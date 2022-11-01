渣打馬拉松｜一萬元SUB 3獎金引跑圈哄動　詳列得獎條件報名程序

第25屆渣打香港馬拉松宣布，為馬拉松挑戰組的香港永久性居民跑手提供特別獎金，若果男子及女子跑手能夠分別在3小時及3小時30分內完成，可獲1萬港元獎金，金額為上屆的10倍。這個消息引起本地跑圈哄動，不少跑手都為獎金躍躍欲試。



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2021渣馬千金先生大合照。（資料圖片/高詩琦攝）

如果我是白紙一張的跑步素人，今日才開始練跑準備參賽，有沒有可能在2023年2月12日的渣馬比賽贏到1萬元獎金？

答案是不可能。不是因為你不可能靠3個半月練成「SUB 3（3小時內完成）」，而是你無法獲得參賽資格。

贏得渣馬1萬港元獎金條件：

【1】香港永久性居民

【2】成功參加渣馬的馬拉松挑戰組

【3】在第25屆渣馬的馬拉松比賽中，男子選手以少於3小時完成、女子選手以少於3小時30分完成

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第25屆渣馬將於2023年2月12日星期日舉行，會有十公里、半馬及全馬賽事。（張浩維攝）

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怎樣可以參加馬拉松挑戰組？

每項距離的挑戰組賽事均設有500個「挑戰組跑手名額」，報名者須於2021年1月1日至2022年10月31日期間，於田總主辦或認可之賽事、世界田徑聯會道路賽事或國際馬拉松及道路賽協會賽事5公里、10公里、半馬拉松及馬拉松達到相關成績要求，並於「挑戰組跑手報名」截止前完成提交個人成績供大會查核。故此，若果近兩年沒有參加過任何跑賽，是不可能參加渣馬挑戰組。

每年渣打馬拉松能夠在全馬賽事跑出sub-3的男跑手都會被稱為「千金先生」，時鐘來到3小時的一刻，「千金先生」都會一起拍攝大合照，象徵著他們努力的回報。（資料圖片/李澤彤攝）

太多人報名參加怎麼辦？

如截止報名後，挑戰組合資格人數超過名額上限，大會將根據參賽者提交之合資格成績進行排序，成績較佳者將優先取錄。「挑戰組跑手報名」之結果將於2022年11月11日下午2時起以電郵形式通知所有已報名的跑手，跑手亦可於當日起登入報名系統查看報名結果。

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平時跑開5公里及10公里的比賽能否參加馬拉松挑戰組？

不能。必得曾在認可賽事的半馬及全馬造出個人成績，才能合資格挑戰渣馬馬拉松挑戰組。在認可賽事只跑過10公里的話，只能參加半馬或十公里挑戰組。如果只參加過5公里的話，只能參加十公里挑戰組。

在大會認可的賽事中，參加過半馬或全馬而成績合資格才能參加渣馬挑戰組。

什麼才是大會認可賽事？

世界田徑聯會（WA）的金級、銀級、銅級或菁英道路賽事；國際馬拉松及道路賽協會（AIMS）所有賽事；香港田徑總會（HKAAA）的香港5公里錦標賽2021、新鴻基地產香港十公里挑戰賽2021、渣打香港馬拉松2021、ASICS香港半馬拉松挑戰賽2022。

第25屆渣打香港馬拉松啟動典禮在今日（1日）舉行，大會宣布獎金加碼，「千金先生」及「千金小姐」變成「萬金先生」及「萬金小姐」。（張浩維攝）

挑戰組報名程序

（1）「挑戰組跑手報名」接受申請日期：11月4日上午10時至11月10日晚上7時

跑手遞交基本個人資料及達標賽事的成績；跑手遞交申請後將收到確認電郵；大會將根據申請人提交的成績排名決定

（2）「挑戰組跑手報名」結果公布：11月14日下午2時

所有報名者會收到電郵，附有報名結果，另外結果會透過大會網站公布

（3）挑戰組跑手付款程序：11月14日下午2時至11月18日晚上11時59分

成功報名的跑手必須於付款期限前完成網上付款程序；完成付款後，跑手將收到報名確認的電郵

要贏1萬獎金要跑幾快？

男子選手少於3小時完成、女子選手少於3小時30分完成。

如果男子選手要在180分鐘內跑完42.195公里，平均要用4分15秒就完成1公里。4分15秒跑1公里是什麼概念？代表你要用1分42秒就跑完一個400米的標準運動場跑圈。你要保持這個速度跑105個圈。

如果是女子選手的標準，3小時30分代表平均4分58秒完成1公里，大約2分鐘跑完一個400米的標準運動場跑圈，並保持這個速度跑105個圈。

黃啟樂（右）是上屆渣馬冠軍，他與羅映潮出席啟動典禮，分享備戰心得。（張浩維攝）

上屆有幾多跑手可以在3小時內完成全馬？

包括非港人跑手，在渣馬2021的馬拉松精英組中，有84名跑手可以在3小時內完成全馬。上屆冠軍黃啟樂以2小時31分10秒完成。