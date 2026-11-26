連鎖茶餐廳金記冰室灣仔海港中心地下分店昨日（25日）突然「拉閘」停業，店內烏燈黑火、空無一人，門外僅貼上「本店已結束營業」告示，未有交代結業原因。《香港01》致電該店查詢，電話一直無人接聽。據了解，午市時段有食客專程到場始知摸門釘，對分店突然結業大感錯愕，該店在24日仍如常開門做生意。



金記冰室灣仔海港中心地下分店昨日（25日）突然無預警停業。（網上圖片）

母公司去年遭頒令清盤

金記冰室母公司「金記餐飲有限公司」去年4月遭一名債權人提出清盤呈請，破產欠薪保障基金委員會其後取代該債權人成為案件呈請人，去年10月正式獲高等法院頒令清盤。

金記冰室的母公司「金記餐飲有限公司」去年4月遭一名債權人提出清盤呈請。（網上截圖）

高峰期約40間分店 現僅餘3間

翻查資料，金記高峰期有約40間分店，自2024年起多間分店相繼倒閉，有指金記曾暗中易手，其後再傳出拖糧。食評網站顯示，灣仔店結業後，金記冰室目前僅剩3間分店，分別位於筲箕灣、數碼港及九龍塘。

翻查公司註冊處最新數據，今年首9個月全港已解散的本地公司累計高達108,964間，平均每月逾1.2萬間公司退場；另據市場統計，單計今年10月全港便有至少70間知名餐飲及零售店舖結業，較9月（約40間）大幅急升約75%

在市民消費習慣轉變、北上消費常態化及租金與食材成本高企的多重夾擊下，無論是紮根多年的本地老店，抑或近年進軍香港的「過江龍」品牌，均正面對嚴峻的汰弱留強考驗。