渣打馬拉松｜大會派217萬獎金予達標跑手　一文睇清「萬金」名單

渣打香港馬拉松適逢25周年,今年大會特意「加碼」,由「千金」變「萬金」,只要在指定時間前完成馬拉松(男子:3小時內完成;女子:3小時30分鐘內完成),便可獲得1萬獎金。即睇以下完整「萬金先生/小姐」名單!



「萬金小姐」開心大合照。(夏家朗攝)

「萬金先生」名單:

跑手編號 英文姓名 時間



445 GI KA MAN 2:24:45

189 Wong Wan Chun 2:25:59

436 Cheung Yiu Leung 2:26:03

200 Chong See Yeung 2:27:46

163 Ngai Kang 2:29:51

190 Lam Vincent Leslie 2:33:02

111 Tse Kok wai 2:35:14

168 LEE CHEUK HIM 2:36:19

194 Chow Hon Nip Hanniel 2:39:38

209 Ng Kai Wang 2:39:53

166 Yu Alex Hoi Kit 2:40:09

170 Yu Hin wa 2:40:13

181 LAU TSUN LING 2:40:22

515 Lee Muisang 2:40:32

180 Wat King Long 2:41:54

463 Wong Patrick 2:43:12

506 Au Chun Kit 2:43:33

162 Tang Man wa 2:45:03

140 LEUNG KING LUEN 2:45:13

101 Chan Fei Lung 2:45:26

199 Lai Cheuk Fai 2:45:38

150 Lau Nathaniel Gohoc 2:46:56

131 Tsim Hoi Kin 2:47:07

129 Wong Kwok Wai 2:47:24

406 SIU HO TING EVAN 2:48:15

176 Tsang Fuk Cheung 2:48:37

122 Wong Ka Fung 2:48:46

330 LAI HO KI 2:49:14

135 TSUI Chi kin 2:49:28

441 Yuen Wan Ho 2:49:46

374 Cheung Wai Man 2:49:51

840 Gumbley Edward 2:50:00

343 Wong Wang Keung 2:50:00

116 Chan Ho Hin Henry 2:50:38

849 LAW NGAN LUN 2:50:52

191 WONG Ching Yi 2:50:59

465 Chan Wing Hung 2:51:34

366 LAM WAI HEI 2:51:38

155 Lo Kin Chun 2:51:44

357 POON KING HUNG 2:51:58

486 LAU KWAN LONG 2:52:13

151 Chan Ka chun 2:52:20

721 Lam Chi Yung 2:52:26

172 Kwok Fung Lam Jason 2:52:28

474 Lau King Fung 2:52:49

513 San Chak Sing 2:52:49

448 Beaumont Andrew Mark 2:52:55

421 Lee Chi Wing Gordon 2:53:28

481 SIU CHUN MING 2:53:31

416 Mueller Marco Thomas 2:53:46

783 Merazzi Reto 2:53:46

167 SIU MAN LEE 2:53:49

846 Chan Kin Ming Simon 2:53:56

337 Chan Kwok Fai 2:54:06

188 Law Ting Ching 2:54:16

471 Ho Kwong Ting 2:54:19

154 Luk Cheuk Ting Plato 2:54:34

133 ng sai wah felix 2:54:40

487 Kuo Anthony Chuanjie 2:54:47

161 Tsang Ling Tung 2:54:48

866 LI TAK WAH 2:54:55

393 Au Yeung Wang Kin 2:54:57

160 Chin Norris J 2:55:02

303 POON CHIN PANG 2:55:03

124 Leung Eric 2:55:11

146 Ho Man Hin 2:55:11

475 Yan Leung Kwan 2:55:19

179 LEUNG Kai Heng 2:55:25

508 Wong Ho chung 2:55:26

493 Ng Chau Ho 2:55:30

388 Lei Justo 2:55:39

363 Sit Wing Kin 2:55:39

102 Yip Tung Hoi 2:55:47

123 Chow Wai Hong 2:55:53

175 Lee Yiu Hon 2:56:06

459 Tao Ka Wa 2:56:20

157 Cheng Tsz yeung 2:56:26

117 Tam Ernie 2:56:28

712 Fung Tai Fook 2:56:34

439 O Ho Yin 2:56:36

125 Wong Ka Kui 2:56:38

855 Chow Chun kuen 2:56:38

407 Lau Yiu Fun Jonathan 2:56:40

482 SIU Chi Hang 2:56:43

781 Tang Adrian Hoyin 2:56:46

317 Ngai Peter Yuen Man 2:56:55

134 LEUNG CHUN PAN 2:57:00

446 LEE WAI KIN 2:57:03

402 Choi Wai Hang Dennis 2:57:06

156 WONG KA FAI AARON 2:57:10

497 Yam Ka Keung 2:57:14

777 CHUNG MAN FAI 2:57:17

203 Mak Man Fung 2:57:23

137 Cheung Chun Yuen 2:57:26

347 Kwok Chi Hang 2:57:27

485 LEUNG SIU PANG 2:57:31

169 Yeung Ho Yin 2:57:31

195 CHOI SHI HIM JOSIAH 2:57:37

193 KWAN YU HEI 2:57:39

351 Leung Hor chung eric 2:57:44

202 Tse Chun Yin 2:57:55

480 HUANG WAI KWAN 2:57:55

815 Chan Chi Kit 2:57:56

372 LI CHUN YIN 2:57:58

427 Pang Fei Wang 2:58:06

