麵包超人主題跑427科學園上演　報名費可用積分兌換完成牌勁可愛

日本漫畫角色麵包超人（Anpanman／アンパンマン）造型可愛，長年人氣不減，今年4月有個以他為主題的跑步賽事，賽事不止設有個人及親子組，還有狗狗障礙挑戰賽，讓愛犬人士與寵物犬一起參加，而且選手包內的禮物和完成獎牌都相當吸引。



麵包超人主題跑完賽獎牌。(公關提供)

近年卡通人物主題跑步比賽盛行，相對渣馬、街馬等大型比賽，主題跑的重點不在賽事本身，而是豐富的選手包紀念品和可愛的完成牌。

麵包超人主題跑2025年4月27日在科學園舉行，設有10公里個人組、親子組（另再細分為1.5公里及3公里兩組）及1公里狗狗障礙挑戰組三個組別，比較特別的是，10公里個人組的380元報名費，可用76000 yuu積分來兌換，擁有大量積分的朋友可變相免費參賽，不過必須趕及在2月20日前兌換。

親子組選手包內容豐富

10公里個人組報名費最平，選手包禮物亦較簡單，當中有麵包超人主題T恤、水樽和環保袋，以及今次賽事的號碼布和完賽獎牌；親子組報名費要780元，選手包禮物亦最豐富，麵包超人成人和小童主題T恤和環保袋各一件、水樽兩個，以及今次賽事的號碼布和完賽獎牌外，還有麵包超人成人及小童長襪各一隊。

狗狗障礙賽的選手包內容有點不同，麵包超人主題T恤、環保袋以及今次賽事的號碼布和完賽獎牌外，還有一條寵物狗頭巾以及狗狗食物盒連餐具。

今次賽事途程較短，各項賽事都是在科學園旁的大埔白石角海濱長廊以及科學園範圍內舉行，該處路面平坦，是上演長跑賽事的熱點之一。

麵包超人主題跑



日期：2025 年 4 月 27 日（周日）

時間：8:00am – 12:30nn

地點：香港科學園

報名費：10 公里個人組 $380 或 76,000 yuu積分／親子組 $780／狗狗障礙挑戰組 $600

報名日期：即日起（至額滿為止）



報名網站：https://wellcomefamilyrun2025.sportsoho.com