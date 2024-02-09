四徑2024｜香港山界「華山論劍」年初一09:44起步　附追蹤連結

2024年的第13屆香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）將於年初一至年初三（2月10日至12日）舉行，參賽者需要一口氣完成麥理浩徑、衛奕信徑、港島及鳳凰徑的298公里路。大會在年三十晚宣布，年初一早上9時44分由屯門起步。

今屆四徑有多位本地好手參與，應屆TransLantau 140「港一」廖科樂目標55小時內完成，他已經準備好在比賽中面對幻覺。應屆樂施毅行者冠軍成員梁偉業希望60小時內跑完，他預計最困難是衛徑，以往很多跑手去到衛徑時會狀態下滑，容易出狀況。



2024四徑實時追蹤連結：https://live.dottrack.asia/24hk4tuc/

廖科樂是今屆四徑的參加者。（顏銘輝攝）

廖科樂由2017年起留意四徑，每年都有透過社交媒體追蹤這項被視為本地最具挑戰的山賽。他說：「每一年睇住啲人喺郵筒嘅時候，我覺得成件事好正、好熱血。都有諗過自己會唔會有一日，可以順利完成企喺郵筒度？自己邊一年會準備好呢？直至2023年我全職跳出嚟跑步，好想試下完唔完成到，同埋可以體會到啲乜嘢！」

他所講的郵筒是指梅窩碼頭外的綠色郵筒，它被視為四徑終點的象徵，按慣例每位完賽的跑手都會親吻郵筒慶祝。

廖科樂由2017年起跑山。（顏銘輝攝）

廖科樂目標55小時內 不懼怕跑到有幻覺

廖科樂跑步多年，去年初毅然辭去飲食業的正職，全身投入跑步，希望可以花更多時間訓練，提升成績。

去年10月，他收到四徑創辦人Andre Blumberg的電郵，確認獲得2024年四徑的參賽資格。廖科樂向記者展示那封電郵，Andre Blumberg寫四徑還有112天來臨，問他做好了準備沒有？他說：「當我睇到封email時，我覺得好興奮，成件事都好興奮。」

去年11月，廖科樂以全場第9名完成TransLantau 140，男子組排第8名。（顏銘輝攝）

去年11月，廖科樂以全場第9名完成TransLantau 140，成為當屆最快的香港跑手。今年1月中，廖科樂跑完HK100，以14小時01分完成，全場男子排31位。之後，他全力準備四徑，不斷試路。他笑言最熟麥徑，港島徑及鳳凰徑都有部分路段不太熟，「衛徑我就真係唔熟」。

了解廖科樂的故事：越野跑改變人生 戒賭戒煙重新起步 跳出舒適圈把握時間

他的目標是在55小時內完成四徑。被問到每條徑的分段時間，他拿出手機看看計劃，表示麥徑及衛徑同樣預算13至14小時，港島徑及鳳凰徑就分別7小時及10小時30分。

廖科樂表示最熟悉是麥徑，他平時喜歡在針山一帶操山。（顏銘輝攝）

廖科樂表示看過之前四徑的報道，知道最大挑戰會是睡魔及幻覺。他說：「最難肯定係冇得瞓，同埋一定會有幻覺。我以前仲返緊廚房時，我收工會上山訓練，精神狀態都好差，上大帽山都見過很多幻覺，之前經歷過唔少幻覺，所以應該唔係大問題。」

面對捱通宵、捱眼瞓，他表示準備了咖啡丸，並會參考過往參加者的經驗，「睇過聰sir（黃浩聰）、Jacky Leung（梁俊強）同（曾）小強嘅訪問，佢哋話眼瞓嘅時候就jog（慢跑）上去，亦睇過佢哋話唱歌，但我就唔會唱，到時畀啲力jog上去啦。」

梁偉業是今屆四徑的參加者。（顏銘輝攝）

梁偉業計劃60小時內走完 衛徑為成敗關鍵

梁偉業（Eric）在2019年加入「毅行教室」，接觸越野跑，去年兩度參與樂施毅行者，先贏季軍，再得冠軍；他將會在年初一挑戰298公里的四徑。梁偉業說：「都希望畀個挑戰自己，因為都玩咗跑山三幾年，唔長唔短，想試下一個比較重要嘅milestone（里程碑），睇下完唔完成到！」

梁偉業去年11月代表毅行教室參加毅行者，贏得冠軍。（顏銘輝攝）

梁偉業本身有報名2023年的四徑，但不獲大會取錄，他在2022年底參加4in4挑戰（四天內每日走完一條徑），順利完成，之後得到今屆四徑的入場券。近兩個月，梁偉業積極試路，他說：「行就行過晒，起碼每條都行過兩次。因為（四徑）要逆走，同我哋很多時嘅順走感覺好唔同，睇下補給位、水位、廁所位。」

