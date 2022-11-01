渣打香港馬拉松｜黃啟樂羅映潮爭戰亞運　長跑情侶未定參加項目

重賞之下，必有勇夫。每年渣打香港馬拉松（渣馬）焦點之一，自是全馬一眾「千金先生」和「千金小姐」。

來年2月第25屆渣馬，獎金大增10倍，「萬金先生／小姐」頓時成為跑界熱話。去屆男子組總冠軍黃啟樂坦言相當吸引，相信不少跑手會積極考慮「升呢」，他跟去年女子10K冠軍兼「拖友」羅映潮卻未決定會否參賽，因為有更大目標。



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渣馬啟動禮今早（1日）舉行，大會宣布獎金加碼。馬拉松挑戰組中，香港永久居民的男跑手造出「Sub3」，女跑手造到「Sub330」，獎金從往年1000元，大增至10000元。

贊助商慶祝0第25屆賽事，加碼獎金，千金先生／小姐的獎金從1000元大增至10000元。（張浩維攝）

渣馬首位本地全馬冠軍 黃啟樂：加獎金吸引跑手挑戰

黃啟樂在去年渣馬成為歷來首位本地跑手奪得全馬冠軍，對今屆賽事安排相當期待，包括「萬金先生／小姐」。「3小時對於跑手是關口，衝破就似得到認證」，黃啟樂被問到10倍獎金，變得興奮，「十分吸引，我想有些跑班學生跑開半馬，都會有動力試試全馬」。

長跑情侶羅映潮（左）與黃啟樂出席啟動禮。（何偉畧攝）

未定渣馬衛冕 目標放眼香港紀錄

黃啟樂在去年10月的渣馬首次出戰全馬，跑出2小時31分10秒掄元。今屆賽事回到慣常的年初舉行，黃啟樂認為跑手在秋冬較涼的天候備戰全馬，有利提升狀態，對全馬更好。他在夏天跟女友羅映潮，一起於澳洲黃金海岸訓練及參賽，彼此都有進步。

黃啟樂直言目標已是全馬「Sub220」，不僅大幅進步十分鐘，他更直言放眼香港紀錄。現時紀錄為紀嘉文去年底華倫西亞馬拉松跑出2小時19分48秒。不過，他仍要跟教練商議作戰計劃，決定渣馬是否參戰全馬，「要視乎哪一場是重點賽事，基本上一年只可重點針對兩個賽事，年頭一個，年尾一個，希望爭取成績參加亞運」。

羅映潮去年10K賽掄元，今年的最佳成績已推前40秒。（資料圖片／高詩琦攝）

羅映潮放眼全馬 冀代表香港戰亞運奧運

羅映潮去年奪得女子組10公里冠軍，一年過去，目標已放眼全馬，「去年看見他在終點前後來居上，感覺很興奮，好想跑」，遂在男友的指導下，準備初次挑戰全馬。身旁的黃啟樂立即變身「教練」：「先達到上屆奧運標吧，『240』以內。」

羅映潮形容全馬訓練是全新體驗，接受重量及健身等訓練，都跟過去的訓練頗有分別，進步亦明顯。而她的目標跟男友相同，先爭取來年杭州亞運入場券，再計劃爭取巴黎奧運資格。

黃啟樂說去年多得沿途有港人打氣，才可以上演反勝一幕。（資料圖片／張浩維攝）

這對長跑情侶都同意今屆有海外特邀跑手重臨，有助本地跑手進步，挑戰個人最佳成績。黃啟樂更提到去年終點前反勝的精彩一幕：「跑到銅鑼灣，已經好攰，但見很多香港市民打氣，就撐住了，才可以最後趕上。」