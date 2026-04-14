跑鞋推薦2026．4月新款｜碳板鞋仍有更新　萬用跑鞋適合休季調整

跑鞋市場來到4月依然十分活躍。雖然已屆跑季季尾，但碳板跑鞋仍有型號更新，萬用跑鞋亦成為市場上的關鍵字，包括On推出超豪華的Lightspray Cloudmonster 3 Hyper，Nike Pegasus 42亦備受用家讚賞。

本文將介紹2026年4月推出的最新跑鞋，並隨各大品牌公布而持續更新。



跑鞋推薦｜On Lightspray Cloudmonster 3 Hyper

瑞士品牌On近年成為運動界和時尚界新貴，銷售額連年上升。以機械臂噴織鞋面的Lightspray科技是On的殺手鐧，這項技術不再是碳板跑鞋Cloudboom Strike LS的專利，On將之應用到萬用跑鞋層面，最新推出Lightspray Cloudmonster 3 Hyper。

跑鞋推薦2026｜On Lightspray Cloudmonster 3 Hyper。（公關提供）

受惠於一體式鞋面，Lightspray Cloudmonster 3 Hyper的重量僅為205克（男裝42），在各大品牌的萬用跑鞋中屬極輕之選。中底則融合Helion™及Helion™ HF雙層泡棉，既有回彈亦具緩震功能，跑鞋的幾何設計亦以滾動推進為前提，無論輕鬆跑、節奏跑或長課，LightSpray Cloudmonster 3 Hyper都能應付。

不過，跑者必須考量的是跑鞋的價錢與貨量，索價2390元誠然不是親民價，加上據悉香港貨量極少，想一擲千金入手也不是易事。

跑鞋推薦2026｜On Lightspray Cloudmonster 3 Hyper。（公關提供）

跑鞋推薦｜Nike Pegasus 42

由1982年誕生至今，Nike Pegasus經歷四十多年變遷仍歷久不衰，成為品牌最好賣的跑鞋。Pegasus 42迎來全掌弧形Zoom Air，NRC總教練蘇凱男率先試穿，他形容感覺就像在腳底加了許多微小的彈弓，實在並細緻的腳感，適合跑手在休季時回歸基本步，重新開啟腳掌感官。

詳情點擊：Nike Pegasus 42的「微細彈弓」 休季期重啟腳掌感官

跑鞋推薦2026｜Nike Pegasus 42。（公關提供）

跑鞋推薦2026｜Nike Pegasus 42。（公關提供）

跑鞋推薦｜Li-Ning飛電6、赤兔9、超輕23

Li-Ning有日本星級跑手大迫傑加盟，為跑界增添話題。品牌亦積極更新跑鞋設計配合宣傳，三大系列包括飛電6、赤兔9及超輕23的「幻彩」配色陸續於香港上架，其中大迫傑在東京馬拉松穿著的碳板跑鞋飛電6 ELITE「幻彩」，已於4月1日開售，飛電6 ULTRA預計4月中推出。

跑鞋推薦2026｜飛電6 ELITE。（公關提供）

跑鞋推薦2026｜赤兔9 PRO。（公關提供）

跑鞋推薦2026｜超輕23。（公關提供）

跑鞋推薦｜PUMA碳板跑鞋SHOWTIME系列

Fast-R NITRO™ Elite 3、Deviate NITRO™ Elite 4

PUMA最新SHOWTIME系列為波士頓馬拉松及倫敦馬拉松而設，以非對稱霓虹粉、螢光藍與鮮亮黃為配色。這個設計應用於競賽碳板跑鞋Fast-R NITRO™ Elite 3及Deviate NITRO™ Elite 4。前者是品牌最高階比賽鞋，品牌稱根據美國麻薩諸塞大學（Amherst）的研究證實，Fast-R NITRO™ Elite 3能提升跑步效率，協助跑者創造PB；後者則為高步頻跑者而設，雙層NITROFOAM™ ELITE 氮氣中底結構，以及重新設計的PWRPLATE純碳纖維板，均有助提升速度。

SHOWTIME碳板跑鞋將於4月16日起全球發售。

跑鞋推薦2026｜PUMA Fast-R NITRO Elite 3。（公關提供）