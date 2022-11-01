渣打香港馬拉松｜挑戰組SUB 3獎金大加碼　即睇參賽名額報名詳情

第25屆渣打香港馬拉松（渣馬）獎金加碼，所有在3小時內完成馬拉松的香港永久性居民男子挑戰組跑手，可獲得1萬港元獎金。至於香港永久性居民女子馬拉松挑戰組跑手，能夠在3小時30分內完成的話，亦可獲1萬港元獎金。



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各參賽跑手組別將於11月4日起於網上（www.hkmarathon.com）分階段接受報名，而公眾抽籤報名則於11月15日上午10時起正式開始。

2019渣馬千金先生大合照。（資料圖片/張浩維攝）

萬元獎金僅予馬拉松挑戰組別跑手

以往渣馬「SUB 3（3小時內完成）」的男選手及「SUB 330（3小時30分鐘內完成）」的女選手，均會獲得1000港元獎金，故被稱為「千金先生」及「千金小姐」。今屆贊助商渣打香港加碼贊助獎金，由1000加到1萬港元！只有挑戰組別的跑手能夠競爭「千金先生」及「千金小姐」的獎金。公眾組別的跑手就算跑到3小時內的成績，也不會有1萬元獎金。

第25屆渣打香港馬拉松啟動典禮在今日（1日）舉行。（張浩維攝）

此外，大會特別為第25屆渣馬設計了一個別具心思的紀錄獎牌，致送予每位參賽跑手。

雖然「SUB 3」獎金是往年的10倍，但這屆渣馬的報名費亦加價，馬拉松賽事報名費為600港元，半馬拉松及十公里分別是520港元及420港元。

第25屆渣馬的馬拉松及半馬拉松參賽名額分別有6000個，至於十公里賽事就有13000個名額，合共2.5萬個參賽名額。這屆賽事將於2023年2月12日舉行。

2021渣馬千金先生大合照。（資料圖片/高詩琦攝）

第25屆渣馬各組別報名日期

挑戰組跑手報名日期：11月4日至11月10日

預留名額報名：11月10日至11月14日

公眾抽籤：11月15日至11月21日

傷健人士名額：11月15日至12月30日

公益名額：12月13日至12月30日



第25屆渣馬賽道

10公里：

起點：東區走廊

終點：維多利亞公園



半馬拉松（約21公里）：

起點：尖沙咀彌敦道

終點：維多利亞公園



馬拉松（約42公里）：

起點：尖沙咀彌敦道

終點：維多利亞公園



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挑戰組跑手報名程序（能夠競爭「萬金先生」或「萬金小姐」）

報名資格：報名者須於2021年1月1日至2022年10月31日期間於田總主辦或認可之賽事、世界田徑聯會道路賽事或國際馬拉松及道路賽協會賽事5公里、10公里、半馬拉松及馬拉松達到相關成績要求，並要求跑手提交個人成績供大會查核。

挑戰組跑手接受報名：11月4日上午10時至11月10日晚上7時

挑戰組跑手結果公布：11月14日下午2時

付款程序：11月14日下午2時至11月18日11時59分

公眾跑手抽籤程序（不能競爭「萬金先生」或「萬金小姐」）

公眾抽籤接受報名：11月15日上午10時至11月21日晚上7時

公眾抽籤公布首輪抽籤結果：11月25日下午2時

第一階段付款期限：11月25日下午2時至11月29日晚上11時59分

公眾抽籤公布次輪抽籤結果：12月2日下午2時

第二階段付款期限：12月2日下午2時至12月6日晚上11時59分

預留名額報名程序（不能競爭「萬金先生」或「萬金小姐」）

報名資格：三個距離組別將預留名額予成功報名「渣打香港馬拉松2020」及未曾透過「預留名額」中籤「渣打香港馬拉松2021」的人士。跑手只可報名參加於「渣打香港馬拉松2020」報名之同一距離的個人賽事。若果這類跑手想報名參加今屆的「挑戰組別」，請前往「挑戰組別跑手報名」項目報名。

預留名額接受報名：11月10日上午10時至11月14日晚上7時

預留名額結果公布：11月18日下午2時

付款程序：11月18日下午2時至11月22日晚上11時59分

傷健人士報名程序

今屆賽事合共提供150個傷健人士參賽名額，先到先得，賽事及起步時間由主辦單位安排。參加者在比賽中不可使用任何外在輔助設備（義肢除外）。

傷健人士接受申請及結果公布：11月15日上午10時至12月30日晚上7時

付款程序：收到確認信件後至1月5日晚上11時59分

報名費

本地參賽者：420港元（十公里）、520港元（半馬）、600港元（全馬）

海外參賽者：70美元（十公里）、85美元（半馬）、90美元（全馬）



取消及退款安排

一旦賽事因疫情或其他因素影響而被迫取消，大會將作出以下安排。

若於比賽舉行14日前（即2023年1月30日或之前）取消，跑手可獲50%報名費退款。

若於比賽舉行14日內（即2023年1月30日後）取消，所有跑手將不獲退款。

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