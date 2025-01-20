HK100 2025｜蒙光富破場地紀錄衛冕　張敏怡躋身女子前10名

HK100越野賽的重頭戲、103公里組別的冠軍在上周六（18日）誕生，並創出新的場地紀錄。內地跑手蒙光富跑出9小時43分，以8分鐘之差力壓覃桂都，連續兩屆贏得冠軍。女子方面，尼泊爾的Sunmaya Budha亦以創場地紀錄摘冠，跑出11小時11分。在本地華人跑手方面，黃浩聰及黃偉雄分別排男子第11名及第15名，張敏怡躋身女子第9名。



蒙光富再贏冠軍。（Anta Guanjun/由大會提供）

今屆是第15屆HK100，路線略有更改，有利做時間，加上天氣理想，男、女子皆創出103公里組別賽的新場地紀錄。內地跑手蒙光富以9小時43分10秒率先跑到大帽山終點衝線，衛冕成功，並且成為首位在10小時內完成的跑手；前紀錄由游培泉保持的10小時0分17秒。男子三甲皆是內地跑手，亞軍覃桂都慢8分鐘，以9小時51分11秒完成。季軍鄧國敏則跑出10小時07分52秒。

覃桂都得亞軍。（Anta Guanjun/由大會提供）

女子方面，尼泊爾的Sunmaya Budha以11小時11分47秒封后，比向付召在2020年創下的場地紀錄快17分鐘。亞軍為居港的斯洛伐克跑手Veronika Leng，成績為11小時25分22秒，慢約13分鐘。越南跑手Hau Ha Thi就以12小時09分37秒得季軍。

蒙光富（右）及覃桂都惺惺相惜。（Anta Guanjun/由大會提供）

香港本地華人跑手方面，跑得最快的是黃浩聰，以11小時11分20秒排男子第11名，而黃偉雄則以11小時42分09秒排男子第15名。在女跑手，張敏怡跑入女子前10名排第9，成績為13小時20分06秒。