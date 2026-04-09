跑鞋推薦｜Nike Pegasus 42的「微細彈弓」　休季期重啟腳掌感官

對大部份跑友來說，跑季已來到尾聲，甚至已正式休季，不過跑鞋市場依然十分活躍，Nike長青樹Pegasus 42繼New Balance ellipse、On Cloudmonster 3和ASICS Superblast 3後正式登場，早前舉行試跑活動，並邀請了NRC總教練蘇凱男與跑手黃子圖及黃卓寧分享心得。

由1982年誕生至今，Pegasus經歷四十多年變遷，今代迎來全掌弧形Zoom Air，就像在腳底加了許多微小的彈弓，實在並細緻的腳感，適合跑手在休季時回歸基本步，重新開啟腳掌感官。



跑鞋推薦2026｜Nike Peagasus 26。（公關提供）

跑鞋推薦2026｜Nike Pegasus 42

歷史：屹立不倒的最實幹跑鞋

綜合Nike五十多年歷來裏的所有產品，Pegasus肯定是其中一個旗艦級標誌，足以跟其他籃球鞋或潮流鞋款匹敵。這雙跑鞋的初創成員包括後來升上Nike總裁兼首席執行長的Mark Parker，由1982年誕生至今，除了1990年代一度被Arma取而代之，但踏入千禧年後以Air Pegasus 2000回歸跑界，之後就未曾缺席，是Nike史上最好賣的跑鞋系列。

Nike NRC總教練蘇凱男的第一對Pegasus是Pegasus 28，當時他由短跑轉去長跑，他笑言不太喜歡這對慢跑鞋：「以前著慣釘鞋、薄底短跑鞋，不享受緩震的感覺。」直至受到英國長跑王者Mo Farah啟發的Pegasus 34，也啟發了蘇凱男對這雙跑鞋的看法，「Pegasus 34的『實戰』感覺較強，力量回饋（responsiveness）好，我開始著得較多」；他亦推介給其他跑手，「除了Easu Run（輕鬆跑），也適合帶點速度的Tempo Run（節奏跑），甚至適合入門跑手用來比賽」。

跑鞋推薦2026｜Pegasus是Nike最長青的跑鞋系列。（公關提供）

跑鞋推薦2026｜Nike早前舉行試跑活動，邀請NRC總教練蘇凱男（左起）、黃卓寧及黃子圖分享跑步心得。（公關提供）

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上腳感覺：Zoom Air更平均

蘇凱男由2011年的Pegasus 28著到2026年的Pegasus 42，每代都穿著三至四對，使用率極高。他坦言每一代Pegasus的「上腳」感覺很熟悉，亦不必有驚天動地的改變，「跑鞋是工具，毋須變得太多，去蕪存菁，微調就夠」。那麼來到Pegasus 42，第一個印象是如何？

「著上腳，原地踩一踩，明顯感到微調了Zoom Air。Pegasus 41的Zoom Air集中於腳踭和前掌，今代換上弧形全掌Zoom Air，感覺更平均。」

跑鞋推薦2026｜Nike Pegasus 42使用全掌Zoom Air。（Nike官網）

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跑後感：微細彈弓Vs硬助力

用Easy Run和運動場短途加速跑衝刺測試Pegasus 42，蘇凱男對於中底的力量回饋十分深刻。那麼Pegasus的回彈跟厚底碳板鞋的回彈，腳感有什麼分別？

「競賽用的厚底碳板鞋是一塊碳纖維板加Zoom X泡棉，就像一塊搖搖板，有硬助力推你向前，跑手相對是被動的。Pegasus的Zoom Air則是在腳板底加了很多微細的彈弓，那種回彈較易控制和掌握。」

跑鞋推薦2026｜Nike Pegasus 42像在腳板底加了很多微細的彈弓，回彈細緻實在。（公關提供）

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用途：讓腳掌再次與路面溝通

品牌以「Workhorse」形容Pegasus，足證這款長青跑鞋的可靠與實幹，只要配合適當的用途，無論高階精英、經驗跑手及入門初哥，Pegasus都是鞋櫃必備的成員之一。蘇凱男建議了Pegasus的使用方法：

中階至高階跑手

完成4月底的倫敦馬拉松後，相信大部份跑手都正式休季，是時候back to basic，暫時放低碳板鞋，專注於基本技術訓練，特別是賽季時經常穿著碳板鞋，雙腳的筋膜和肌肉某程度上被「養懶」，休季時不妨穿著Pegasus練習，加強腳掌與路面的溝通，重拾腳感，同時多點令臀部、大腿和小腿肌肉可以平均使用，否則只得臀部和大腿肌肉用腦，小腿卻是「豬隊友」，那就容易導致受傷。

初階跑手

開啟足底感官是重要的，尤其入門跑手本身的肌肉力量和筋膜彈性都不強，更要注意不要長期穿著極厚底的跑鞋，否則腳感會愈來愈差，腳底筋膜打開再回彈的幅度便愈來愈細。Pegasus用途廣泛，一對鞋可以應付Easy Run和帶點速度的Tempo Run，對初階跑手來說十分方便。

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