渣打馬拉松｜217跑手獲頒1萬元特別獎金　比銀碼更重要的身份象徵

2023年2月12日上演的渣打馬拉松完滿落幕，大會今屆賽事將為香港永久居民而設的特別獎金，由1000元大增至10000元，吸引大批本地好手挑戰，晚上香港田徑總會公布，共有217位選手成功獲得這筆豐厚獎金。



「千金先生」變「萬金先生」，個個興奮。（高詩琦攝）

對於全長42.195公里的馬拉松（全馬）賽事，達成Sub 3、Sub 330是跑手踏上精英階梯的第一個門檻，也是個身份象徵。

渣打香港馬拉松向來有個傳統，就是向3小時以下（Sub 3）完成全馬的男跑手、以及3小時30分鐘以下（Sub 330）跑畢全馬的女跑手，發放1000元特別獎金，並只限香港永久居民才能領取，令達標跑手得到「千金先生」、「千金小姐」的威水稱號。

「萬金小姐」開心大合照。（夏家朗攝）

今屆渣馬適逢為第25屆，大會將這筆特別獎金一口氣增至10倍，由1000元變成10000元，一班本地好手躍躍欲試，挑戰這個不易達到的目標。結果當然有人歡喜有人愁，部分跑手以數秒之差失落獎金，難掩失望之情，也有跑手剛好及時趕到，興奮慶祝。



觀乎今屆「萬金先生」、「萬金小姐」的大合照，看來達標人數果然較往年為多，到底最終有多少跑手獲得這10000元獎金？

「萬金先生」陣容龐大。（高詩琦攝）

根據香港田徑總會在Facebook公布，今屆賽事共有217位符合資格的跑手，成功獲得10000元特別獎金，當中包括151位3小時以下（Sub 3）跑畢全馬的本地男跑手，以及66位在3小時30分鐘以下（Sub 330）完成全馬的本地女跑手。

他們不止獲得更響亮的「超級千金先生」或「萬金先生」以及「超級千金小姐」或「萬金小姐稱號，還有10000元獎金。田總稱，2月13日出版的免費報章《am730》將刊登所有超級千金先生／小姐名字、號碼布編號及造出時間，呼籲跑手索取留為紀念。