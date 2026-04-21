波士頓馬拉松︱涼爽天氣加上一路順風　男子三甲跑手齊破賽道紀錄

2026波士頓馬拉松（Boston Marathon／波馬）美國時間周一上演，在攝氏7度的涼爽氣溫加上時速達16公里的順風，有利跑手在由西向東點對點的直線賽道發揮，男子組三甲選手均打破賽道紀錄。



2026波士頓馬拉松︱涼快天氣加上大順風，男子三甲選手全數刷新賽道紀錄，肯雅的哥利爾（John Korir）跑出2小時1分52秒連續兩年封王。（路透社）

波士頓馬拉松︱涼快天氣+大順風 男子三甲齊破賽道紀錄

2011年肯雅選手穆泰爾（Geoffrey Mutai）以2小時3分2秒寫下波馬男子組賽道紀錄，雖然成績較當時的世界紀錄更快，但由於波馬賽道基本上是一條直路及下坡路段多，因此不獲國際田聯（World Athletics）承認。

今年遇上涼快天氣加上大順風，哥利爾（John Korir）跑出2小時1分52秒連續兩年封王，兼打破同鄉保持15年的賽道紀錄。去年亞軍、坦桑尼亞的森布（Alphonce Felix Simbu）、以及肯雅另一跑手傑普圖（Benson Kipruto）分別以2小時2分47秒及2小時2分50秒獲得第二、三名，同樣較舊賽道紀錄更快。賽後哥利爾笑稱，「我知道自己能夠衛冕，但不知道自己能夠跑得這麼快。」

洛姬迪衛冕女子組冠軍 末段孤軍作戰時間不及去年

女子組方面，同樣來自肯雅的上屆冠軍洛姬迪（Sharon Lokedi）亦順利衛冕，去年她與同鄉奧比莉（Hellen Obiri）纏鬥到最後，終以2小時17分22秒刷新賽道紀錄，今年在末段孤軍作戰下以2小時18分51秒勝出。

當比賽尚餘5英里（約8公里），洛姬迪加速擺脫同鄉Loice Chemnung，雖然今年的時間及不上去年，但她表示已盡全力，洛姬迪憶述擺脫對手前在想：「讓我去衝一下，看看效果如何」，並指出：「我在賽道上已竭盡全力。」