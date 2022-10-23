跑鞋2022｜MAGIC SPEED 2推進板覆蓋全掌　次級配置迎合兩種跑手

碳板鞋大戰發展至新一階段，各品牌把旗下最頂尖型號精益求精之餘，亦開始研發「第二梯隊」，推出結構相似但性價比高的跑鞋。

ASICS的尖端系列月前推出新版之後，「副線」MAGIC SPEED 亦推出第二代。初代只有半塊板，新款回歸全掌，更較尖端款便宜近半。推薦比賽或快操皆可，除了價錢和耐用，測試後性能表現亦「有貨交」。



ASICS MAGIC SPEED 2

中底高度（鞋跟 / 前掌）： 37/30mm

中底：FF BLAST™ PLUS（頂層）、Flytefoam（底層）

外底：ASICSGRIP橡膠

重量： 約230g

目標用家：中高階／節奏跑／競速

官方定價：$990

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ASICS MAGIC SPEED 2（何偉畧攝）

ASICS MAGIC SPEED 2簡介：

2021年9月，ASICS推出全掌碳板鞋METASPEED系列，正式殺入碳板鞋大戰。此前約半年，MAGIC SPEED初代問世，設計及規格用於應付競賽和訓練，最大特色在於置入半塊碳纖板於中前掌位置，幫助推進。

一年過去，一波攻勢。最頂級的METASPEED微調後推出新一代「+」，「第二梯隊」MAGIC SPEED 2（下稱MS2）改變大得多。中底上部加入更輕更軟的中底物料FF BLAST PLUS，碳板改為全掌，由混入碳纖成份的TPU聚脂而成，銳意較上代提升推動力與回彈力。吸引之處當然還有提價錢，價錢不用四位數，相當有號召力。

測試路段：

1.荃灣海濱>深井嘉頓工廠折返（10km，步速：5分30-7分）

2.荃灣海濱>深井村折返（6km，步速：6分）



荃灣海濱出發，沿青山公路往深井方向跑及折返。路面平整，深井村至停車場約有250米的斜路，而汀九橋至深井約500米路段為「長命斜」。



鞋尖明顯上翹，近年快鞋的基本設計。（何偉畧攝）

試後感

MS2把推進板延伸至全掌。打開鞋盒，拿起這對「平一截」的MS2，跟品牌的頂尖系列METASPEED Sky與Sky+對比，MS2的穩定設計較明顯，如鞋領和腳跟都稍稍厚身，鞋舌有橡筋帶連至腳底，鞋身明顯較重。MS2中底物料感覺較實淨，屈摺卻較兩代尖端的METASPEED容易，估計與中底的推進板物料有關。

手上有品牌尖端系列Ｍetaspeed Sky，跑感更為與MS2相似。（何偉畧攝）

鞋款設定適合高速跑，例如競賽或節奏跑。筆者的10K最佳時間為57分14秒，尚可以接近「五分披」應付數公里。

初穿上腳，令我想起一年前測試METASPEED Sky，同為踏在地上時，要注意「企穩」的感覺。腳掌稍稍傾前，便有錯覺想向前跌，順勢踏出下一步。MS2的鞋楦前掌部較窄，頗為貼腳，鞋楦腳趾伸展空間有限。

中底物料分為上、下層，硬度與彈性都有不同，冀做到著地時足底舒適之餘，提供充足回饋。（何偉畧攝）

有此第一印象，測試期間不禁邊跑邊回想穿起METASPEED Sky的感覺。雖然是相隔一年推出的鞋款，但都是「尖端鞋vs次級鞋」，用以對比亦適合。

第一課初段先在海濱平路上加速。着地時腳感硬朗，不感到尖端鞋超回彈中底的「吸腳感」。不過，既然沒有METASPEED Sky的敏銳回彈，自然要多加力度，加快步頻。稍稍用力，速度逐漸加快。途經上、落斜，MS2明顯較易控制。記得去年穿METASPEED Sky跑柴灣道長命斜，感覺「想快就快，想慢卻慢不下來」，減慢時更隱約感覺到碳板敲腳底。MS2未有這感覺，中底帶來的推前效果柔和，減速亦不會「收唔到掣」。

鞋舌以彈性帶繫到底部。（何偉畧攝）

首六公里感覺快跑之餘，不怎吃力，但回程在長約二百米的暗斜上坡，小腿突然感到痠軟，跑多兩步更有抽筋感覺，要放慢完成餘下四公里。望一望手錶，貼近 6分左右步速，原來是近期保持較高速的一課。

前掌較窄，鞋楦包覆感覺相當，惟伸展度有限。（何偉畧攝）

碳板鞋的特性宜快不宜慢，高速才能發揮威力，是以能力稍遜便會被跑鞋消耗，迅速「爆偈」。MS2亦帶着這特性，分別在於它的設計可算次一級，相對而言較易控制。當速度減慢，腳已乏力，但保持慢跑，着地時仍頗為穩定，鞋領和鞋舌恰好固定了足踝，頗為貼服。

MS2定位供跑手比賽及保持較高速度的節奏跑，第二課途程較短，盡力保持6分鐘左右的步速。沿途留意着地時足部的感覺，偏向中掌觸地時感覺較硬，未察覺中底如何提升速度。但當傾向前掌着地，中底內的板帶來推進效果變得明顯。在平滑的磚地和運動場路段高速跑，MS2的轉彎或上、落梯級時，都相當安心，鞋籠緊貼腳掌。

橡膠外底跟品牌的尖端快鞋相似。（何偉畧攝）

總結

MS2的設計用意明顯，規格類似頂尖碳板鞋，營造出推進力和加速特性，卻不像尖端碳板鞋「跑車式」加速那樣迅猛。只要跑姿配合，在小段路程中逐漸加速，愈來愈快。慣穿薄底快鞋跑手，可以藉着這對「準碳板」測試是否適合「升呢」。至於碳板鞋用家，一雙比較溫柔的快鞋用於練習，保持腳感準備即將到來的賽事，不失為好選擇。

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