毅行教室創辦人陳國強去年以69小時43分走完四徑，成為生還者，賽後親吻梅窩碼頭的綠色郵筒。（顏銘輝攝）

毅行教室創辦人陳國強去年以69小時43分走完四徑，成為生還者。梁偉業表示有跟陳國強討論分配時間的策略，定下了一個60小時的計劃，希望成為完成者。他打算麥徑及衛徑各預算15至16小時，港島徑則用8至9小時，而最後的鳳凰徑就用14至15小時。

去年11月的毅行者，梁偉業（左二）與葉曉明（左一）、梁成東（右二）及林健加（右一）攜手衝線，贏得冠軍。（顏銘輝攝）

梁偉業說：「我哋傾過，如果有時間就盡量多啲休息，可以的話就瞓一陣，起碼快叉一下，叉完電再起步會好啲。」他認為四徑最困難的是衛徑，據以往多屆，跑完100公里麥徑後，通常狀態會下滑，絕大部人跑78公里衛徑的時間都會比麥徑長。

梁偉業認為衛徑最難，也是四徑中最關鍵的一段。（顏銘輝攝）

賽前一日仍未公布起步時間 「心情好似消防員」

「如果嗰度（衛徑）做得好，後面兩段就會輕鬆啲。」梁偉業說：「我見好多參加者一去到衛徑都會跌少少，有啲可能仲慘，會慢三、四個鐘。走完100公里，可能一開始以為自己OK，或者其實休息唔夠，你去到衛徑中途可能較容易出事。」

四徑在本周末的年初一舉行，但梁偉業及廖科樂在周一受訪時，仍然未知當日何時起步，甚至到賽前一日的年三十早上，兩人仍未獲悉出發時間，可謂貫徹四徑的作風。梁偉業笑道：「心情好似消防員，隨時候命。」以去年四徑為例，大會突然由一直以來的早上起步改為傍晚，令每位參加者都需要捱多一晚通宵，臨時增加比賽難度。

大會在年三十晚9時多宣布，今屆四徑會在年初一早上9時44分起步。換言之，19位參加者在開跑前12小時才知悉起步時間。

年初一至年初三的天氣。（天文台）

天文台預測指，年初一的最低氣溫為12度。梁偉業說：「我仲見到濕度高，年初二、三可能就乾少少。我自己覺得乾凍好過濕凍。」

【四徑2024的19位參加者名單】

Chris Kwan Yee Ting 關綺婷

Anik Tremblay

Alice Moore McLeod

Rouisa Tse Wing Yan 謝詠恩

Leon Jiang Liang Jun 蒋良君

Mayank Vaid

Stephen Redfern

Rowell Campos

Saranyabhong Singhakrittaya ศรัณยพงศ์ สิงห์กฤตยา

Eric Leung Wai Yip 梁偉業

Mitsuo Moriya 森谷充雄

Patrick Cheung Ka Shing 張家誠

Benjamin Kohler

Tsang Wai Fung 曾偉鋒

Liu Fo Lok 廖科樂

Tetsuya Fukui 福井哲也

Michal Činčiala

Yao Jian 姚健

Jeff Ooi Joo Wan 黄裕万

【四徑簡介】

四徑由旅居香港的德國越野跑高手Andre Blumberg創辦，不設獎牌及名次，只有「神級」跑手參加，被視為香港山界最神秘的殿堂級挑戰，有其他媒體稱之為山界的「武林盛會」、「華山論劍」。

四徑在每年的農曆新年舉行，參加者需要一口氣順次序逆走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，全長約298公里，攀升約14,500米。

四徑全長298公里，參加者先逆走麥理浩徑，再逆走衛奕信徑，之後逆走港島徑，最後到鳳凰徑。（大會實時追蹤網站）

參加者於屯門起步，先全走100公里的麥徑，在北潭涌乘車到南涌，開始逆走78公里的衛徑，至赤柱後乘車到石澳，馬上開展50公里的港島徑。完成港島徑後，參加者要從山頂跑落中環碼頭，趕船入梅窩，逆走70公里的鳳凰徑，最後回到梅窩碼頭，在被視為四徑終點的綠色郵筒衝線。

能夠在60小時內跑完，會獲得「完成者」的稱號，72小時內完賽的則會是「生還者」。參加者需要遵守多項嚴格規則，例如不准使用行山杖、不得有人陪跑。在每條遠足徑裏，不得接受支援，需要自我補給，可以使用沿徑的補給設施，如士多及汽水機。在徑與徑之間，參加者才能接受外來的支援補給。

