波士頓馬拉松︱英名將懷胎5個半月照跑　兩進醫療站2小時43分完賽

今年波士頓馬拉松（Boston Marathon／波馬）最受注目的跑手，也許不是男、女子組冠軍，或是美國前「第一女兒」Chelsea Clinton，而是大家未必認識的33歲英國精英女跑手Calli Hauger-Thackery。

懷孕5個半月（22週）的Calli，在明顯「見肚」之下，縱使兩度臀部抽筋進入醫療站，仍跑出2小時43分58秒，為女跑手開創獨特的新編章。



懷孕5個半月的Calli Hauger-Thackery，完賽後喜極而泣，身旁的丈夫Nick Hauger則大笑。（IG）

英國精英女跑手 懷孕5個半月波馬2小時43分完賽

Calli Hauger-Thackery當然並非等閒之輩，昔日為5000及10000米跑手，2023年首戰馬拉松，2024年贏得歐洲錦標賽半馬團體金牌及個人銅牌。2024巴黎奧運她代表英國參加馬拉松項目，因身體不適跑至27公里左右退賽。她的全馬個人最佳成績（PB）在巴黎奧運後一個月的柏林馬拉松寫下，當時她跑出2小時21分24秒，獲得女子組全場第7名。

去年波士頓馬拉松她也有參加，時間是同樣相當快的2小時22分38秒，獲得女子第6名。今年再次參賽，她有個小小「新隊友」結伴，懷胎5個半月的她在醫生開綠燈之下，照樣參賽，即使纖瘦的她已明顯「見肚」，依然能跑出2小時43分58秒的不俗成績，以第65名完成，可是今場比賽絕不如這個相當快的時間顯示出來般輕易。

Calli Hauger-Thackery在2024年代表英國出戰巴黎奧運馬拉松項目。（Getty Images）

懷孕期間先後3戰全馬並兩度奪冠 「若我停止訓練會感覺很奇怪」

由12歲已開始跑步的Calli，未因懷孕而停下腳步。去年12月她在微雨中出戰檀香山馬拉松（Honolulu Marathon）以2小時30分43秒奪得女子組冠軍，當時她仍未知自己已懷孕。至今年1月，她自知已懷孕3個月左右的情況下參加侯斯頓馬拉松，以2小時24分17秒再次勝出。

她接受《Runner's World》訪問時稱，「假如我停止訓練和沒有任何目標會很奇怪。因為我經常出賽，那是我唯一懂得的事情。」她喜歡參加比賽，明言就算在懷孕期間也要找點事做，「否則這9個月實在太漫長」。

Calli Hauger-Thackery賽前長文分享感受。（IG）

「我沒有真正目標（時間），只想盡力去試」

最近一次產前檢查，醫生問她：「你是否照跑波馬？」並祝她好運，獲醫生開綠燈之下，她照計劃參賽，並表示比賽期間一旦有任何異樣便會停下來。賽前一天Calli特別在社交媒體以長文分享心路歷程，「明天我沒有真正目標（時間），只想盡力去試，與我們的小傳奇一起獲得第5塊完賽獎牌。我會比以往更加留心聆聽身體的聲音……我不會掉以輕心，並且很感恩仍然能夠出賽。我和我的小隊友會一起參加第3個馬拉松。」

她很感謝在她之前懷孕出賽的前輩帶來啟發，令她以及其他準媽媽亦放膽踏上起點，以及首位正式參加波馬的女跑者先驅Kathrine Switzer，「我感到很幸運，在這趟旅程獲得很多支持」，Calli坦言，「這是嶄新、瘋狂而無法預料的章節」。

Calli Hauger-Thackery去年亦有參加波士頓馬拉松，以2小時22分38秒獲得女子第6名。（Getty Images）

前半程兩度抽筋入醫療站 後半程「完美無瑕」

然而她的波馬之旅未如之前兩場全馬比賽順利，跑至8公里臀部肌肉抽筋，於是停下來走進醫療站，醫護人員為她按摩後舒緩臀部肌肉，讓Calli得以繼續上路，可是跑至近18公里臀部再次抽筋，並再次入醫療站治理，今次醫護人員為她在患處塗上大量冷凍啫喱，她在餘下途程再無痛感，順利完成賽事。

她形容，今次波馬前半程為「絕對的混亂」，後半程則是「完美無瑕」，她在賽事前半程兩度入醫療站下用上1小時23分10秒，後半程只花1小時20分48秒。換算成每公里配速，Calli去年在波馬是每公里3分23秒，今年懷胎5個半月仍未跌出4分鐘，配速仍高達每公里3分53秒，考慮到她今次曾兩度進入醫療站，真是快得神奇。

她同為跑者的丈夫兼教練Nick Hauger亦有參賽，以2小時12分5秒獲得男子組第34名。賽後她指着腹部喜極而泣，在旁守護的丈夫卻哈哈大笑。Calli感到身體需要愈來愈長時間復元，相信波馬會是她產前最後一場正式比賽。