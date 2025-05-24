香港山路錦標賽2025｜高手雲集爭港隊資格　謝覺偉曾福祥戰長距離

由田總主辦的香港山路錦標賽將於5月25日星期日舉行。這場跑山賽被視為世錦賽的選拔賽，所以本地高手雲集，競爭激烈且水平高。在長62.4公里的長距離賽，有謝覺偉、曾福祥、黎楊壘等高手，至於毅行者最快女子紀錄隊伍的4位成員張敏怡、甄智貽、梁康翹及黃琪珍亦會一起競逐長距離錦標。至於34.3公里的短距離同樣有「睇頭」，男子組有黃浩聰、曾進傑、羅樂賢、陳家強大鬥法，女子組亦有林楚茹參賽。



香港山路錦標賽2025參賽名單及成績連結

在2023年的香港山路錦標賽，謝覺偉在長距離首先衝線。（田總提供）

香港山路錦標賽長距離在7月25日早上7時於大美督開始，全長62.4公里及2890米攀升。跑手先上八仙嶺及黃嶺，落山後到沙螺洞，接着攀升上九龍坑山，往流水響水塘，再往鶴藪水塘，再上黃嶺，落烏蛟騰，入谷埔、榕樹凹、鎖羅盆、荔枝窩、梅子林、三椏村，登大峒後沿船灣淡水湖郊遊徑回烏蛟騰，落新娘潭，最後走八仙嶺自然教育徑回大美督衝線。

今屆長距離的參加者高手雲集，當中「阿歹」謝覺偉被視為香港越野跑一哥，他是上屆香港山路錦標賽長距離冠軍，連續兩屆代表港隊參加山路越野跑世錦賽；另外，他在去年底的100公里超馬世錦賽勇奪第八名。

對上兩屆香港山路錦標賽成績：

謝覺偉香港山路錦標賽封王 「港一」說的是人生感觸與香港抱負

香港山路錦標賽2022｜渣馬亞軍過江龍封王 季軍爭奪出現奇景

在上屆2023年的山路錦標賽長距離，謝覺偉與張敏怡稱王封后。（田總提供）

另一位好手是「怪獸」曾福祥，他是其中一位本地華人毅行者紀錄保持者，也是上屆山路錦標賽長距離第四名。在2022年曾代表香港到泰國清邁參加世錦賽的曾福祥表示，一直希望再次獲選拔為港出戰，他說：「其實一路都有準備，如果是針對這場比賽多一點，就準備了個半月左右。」

曾福祥認為今場比山路錦標賽最大的困難是炎熱的天氣，他說：「這種天氣下要兩次經過黃嶺，絕對不簡單。希望自己到時可以冷靜地面對。始終天氣很熱，我覺得這場比賽不是鬥快，而是鬥捱，希望大家都可以安全完賽。」

「怪獸」曾福祥將會參加香港山路錦標賽長距離，他希望再次入選港隊參加世錦賽。（顏銘輝攝）

對於目標時間，曾福祥估計要跑超過7小時，他說：「好似會下一點雨，究竟會不會出太陽？在這麼熱的天氣走那麼長，變數很大，希望可以穩定輸出。還有很多香港頂尖的選手一起跑，很難得，都很期待。」

謝覺偉及曾福祥以外，值得留意的好手還有黎楊壘。他是上屆山路錦標賽短距離冠軍，去年有為港隊到韓國參加亞太錦標賽。此外，吳瑋曦年輕力壯，有力競爭前列。

長距離女子方面，競爭相信更精彩，在2023年毅行者組隊刷新女子紀錄的張敏怡、甄智貽、梁康翹及黃琪珍皆有報名參賽。

上屆短距離冠軍黎楊壘將轉戰長距離。（顏銘輝攝）

至於短距離全134.3公里，共1405米攀升，早上8時30分在大美督開賽。跑手先到烏蛟騰，走媽騰古道再接荔谷古道，落荔枝窩後上梅子林，過蛤塘後落三椏村，登大峒後沿船灣淡水湖郊遊徑回烏蛟騰，落新娘潭，最後走八仙嶺自然教育徑回大美督衝線。

今屆短距離的參賽陣容都相當「有睇頭」，上屆山路錦標賽長距離亞軍「鷹鷹」曾進傑及季軍黃浩聰皆轉戰短距離，去年在亞太錦標賽U23封王的羅樂賢亦會落場，陳家強也是值得留意的實力分子。在亞太錦標賽短距離得女子殿軍的林楚茹，亦會參加香港山路錦標賽短距離。

「鷹鷹」曾進傑將會參加短距離。（顏銘輝攝）

黃浩聰亦會參加短距離。（顏銘輝攝）

今場山路錦標賽被視為田總選拔跑手參加9月在西班牙舉行的世錦賽。田總在賽事簡介中提到，在香港山路錦標賽中，表現優秀及遴選委員會認為在世界山路錦標賽中具競爭力之運動員，有機會被遴選代表中國香港隊參加2025年在西班牙舉行的世界山路錦標賽；中國香港隊遴選準則將容後公佈。