣大網友的喜愛。

有網友發文推薦首爾必吃超狂章魚海鮮煎餅「조조칼국수」，另外韓國大邱、慶州也有分店。

吸引網民留言表示：

「這是披薩吧」

「真的好吃喔」

「推一個」

「這個料真的很澎湃」



3. 人參雞湯

人參雞湯是一種流行於韓國的傳統滋補湯品，主要由整隻雞、人參、大蒜、生薑等食材烹製而成。這道湯品不僅味道鮮美，還具有豐富的營養價值，有助於增強免疫系統和改善個人體質。

不少人會在夏天食用人參雞湯，依據韓國傳統，夏季食用能夠幫助抵禦熱氣並補充體力。為了達到最佳的滋補效果，通常會在雞隻體內填入糯米，並與其他食材一起緩慢燉煮，使湯汁更加濃郁美味。

有網友前往首爾旅遊，發文分享品嚐在地人推薦的人參雞湯，引起討論：

「看起來也太讚了」

「暖呼呼」



2. 韓式炸雞

韓式炸雞以其脆皮和多樣的口味著稱，有別於美式炸雞，韓式炸雞通常經過兩次炸製過程，外皮格外酥脆，並且在炸好後會被塗上各式各樣的醬汁，如甜辣醬、大蒜醬、蜂蜜芥末醬等。這些獨特的醬料讓韓式炸雞具有多層次風味，深受各年齡層喜愛。

韓式炸雞不僅是韓國國內的美食，近年來也風靡全球，台灣也有韓國炸雞分店，例如NENE CHICKEN、起家雞等。

有網友表示：

「最愛甜辣洋釀，甜的剛剛好也不會太辣」

「外皮酥脆，肉嫩多汁」

「好好吃，我喜歡」



1. 泡菜

泡菜是韓國的傳統發酵菜，低卡路里，主要由鹽漬白菜或蘿蔔組成，加入辣椒粉、葱、蒜、薑等調料製成。泡菜歷史悠久且享譽國際，是韓國飲食文化的特色菜，可以作為佐餐小菜，又可以當做食材入菜烹製，具有豐富的營養價值和益生菌，有助消化。

運動比賽中，泡菜又被視為韓國的化身，2023年杭州亞運棒球項目，中華隊以4比0完封、擊退韓國，引起不少台灣網友討論：

「晚上大家又要吃泡菜鍋了」

「今晚吃韓國泡菜」

「大吃泡菜，贏球真爽」



韓國人氣美食TOP 10（網路温度計提供）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年4月2日至2024年4月1日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



