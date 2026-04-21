波士頓馬拉松︱克林頓希拉莉罕有齊亮相 為女兒打氣兼頒完賽獎牌
撰文：吳慕兒
出版：更新：
2026波士頓馬拉松（Boston Marathon／波馬）終點附近有兩位名人嘉賓——美國前總統克林頓及他的太太、前國務卿希拉莉。二人罕有雙雙公開亮相，並非為公務而來，而是作為父母，親自為參賽的女兒Chelsea打氣。
當Chelsea跑過終點，父母親手為她頒發完賽獎牌，一家三口開心大合照，手上的傷口卻令年邁雙親一臉憂心。
前第一女兒Chelsea Clinton熱愛跑步 今年首次參加波馬
46歲的Chelsea Clinton是克林頓夫婦的獨生女，這位3子女之母在2021年首次參加馬拉松賽事，不時在社交媒體分享跑步點滴。與家人一家5口住在紐約，Chelsea曾多次出戰紐約馬拉松，不過波士頓馬拉松到今年才首次參與。
Chelsea以3小時40分52秒完成，希拉莉帶着手寫的橫額為女兒打氣，並在終點後方守候，Chelsea跟父母擁抱後，由克林頓親自為她頒發完賽獎牌。
假名參賽保持低調 23英里跌倒滿手是血
可是當看到女兒雙手手掌滿是鮮血，79歲的克林頓、78歲的希拉莉均一臉擔憂，Chelsea接受當地電視台WCVB NewsCenter 5 Boston訪問時稱，「我在23英里位置跌倒，那真是很殘酷。」
為保持低調，Chelsea以假名報名參賽，沿途獲保鑣及好友相伴。今次不是克林頓和希拉莉首次齊齊為女兒打氣，早在2021年Chelsea參加紐約馬拉松時，二人已曾同場，跟女婿 Marc Mezvinsky及3個孫子女Charlotte、Aidan和Jasper一起做啦啦隊。
波士頓馬拉松︱涼爽天氣加上一路順風 男子三甲跑手齊破賽道紀錄跑鞋2025｜ASICS Under Armour稱王封后 膺波士頓馬拉松冠軍跑鞋波士頓馬拉松｜林海峰抽筋爆偈「sub 4」完賽 六大馬之旅差一關波士頓馬拉松︱傑祖基解釋失準只有一個原因 不認同賽道具挑戰性波士頓馬拉松︱跑神傑祖基生涯最慢全馬 全程被圍攻 冷雨中落敗波士頓馬拉松2023年增設非二元性別群組 首年入圍標準跟隨女子組跑步｜為弟弟為家人而跑 波士頓馬拉松衝線走過恐怖襲擊傷痛跑步︱夏辛退出倫敦馬拉松 6星期前跑步機訓練出事無緣鬥艾絲花東京馬拉松︱豐配友打破何杰全國紀錄 末段爆贏大迫傑及鈴木健吾跑步︱黃卓寧無心插柳突破240 大阪馬拉松又熱又曬成歷來第五人渣打馬拉松2026｜75歲袁志林7日內兩戰全馬 冀更多年輕人跑步渣打馬拉松2026｜謝覺偉首入全馬本地三甲 即回歸山徑備戰越野賽