359 kan koon hang 2:58:14

742 LEW SENG CHUNG 2:58:14

121 yip hau lim 2:58:16

419 Liu Yuen Fai 2:58:24

396 Lin Chun Keung 2:58:26

792 LI WAN CHUNG 2:58:36

428 Lau Hok Yee 2:58:37

433 LAM CHAM WING 2:58:38

438 YANG MAN CHUN 2:58:38

771 Kwan Tsz Kin Michael 2:58:49

469 MOK WAI HUNG 2:58:50

434 CHOY CHONG HONG KANOK 2:58:52

173 Cho Yu Hin Jeffrey 2:58:58

307 Wong Tik Lam 2:59:01

367 Kwok Lawrence Wai Hay 2:59:01

489 Lai Ming Chun 2:59:02

158 Chen Zhongyuan 2:59:04

418 IP CHI HIM 2:59:05

791 Yip Cheung Chun 2:59:06

386 HO KA HO 2:59:06

814 CHEUNG CHI FAI 2:59:09

136 TSANG CHONG KI 2:59:10

178 Chou Hoi Lam 2:59:15

454 Tam Ka Seng 2:59:15

763 Tao Ho Yip 2:59:19

778 Yung Lit Cheung 2:59:22

410 LUI Wai Keung Dennis 2:59:23

382 CHOI HOI KEUNG 2:59:26

877 So Tsung Nam 2:59:29

500 Cheung Lap Ming Nicholas 2:59:33

349 Choy Man Kin 2:59:33

504 Wong Tiu Yeung 2:59:35

807 Mo Chi Kit 2:59:35

196 LAM CHAK FUNG 2:59:36

159 Lun Chun Pong 2:59:38

860 Mak chun wah 2:59:41

318 Chan Chi Wai 2:59:43

387 Cheng Hok sum 2:59:43

827 NG YAN CHI 2:59:47

845 CHEUNG KIN MING 2:59:48

389 CHAN KOON FUNG 2:59:49

385 WONG YIN SANG 2:59:52

376 Chan Michael 2:59:54

414 Law Wai Fu 2:59:55

346 LEE MAN KIT 2:59:56

512 Chu Kwok Kuen 2:59:59



「萬金小姐」全名單:

跑手編號 英文姓名 時間



281 Wong Cheuk Ning 2:50:02

263 Szeto Shiu Yan Leanne 2:59:27

641 WONG WING YIN 2:59:43

270 Wong Mei yan 3:00:05

938 Wong Mei Ying 3:06:26

251 Fan Ching Yee 3:08:46

266 AU HOI YEE 3:09:53

632 Leung Wai Chung Anna 3:10:26

668 Wong Yuen Ting 3:11:24

627 Lau Wai Han 3:12:21

27 5Ho Sandra 3:12:38

664 Lam Hoi Yee 3:12:48

667 Yiu Tak Yuk 3:13:36

274 Choi Pui Yan Coco 3:14:00

271 YAU MEI TING 3:14:37

666 Sun Xiaoqing 3:16:19

651 Hung Shirley Cornelia 3:16:50

619 LEUNG YING SUET 3:17:17

631 WANG YUEN SUEN 3:17:25

278 Nesbitt Claire 3:19:14

659 Chan Kathy Ka Yee 3:19:17

256 LEE PUI MAN KAGO 3:19:17

607 Eramela Elaine 3:19:39

905 CHAN Pui Shan 3:19:47

941 WONG IRENE 3:20:51

660 Wong Yu Fan 3:21:14

923 CHAN KIT YEE 3:21:21

267 CHEUNG WAI YIN 3:21:26

273 Lai Yi Lok 3:22:11

661 CHUNG TSZ MAN 3:22:21

644 YIP HOI LUN 3:22:30

635 CHING WING YEE FLORA 3:22:33

903 Fan Po kam 3:23:20

269 HO Kin Yee 3:23:22

942 Chung Sau ping 3:23:29

929 Sterling Megan 3:23:42

604 FANG YUK MUI 3:23:47

919 YEUNG WAI MING 3:24:09

253 Au Wing Ning Ella 3:24:15

944 Law Siu ling 3:24:38

261 YIH HOI YIN 3:25:06

603 Chung Wai Yee Nicole 3:25:11

252 Lam Wing Ching 3:25:12

280 FUNG PUI YAN NAOM I3:25:29

911 Fung Ching Yan 3:25:32

639 Tam Ka Man 3:25:58

626 TSE YAN YAN 3:26:13

913 Cheng Ah Ping 3:26:23

924 Yang Mei Hong 3:26:31

610 Wong Mei Fan 3:26:32

258 Poon Wai Yin 3:26:47

912 TSOI HOI YING 3:27:12

950 Chan Wing Yan 3:27:24

935 Lau Shuk Han 3:27:32

648 Law Cheryl Jessica 3:27:36

948 LEE WAI FONG 3:27:48

650 LAI WAI CHUN 3:27:50

656 Chung Lai Yin 3:28:00

622 TSANG OI WAH AQUA 3:28:41

617 Lok Ho Sin 3:28:50

264 Mak Pui Yin 3:28:58

625 ling yuen kwan 3:29:10

633 LEUNG Wing Yan 3:29:12

609 KONG CHUN WAH 3:29:21

615 LAI WAI MAN IMAN 3:29:26

602 Wong Yuen ching 3:29:59