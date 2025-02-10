渣馬2025｜萬金變回千金Sub3/Sub330跑手減14%　有跑手改跑半馬

前兩屆渣打香港馬拉松獎勵本地達標跑手的獎金加碼，獎金由1000港元大增至10000港元，「萬金先生」及「萬金小姐」成為外界焦點，今年獎金回到「千金」水平，仍有不少市民跑手奮力達標，誕生共383位「千金跑手」。



今屆渣馬地達標跑手獎金回復「千金」水平。（Getty Images）

渣馬「馬拉松特別獎勵計劃」小知識

所謂「千金」或「萬金」，正確名稱是「馬拉松特別獎勵計劃」，參加馬拉松挑戰組之香港永久居民參賽者，如在指定時間內完成比賽，每人可獲獎金港幣1000元。前兩屆相關獎金曾加至10000元。



關於指定時間，男跑手要在3小時內（sub 3）完成賽事才算達標，女跑手則要在3小時30分內（sub 3：30）完賽。



前兩年渣馬獎金增加，2024年的「萬金跑手」數目大增。（楊宇翹攝）

渣馬「千金先生」、「千金小姐」的由來

對市民跑手來說，Sub 3與Sub 3：30的意義向來不止獎金咁簡單，也是跑手水平達到一定程度的指標，可謂一種身份象徵。由於Sub 3、Sub3：30得來不易，渣馬大會向來有個特別傳統，就是向3小時內完成全馬的男跑手、以及3小時30分內完成全馬的女跑手發放1000元特別獎金，並只限香港永久居民領取。

大會為隆重其事，早年會舉行盛大頒獎禮，向每位在此時限內跑畢全馬的本地跑手頒贈支票，銀碼看似不大，卻是身份象徵，獎金剛好是1000元，「千金先生」、「千金小姐」的稱號由此而來。

田總主席關祺認為獎金降低不會減低跑手參賽或追成績的意欲。（廖雁雄攝）

由「萬金」回復「千金」獲獎人數減14%

2023年渣馬因應比賽踏入25周年，「馬拉松特別獎勵計劃」獎金由1000元大幅調高至10000元，該屆共有217位跑手達標，當中有151名「萬金先生」、66名「萬金小姐」。重賞之下，2024年渣馬「萬金跑手」倍增至446名，獲獎金的男跑手有322人，女跑手有124人。

今年這個特別獎金「打回原形」，回復至1000元，中國香港田徑總會公布今屆共有383人達標獲1000元獎金，包括274名「千金先生」及109名「千金小姐」，總人數比去年減少63人，跌幅達14%。

田總主席關祺早前曾表示：「相信運動員目標是做時間，有獎金當然是好，但不認為會減低他們參賽或追成績的意欲。」然而據了解個別有能力的跑手，確因此特別獎金大減而轉跑半馬或十公里賽事，畢竟渣馬賽道艱難不利造好成績，跑手或傾向選擇其他海外賽事。

部分跑手與千元獎金擦身而過（紅框）。（渣馬成績官網）

10跑手最後10秒內「達陣」

Sub 3／Sub3：30達標時間按大會鳴槍時間（gun time）計算，今年男、女子組各有5位跑手在時限前最後10秒衝線，女跑手Chan Lap yee更成功「壓哨」以3小時29分59秒成為今屆最後一位「千金小姐」。

跑手Lan Guo Wei只差一秒未能獲得獎金。（渣馬成績官網）

較為可惜的是，7位男跑手在10秒之內的差距未能Sub 3而無緣獎金，當中號碼布編號11294的Lan Guo Wei，大會成績更為3小時0分0秒，只差一秒而飲恨。女子組方面最接近一人也跟Sub 3：30相差達13秒。