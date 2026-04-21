波士頓馬拉松︱克林頓希拉莉罕有齊亮相　為女兒打氣兼頒完賽獎牌

2026波士頓馬拉松（Boston Marathon／波馬）終點附近有兩位名人嘉賓——美國前總統克林頓及他的太太、前國務卿希拉莉。二人罕有雙雙公開亮相，並非為公務而來，而是作為父母，親自為參賽的女兒Chelsea打氣。

當Chelsea跑過終點，父母親手為她頒發完賽獎牌，一家三口開心大合照，手上的傷口卻令年邁雙親一臉憂心。



波士頓馬拉松︱克林頓希拉莉罕有齊亮相，二人為女兒Chelsea打氣兼頒完賽獎牌。（路透社）

前第一女兒Chelsea Clinton熱愛跑步 今年首次參加波馬

46歲的Chelsea Clinton是克林頓夫婦的獨生女，這位3子女之母在2021年首次參加馬拉松賽事，不時在社交媒體分享跑步點滴。與家人一家5口住在紐約，Chelsea曾多次出戰紐約馬拉松，不過波士頓馬拉松到今年才首次參與。

Chelsea以3小時40分52秒完成，希拉莉帶着手寫的橫額為女兒打氣，並在終點後方守候，Chelsea跟父母擁抱後，由克林頓親自為她頒發完賽獎牌。

波士頓馬拉松︱美國前總統克林頓親手為女兒Chelsea頒發完賽獎牌。（路透社）

假名參賽保持低調 23英里跌倒滿手是血

可是當看到女兒雙手手掌滿是鮮血，79歲的克林頓、78歲的希拉莉均一臉擔憂，Chelsea接受當地電視台WCVB NewsCenter 5 Boston訪問時稱，「我在23英里位置跌倒，那真是很殘酷。」

為保持低調，Chelsea以假名報名參賽，沿途獲保鑣及好友相伴。今次不是克林頓和希拉莉首次齊齊為女兒打氣，早在2021年Chelsea參加紐約馬拉松時，二人已曾同場，跟女婿 Marc Mezvinsky及3個孫子女Charlotte、Aidan和Jasper一起做啦啦隊。