梅窩碼頭的綠色郵筒象徵四徑的終點。圖為四徑紀錄保持者黃浩聰，他在2022年跑出46小時55分的佳績。（顏銘輝攝）

【四徑簡史】

Andre Blumberg在2012年首辦四徑，當年只有他一個參加者，以4日內完成四大遠足徑為目標，他順利完成。在2013年，他邀請其他跑手嘗試在3日內完成四徑，5位參加者中3位完成。

2014年，Andre Blumberg改革賽制，開始定下60小時完成跑完四徑才算「完成者」而超過60小時完成的稱為「生還者」，那時生還者不設限時。6位參加者之中，只有1人能夠生還。

2015年，四徑只有4位參加者，也是僅有1人生還。2016年，參加者增加至23人，生還者亦增加至11人，其中Tom Robertshaw跑出60小時38分，非常接近「完成者」的門檻。

2017年，Andre Blumberg為「生還者」設80小時限時。當年，四徑終於出現了60小時內的完成者，有4人完成（Tom Robertshaw 53小時、曾小強 54小時15分、Jag Lanante 57小時45分、邱文孝 59小時45分），另外5人生還。

2018年，28位參加者挑戰四徑，生還者門檻再提高至75小時，2人完成，5人生還，多達21人退賽。Salomon Wettstein以56小時14分成為史上第5位完成者，泰國的Phairat Varasin以57小時54分成為史上第6位完成者。

2019年的四徑，出現了3位完成者（Kristian Joergensen 55小時52分、井原知一 57小時42分、Nikki Han 58小時20分），另外6人生還，餘下20人退賽。當中，Nikki Han是首位在60小時內完成的女跑手。

2020年的四徑，生還者的限時再收緊至72小時，33人挑戰，7人完成，5人生還，另外21人退賽。完成者包括Nugo Yamanath Limbu, Nepal（54小時26分）、Stephen Redfern（54小時46分）、Abimanyu Shunmugam（56小時06分）、土井陵（56小時25分）、羅啟邦（58小時11分）、梁俊強（58小時31分）及Hyun Chang Chung（59小時46分）。

四徑史上只有兩人可以在50小時內完成，黃浩聰之外就是梁俊強（圖）。（顏銘輝攝）

在2021年的第10屆四徑前，歷來只有16位完成者，未有人試過兩次做到完成者。這一屆以「breaking 50」為主題，只邀請歷屆完成者及生還者參加。梁俊強以49小時26分破紀錄，成為四徑史上首位跑入50小時內的跑手，其餘5名完成者包括Salomon Wettstein、劉俊文、Hyun Chang Chung、Nikki Han及羅楚健，另外還有5名生還者。四徑歷史上的完成者增加至18人，當中梁俊強、Salomon Wettstein、Hyun Chang Chung及Nikki Han兩度成為完成者。

在2022年，四徑的紀錄再被打破，黃浩聰以46小時55分完成，成為首位在兩日內完成四徑的跑手，其餘完成者有林成業、「戰神」楊志成、Richard Kimber、張敏怡。四徑完成者人數加至23人。

在2023年，井原知一及Nugo Yamanath Limbu再次成為四徑完成者，之後Ryan Whelan、黃家傑及張祺豐在60小時內抵達梅窩終點，成為新的四徑完成者，令完成者數目增至26人。

2023年四徑，謝芷蕙是最後回終點的人，成為生還者。賽事總監Andre Blumberg開香檳，給Karen沖一個香檳浴。（顏銘輝攝）

【四徑完成者一覽】

Tom Robertshaw 53小時/2017

曾小強 54小時15分/2017

Jag Lanante 57小時45分/2017

邱文孝 59小時45分/2017

Salomon Wettstein 56小時14分/2018

Phairat Varasin 57小時54分/2018

Kristian Joergensen 55小時52分/2019

井原知一 57小時42分/2019

Nikki Han 58小時20分/2019

Nugo Yamanath Limbu 54小時26分/2020

Stephen Redfern 54小時46分/2020

Abimanyu Shunmugam 56小時06分/2020

土井陵 56小時25分/2020

羅啟邦 58小時11分/2020

梁俊強 58小時31分/2020

Hyun Chang Chung 59小時46分/2020

*梁俊強 49小時26分/2021

*Salomon Wettstein 51小時53分/2021

劉俊文 58小時55分/2021

*Hyun Chang Chung 59小時23分/2021

*Nikki Han 59小時42分/2021

羅楚健 59小時50分/2021

黃浩聰 46小時55分/2022

林成業 55小時32分/2022

楊志成 56小時26分/2022

Richard Kimber 57小時27分/2022

張敏怡 57小時53分/2022

*井原知一 54小時02分/2023

*Nugo Yamanath Limbu 56小時29分/2023

Ryan Whelan 56小時54分/2023

黃家傑 57小時11分/2023

張祺豐 59小時30分/2023

*為第二次成為四徑完成者