渣打馬拉松2025成績查詢｜實時追蹤App推介　附賽後官方時間連結

怎樣查詢渣打香港馬拉松的成績及實時追蹤跑手？主辦單位推出了一個App流動應用程式，用戶可以透過姓名或號碼搜尋跑手，關注該跑手後，比賽期間就可以即時追蹤他的位置，了解他的平均速度及成績，但應用程式的數據為非官方成績。

賽後，渣打香港馬拉松已在網上發布官方成績，輸入姓名或號碼便可查到每位跑手的大會時間及個人時間。



【渣打香港馬拉松2025賽後官方成績查詢連結】 https://results.sporthive.com/events/7281953858792884992

入到頁面，會見到大會時間（gun time）及晶片時間（chip time）。大會時間又叫鳴槍時間，為跑手由大會鳴槍開跑至他越過終點的時間；至於個人晶片時間則是跑手經過起跑線至終點之間的時間。至於下圖右方的分段配速則根據大會時間計算。

【下文為比賽期間實時追蹤程式的教學】

第一步：搜尋「SCHKM2025 Live Tracking」應用程式，注意不是「SCHKM2025 Official App」。或者直接按以下連結：

iOS下載連結：App Store

Android下載連結：Google Play

第二步：下載及安裝「SCHKM2025 Live Tracking」應用程式。

第三步：下載完成後，下圖為入App後第一個畫面，按「繼續」。

【渣馬2025實時追蹤App】第三步：下載完成，這是入App後第一個畫面，按「繼續」。（手機畫面截圖）

第四步：在下一個畫面，揀選一個身分，再按「下一頁」。

【渣馬2025實時追蹤App】第四步：我沒有參賽，所以按「支持」再按「下一頁」。（手機畫面截圖）

第五步：輸入一個名字，之後按「start」。

【渣馬2025實時追蹤App】第五步：隨意打一個名字，之後按「start」。（手機畫面截圖）

第六步：入到應用程式的首頁，按「個人資料」旁邊那個被大灰色圓圈包住的「+」號。

【渣馬2025實時追蹤App】第六步：按「你的資料」旁邊那個被大灰色圓圈包住的「+」號。（手機畫面截圖）

第七步：入到以下的畫面。程式有齊所有參加跑手的資料，用戶可以打英文姓名或號碼去搜尋關注跑手。

【渣馬2025實時追蹤App】第七步：入到這個畫面。程式有齊所有參加跑手的資料，用戶可以打英文姓名或號碼去搜尋關注跑手。（手機畫面截圖）

第八步：例如我想關注姚潔貞，我就打他的英文名去搜尋，之後再按入去。

【渣馬2024實時追蹤App】第八步：例如我想關注姚潔貞，我就打他的英文名去搜尋，之後再按入去。（手機畫面截圖）

第九步：按入去就見到以下畫面，比賽到時就會有即時位置追蹤、距離、平均速度等資料。在賽前，用戶可以先按「關注」。

【渣馬2025實時追蹤App】第九步：按入去就見到這個畫面，比賽到時就會有即時位置追蹤、距離、平均速度等資料。在賽前，用戶可以先按「關注」。（手機畫面截圖）

第十步：返回應用程式首頁，「我的資料」旁邊姚潔貞的「YC」圓圈就出現了。之後只要一入應用程式首頁，再按一按那個圓圈，就可以顯示到姚潔貞的成績。