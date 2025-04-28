環富士山越野賽｜張敏怡歷史性摘冠背後　控制狀況全憑經驗與堅持

張敏怡上周六（26日）贏得環富士山越野賽100英里（Mt.FUJI 100）女子冠軍，創下港人歷史佳績。她賽前以25小時為目標，最終跑出23小時42分首先衝線，她表示十分滿意時間，成績有交代。張敏怡大部分路段領先其他跑手約1小時，但她在後段都出了狀況，若果跑得太快就會氣喘。她亦提到後段的山路很斜，部分位置要用手爬，有時她都要停下來休息。她在5月會有兩場比賽要跑，月初會在印尼峇里跑一場100公里，月底就會參加香港山路錦標賽，爭取入選港隊出戰世錦賽。



張敏怡（左五）與前十名跑手登上頒獎台。（大會Facebook）

上周六下午，香港越野跑手張敏怡跑到富士北麓公園衝線，以23小時42分贏得女子冠軍，領先亞軍約53分鐘。環富士山越野賽100英里賽是日本其中一項跑山大賽，吸引世界各地好手參與，賽道全長168公里，累積6254米攀升。

經歷一晚通宵跑山後，張敏怡透露衝線那刻的心情：「我真的終於做到了，其實我都很感動。一直跑，終於可以完結這場痛苦！」對於贏得冠軍，她表示很開心及驚喜。她賽前以25小時內跑完成目標，最後跑出23小時42分，她表示很滿意，「算有交代」。

張敏怡在上周六下午衝線，贏得環富士山越野賽100英里（Mt.FUJI 100）女子冠軍。（大會Facebook）

比賽在上周五下午起步，初段領先的是西班牙跑手Claudia Tremps，張敏怡是第四位到第一檢查站富士宮的跑手。跑到第二檢查站麓時，張敏怡升上次席，領先的Claudia Tremps足踝受傷在這裏退賽。張敏怡表示，在第二檢查站已經有工作人員通知她帶頭了。由於言語不通，她難以從工作人員口中得知領先優勢，要靠朋友WhatsApp通報。

100公里後出狀況 跑快點會氣喘

張敏怡在頭100公里保持較快的步速，愈跑愈有，在晚間將領先優勢拉開至超過1小時。她說：「我有一方面做得不太好。我以為第一晚不太冷，只穿短袖衫褲跑了一晚。如果早點添衣會好一點。第一晚我保持到幾高的速度，高速跑的時候不覺得很冷。」她表示有風時會凍，體感溫度只有個位數字。

在晚間天氣稍涼，張敏怡仍穿短袖衫褲跑，她賽後表示應該早一點添衣。（大會Facebook）

或者就是沒有添衣，張敏怡在後段呼吸出現問題，很容易氣喘，她說：「基本上跑快點，就會喘氣喘得很急。100公里後已經有這樣的狀況。我知道不能夠再拉開了，只可以努力堅持。」

她續說：「我估氣喘可能有很多因素，前一晚太凍，氣管有點敏感，亦可能前段跑得太快，有點受不了。我都有問其他跑手，有些人都表示很容易跑到喘氣。我6年前已經跑過一次環富士山，那次比今次喘得更嚴重，簡直像是哮喘那樣。那次再冷得多，今次則是有點冷。今次我感覺自己快要喘的時候，就會叫自己減速，沒有非常喘。」6年前，她跑出27小時14分，排女子第五名，當屆冠軍是內地跑手向付召。

張敏怡表示過了100公里後，身體出現狀況，若果跑得太快會氣喘。（大會Facebook）

環富士山的賽道先易後難，杓子山一帶多急上急落。她說：「前段好好跑，你當路跑都可以，可以很順好快，但後面的山突然好勁，你要爬繩，突然間很急上，你在香港很難找到這種路況。沒有樓梯，但有些山路很斜。就算我平時上山怎快也好，去到後段那些位置，我都發揮不出平時的力量，有石就按石借力，有繩就拉繩上。」

「我覺得自己都快跑到爆」

「其實我是愈跑愈辛苦，因為玩100英里，每個人（的表現）都一定會跌。你們覺得我時間好像保持住一個領先差距，但其實我覺得自己都快跑到爆了！你要努力保持在未爆的狀態。有時候真的很累，我會停下來，站着幾秒。後面的山很斜，我有時真的站着一會兒，休息幾秒才繼續行。」她表示部分山路需要用手爬，難以一邊吃東西一邊前進，「有時候都會停一停，吃幾口東西再行。我感覺自己是很慢的。」

環富士山越野賽100英里（Mt.FUJI 100）賽道。（官網）

張敏怡表示衝線都跑不動了，她說：「最後跑去終點，我是平均8分鐘一公里跑回去。」她整體幾滿意配速，但提到補給方面只是剛剛好。她今場沒有安排支援隊，沿路只靠大會提供的食品。她說：「其實檢查站有很多食物，但只容許你拿一件。我想拿多一個紅豆包都不可以。因為我沒有『私補（自家安排安援隊）』，又不想帶太多能量啫喱因為怕重，我的計劃是靠大會補給，但原來大會食物又不是太充足，所以我都只是剛剛好的。」

張敏怡在上周六下午衝線，贏得環富士山越野賽100英里（Mt.FUJI 100）女子冠軍。（大會Facebook）

張敏怡說：「（這個冠軍）都是很重要的，因為這個是大賽。」

就今場的表現，以100分為滿分，她給自己90分。對於成為首位港人贏得環富士山冠軍，她承認這場比賽的確多人關注，連不跑山的朋友也會留意，但她表示「不過對我嚟講都係咁跑」。

張敏怡表示沿路景色很漂亮，可以看到富士山及櫻花。（大會Facebook）

張敏怡2月中在香港跑完The 9 Dragons越野賽，之後開始準備這場日本的比賽。她說：「練習時間不長，今次的表現很靠累積。跑100英里其實都是靠長期累積，不是突然間突然就做得好。」

接下來，她會在5月9日到印尼峇里跑Bali Trail Race 100公里，之後在5月25日參加香港山路錦標賽，爭取入選為港隊代表，出戰9月的世錦賽。她希望港隊可以選拔更多跑手參加世錦賽，盼望至少有3名女跑手，令港隊能夠參與女子團體的競逐。