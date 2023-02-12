渣打馬拉松｜黃尹雋陷贊助風波　不穿Nike著李寧　「裝備更適合」

相比以2小時26分排名男子全馬本地跑手第二的成績，黃尹雋更令人注目的是不再穿上Nike，改以李寧的跑衫跑褲和跑鞋上陣。

他表示，「另一個品牌的裝備較合適」，希望以更好裝備爭取佳績，其經理人蘇慧軒稱，目前與舊贊助商尚未解約。

記者就事件查詢兩個品牌，兩個品牌皆稱未有任何回應。



黃尹雋一直由Nike贊助，之前屢次打破香港紀錄，均以Nike NEXT%系列跑鞋應戰，今天渣馬他卻以「新形象」示人，跑衫、跑褲、跑鞋均屬李寧，跑鞋型號為「飛電3 ULTRA」。

【渣馬/渣打馬拉松】黃尹雋今日改以一身李寧落場。（夏家朗攝）

【渣馬/渣打馬拉松】黃尹雋今日穿上李寧的「飛電3 ULTRA」落場。（高詩琦攝）

黃尹雋賽後表示：「我想跑好一點，另一個品牌的裝備較合適。運動員只在乎表現，除了心態要投入，裝備都是重要一環，現在有機會了，但被綁住，所以今天沒甚心情跑。」他續說：「這個星期都睡不好，加上因為這件事有壓力，本身想過棄戰，但最終仍堅持作賽，跑出這個時間已『算係咁』。」

黃尹雋經理人蘇慧軒補充，目前與舊贊助商仍然有約，「想解約但解唔到」，所以與新品牌尚未簽署合作協議。然而今天黃尹雋已穿上新品牌的服飾落場，會否擔心事件升級至法律層面？「唔知告唔告，告就要打官司，運動員只想專心比賽，令事業有更好發展。」蘇稱。

【渣馬/渣打馬拉松】黃尹雋女友兼經理人蘇慧軒表示，黃尹雋未與舊贊助商解約，無法與新品牌簽署合作協議，未知事態如何發展。（葉詩敏攝）

就住黃尹雋贊助涉及的兩個品牌，記者向Nike及李寧查詢，Nike表示「已知悉旗下合約運動員相關事件，現階段未有回應」，李寧亦表示「未就事件有任何回應」。

至於黃尹雋下一場賽事，是2月18日的世界越野錦標賽。他期望未來到歐洲作賽，力爭巴黎奧運資格，「但始終要先解決事件」。