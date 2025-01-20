HK100 2025｜蒙光富破場地紀錄衛冕 張敏怡躋身女子前10名
撰文：顏銘輝
出版：更新：
HK100越野賽的重頭戲、103公里組別的冠軍在上周六（18日）誕生，並創出新的場地紀錄。內地跑手蒙光富跑出9小時43分，以8分鐘之差力壓覃桂都，連續兩屆贏得冠軍。女子方面，尼泊爾的Sunmaya Budha亦以創場地紀錄摘冠，跑出11小時11分。在本地華人跑手方面，黃浩聰及黃偉雄分別排男子第11名及第15名，張敏怡躋身女子第9名。
今屆是第15屆HK100，路線略有更改，有利做時間，加上天氣理想，男、女子皆創出103公里組別賽的新場地紀錄。內地跑手蒙光富以9小時43分10秒率先跑到大帽山終點衝線，衛冕成功，並且成為首位在10小時內完成的跑手；前紀錄由游培泉保持的10小時0分17秒。男子三甲皆是內地跑手，亞軍覃桂都慢8分鐘，以9小時51分11秒完成。季軍鄧國敏則跑出10小時07分52秒。
女子方面，尼泊爾的Sunmaya Budha以11小時11分47秒封后，比向付召在2020年創下的場地紀錄快17分鐘。亞軍為居港的斯洛伐克跑手Veronika Leng，成績為11小時25分22秒，慢約13分鐘。越南跑手Hau Ha Thi就以12小時09分37秒得季軍。
香港本地華人跑手方面，跑得最快的是黃浩聰，以11小時11分20秒排男子第11名，而黃偉雄則以11小時42分09秒排男子第15名。在女跑手，張敏怡跑入女子前10名排第9，成績為13小時20分06秒。
HK100 2025｜重頭戲1.18早上開跑 黃浩聰張敏怡參賽 附直播連結一個周末兩場香港跑界大賽 HK100渣馬賽前小貼士｜戰神越野來稿HK100來稿｜香港第一楊皓然完賽心聲 美中不足最後兩段差點決心HK100｜張敏怡103公里冠軍路有起有跌 企嶺下快放與針草帽力竭HK100｜游培泉衛冕男子冠軍 力抗鄧國敏趙家駒103公里封王HK100｜本地跑手張敏怡後勁凌厲 13小時49分勇奪女子組冠軍HK100｜內地跑手包攬56公里冠亞軍 「鷹鷹」力壓曾小強得季軍HK100｜10歲小妹妹成功挑戰33公里 偕父親8小時23分順利衝線HK100｜「怪獸」曾福祥33公里封王 赤徑上大枕蓋Big Climb最艱辛