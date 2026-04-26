倫敦馬拉松｜全馬Sub 2誕生　30歲肯尼亞跑手成史上第一人

【Sabastian Sawe/馬拉松/London Marathon】人類馬拉松終於突破2小時大關。肯尼亞跑手薩維（Sabastian Sawe）今天在倫敦馬拉松以1小時59分30奪冠，打破世績之餘，也改寫人類跑步歷史，成為史上首個在正式賽事中跑進2小時內的人。



2小時內跑畢全馬成為跑界近年目標。「跑神」傑祖基曾兩度挑戰，由第一次Breaking 2計劃功虧一簣，到第二次的1:59 Challenge以1小時59分40秒完成，終於圓夢，但由於該次並非正式賽事，而是由一班配速員帶跑的活動，所以不計算為世界紀錄。

倫敦馬拉松｜薩維（Sabastian Sawe）終於改寫人類在正式賽事跑馬拉松的最快時間。（路透社）

30歲肯尼亞跑手薩維今天在倫敦馬拉松揭開人類一直追求的歷史新章。自2024年首戰全馬便未曾落敗的他，與首戰全馬的基查爾查（Yomif Kejelcha）鬥得難分難解，薩維最終以1小時59分30秒首名衝線，完成Sub 2大業，基查爾查在11秒後完賽，跑出1小時59分41秒，同樣締造「Sub 2」佳績。

原本的男子馬拉松世界紀錄由肯尼亞跑手傑騰（Kelvin Kiptum）保持，時間為2小時00分35秒，薩維的時間比舊紀錄快1分5秒。值得一提的是，薩維今天所穿的跑鞋ADIZERO ADIOS PRO EVO 3是史上最輕跑鞋，以男裝US 9計算，只重97.27克，是史上最輕跑鞋，薩維賽後將時間寫在跑鞋上，「這是我人生值得記住的一天」。

（路透社）

薩維賽後表示，非常感激沿途打氣的支持者：「我們開賽表現不錯，隨時間推移，我感到自己愈跑愈有，當我衝線後看到時間，我非常興奮，這是我第二次來到倫敦，這是對我十分重要的地方，我在這4個月積極備戰，今日的成績證明沒有白費。」

另外，埃塞俄比亞跑手艾絲花（Tigst Assefa）同樣改寫純女子世界紀錄，她以2小時15分41秒衝線，奪得冠軍。