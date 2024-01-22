渣打馬拉松2024｜你看不到的渣馬　發哥展親民一面　阿儀變12分披

一年一度的渣打馬拉松，天文台預告渣馬當日氣溫急降，加上清晨時份，不論跑手或傳媒都不敢怠慢。渣馬清晨的天氣確實較涼，但算不上凍，帶備厚褸，甚至薄羽絨的跑手們失了預算。

一眾傳媒在清晨5時左右已在終點的看台上留守，準備捕捉跑手們衝線一刻。由天黑做到天光，日出前忙於跟進10公里﹑半馬精英跑手的成績，然後本地前列的全馬跑手在朝早9點左右衝線，當太陽伯伯高高掛時，沒有出現天文台所預計的嚴寒，穿上短袖T恤也不覺冷，當時才是一眾記者們的戰場。



【渣打馬拉松2024 / 渣馬2024】萬金先生。（楊宇翹攝）

當一眾本地精英跑手衝線後，又完成賽後訪問等，全場的焦點似乎只得一個——周潤發！近日熱衷長跑的「發哥」，連續兩年參加渣馬，今年「升呢」出戰半馬。發哥在半馬最後一組出發，起跑時卻跌掉手機，幸好由後方的跑手拾起，發哥毫無疑問是最具名氣的跑手，不論跑手或旁邊的啦啦隊，也不斷為發哥打氣。

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發哥今年參加半馬，沿途獲得不少跑手及途人的支持。（廖雁雄攝）

在場行家們不時留意着跟蹤跑手的應用程式，密切關注H7157發哥的進度，看着發哥愈來愈接近終點線，在場的行家便愈來愈緊張，直至發哥完成19公里左右，距離他衝終點約12﹑3分鐘左右，一眾記者為了爭奪位置，早已在記者聚集區霸位，一支支腳架已在最佳位置，基本上是「插針都插唔入」，大約有6﹑70名記者，比起早上的採訪ERROR成員保錡時更難找位置。

群情洶湧，大會公關幫忙安排，其中一人扮作發哥「揸咪」，各家傳媒把咪高峰遞上前，就算3名工作人員都無法手持所有咪高峰，便有人把「咪兜」拿過來，經過一輪擾攘後，各家傳媒的咪高峰總算就位，當工作人員試聲時，站在記者堆後方，只看到他的口型。看着應用程式上發哥與終點的距離，「20.1公里」﹑「20.2公里」﹑「20.3公里」，當發哥愈來愈接近終點，在場記者便更加緊張。

「到喇喎！」看到發哥在應用程式已完成賽事，記者們在相機觀景器中四處觀望，發哥在普通跑手衝線的一邊，就算沒有發哥也累積大量打卡的跑手，要從人群中找到發哥殊不簡單。在場旁述特意提及發哥衝線，最終以2小時19分04秒衝線，全場跑手﹑觀眾為他歡呼。在公關引領下，終看到穿上全黑背心﹑短褲的發哥，在跑友陪伴下步向記者區，剛剛完成賽事的發哥難免有點疲態，飲啖水﹑回過神後，即接受傳媒訪問，侃侃而談。

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周潤發戰畢半馬後接受訪問。（蘇煒然攝）

一向以親民見稱的發哥，完成訪問後更與在場的傳媒自拍，由左影到右，基本上人人有份。看到發哥又自拍，早在訪問時守候的跑手們隨即大叫「發哥！發哥！」，他來者不拒，逐一自拍，猶如大型的粉絲見面會。

發哥與在場的傳媒及跑友自拍，十分親民。（趙子晉攝）

阿儀由6分披變12分披 久等大半小時為一合照

除了周潤發，被稱為「亞視一姐」的薛影儀（阿儀）亦是名人跑手之一，戴上K1003號碼布的阿儀，當然是「被Mon」群組之一，根據應用程式的實時時間，阿儀約1小時便衝線，換言之即是「6分披」（6分鐘1公里），這個節奏算不錯。在場記者努力尋找阿儀的蹤影都無果，在場記者不禁笑言：「我為咗『阿儀』放棄咗（訪問）釗峰。」

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在場記者不禁笑言為了阿儀放棄了（訪問）釗峰。（蘇煒然攝）

正當大家都以為錯過了阿儀時，再翻查應用程式，原來大家都被誤導了，阿儀的距離由10公里變成5公里，「6分披」變「12分披」。阿儀最終在2小時限時前41秒衝線，完成10公里，一身粉藍色大會T恤的阿儀，腰間的綠色腰包十分搶眼。阿儀步入記者區後，應記者要求擺出數個「甫士」，沒有回答太多問題，而在記者區的另一邊，就是另一女藝人譚旻萱。有趣的是，當《01體育》記者與阿儀拍片做訪問時，阿儀卻不慎把錄影按停。

阿儀沒有立即離開，而坐在記者區旁邊的椅子，大概大半個小時仍未走，守候多時與TVB藝人﹑《愛回家》的「大小姐」林淑敏及「東張女神」何沛珈影合照。

阿儀坐在記者區旁邊的椅子一段長時間。（葉詩敏攝）

穿上粉紅色背心的何沛珈，以57分鐘13秒完成10公里，衝線後除了與阿儀合影外，當然在記者區接受訪問，同場有其他的TVB藝人，當她完成訪問後，她都沒有即時離開，在記者區四處來往，更不時拉筋，逗留近半小時才離開。